120 metrekare ev için 1 otopark zorunlu olacak

Milliyet'ten Duygu Erdoğan'ın haberine göre: Herkesin beklediği bu yeni düzenleme ile her daireye bir otopark şartı yerine dairelerin büyüklüklerine göre otopark yapılması zorunluluğu devreye giriyor. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından tüm taraf ve paydaşların görüşleri de alınarak yapılan değişikliklerle yönetmelikte yeni taslağa göre, 80 metrekareden küçük her 3 daire için en az 1 otopark, 80 ile 120 metrekare arasındaki her 2 daire için en az 1 otopark, 120 ile 180 metrekare arasındaki her daire için en az 1 otopark ve 180 metrekare üzeri her daire için 2 adet otopark yeri ayrılması hükmü getirilecek.

'Mekanik' imkanı

Ticari alan fonksiyonu olan dükkan, mağaza ve banka gibi yerler için her 30 metrekare için 1 adet olan otopark zorunluluğu, her 40 metrekare için 1 adet olarak, büro binalarında her 40 metrekare için 1 adet olan otopark zorunluluğu, her 50 metrekare için 1 adet olacak şekilde revize edilecek.

Otoparkın öncelikle; bina bodrumunda karşılanması zorunluluğu kaldırılarak talebe göre binanın bodrumunda ya da parsel arka, yan bahçesi veya ön bahçesinde veyahut bu bahçelerin altında öncelik olmadan karşılanabilmesi hükmü getirilecek.

Parsel arka bahçesinde binalara 2 metreden fazla yaklaşmamak ve zemin kat yüksekliğini aşmamak kaydı ile mekanik otopark yapabilme imkanı verilecek. 120 metrekareden küçük olup 3 kat ve üzeri yapı bulunan parsellerde talep halinde otoparkın bedel karşılığı bölge otoparkından temin edilebilme imkanı da getiriliyor.

Komşu ile ortak

Otopark mevzuatına ilk defa giren bir yenilik ise, parselinde otopark yapamayan yapılar için getirildi. Buna göre, 1000 metre yarıçapındaki başka bir binadan, arsadan ya da varsa ticari otoparktan tapuya şerh konmak suretiyle otopark yeri temin edebilme imkanı sağlanacak. Ayrıca komşu parsellerin anlaşması ve maliklerin muvafakati halinde bitişik olan bahçelerin, aradaki duvar kaldırılmak suretiyle ortak otopark olarak kullanılabilmesi imkanı da getiriliyor.

Elektrikli araç sisteme girdi

Asgari zorunlu otopark adedi 20'den fazla olan yeni yapılacak binalarda 1 Ocak 2023 tarihine kadar en az yüzde 2 oranında, bu tarihten sonra ise yüzde 5 oranında elektrikli araç park yeri düzenleme şartı getiriliyor. AVM ve bölge otoparklarında ise bu oranlar 1 Ocak 2023 tarihine kadar yüzde 5, bu tarihten itibaren ise yüzde 10'a çıkarılıyor.