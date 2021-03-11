Lüks otomobil bariyerlere daldı: Milyonluk arabam yerle bir oldu
|11 Mart 2021 09:04
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Ekipler lüks otomobili özel bir otoparka çekerken olay yerine gelen bir kişi kazayı kendisinin yaptığını iddia ederek "Milyonluk arabam yerle bir oldu. Ne yapayım ben, her gün her an sürekli haberlerdeyiz" dedi.
Kaza, D-100 Karayolu Yenisahra mevki Ankara istikametinde saat 21.30 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, 34 SS 385 plakalı lüks bir otomobilin sürücüsü yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda direksiyon hakimiyetini kaybederek bariyere çarptı. Kazada yolcu kısmında oturan bir kişi yaralandı
İhbar üzerine olay polis ekipleri sevk edildi. Kaza yaralanan kişi olay yerine gelen kişiler tarafından hastaneye kaldırdı. Trafik polisleri kaza yerinde incelemeler yaptı. İncelemelerde lüks otomobilin sürücüsünün kaza yaptıktan sonra olay yerinden kaçtığı öğrenilirken kaza haberlerini alan arkadaşları olay yerine geldi.
Ekiplerin kaza yerindeki incelemelerin ardından lüks otomobil çekici yardımıyla özel bir otoparka çekildi. Polis ekipleri kaza yaptıktan sonra olay yerinden kaçan sürücüyü bulmak için çalışma başlattı.
"MİLYONLUK ARABAM YERLE BİR OLDU"
Olay yerine gelen bir kişi ise kazayı kendisinin yaptığını iddia ederek "Yağmur yağışı sonrası ayağımızın altından gitti araba, aşırı hız yoktu, güçlü araba olunca kaydı. Yanımda oturan arkadaşım hafif yaralandı, hastaneye kaldırdılar. Milyonluk arabam yerle bir oldu. Ne yapayım ben, her gün her an sürekli haberlerdeyiz" dedi.
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