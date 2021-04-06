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Bakan Selçuk: Kadın girişimci oranını yüzde 19,3

"464 yeni kadın kooperatif kurulmasına destek verdik. Bugün ülkemizde toplam 641 kooperatifte 10 binden fazla kadın ortak olarak hizmet üretiyor. Bu çok değerli bir rakam. Bu kooperatiflerdeki kadınlardan bazıları geleceğin girişimcisi olacak"
 06 Nisan 2021 16:49
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Bakan Selçuk: Kadın girişimci oranını yüzde 19,3

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Türkiye'de kadın girişimci oranının yüzde 15'ten 19,3 seviyesine yükseldiğini bildirdi.

Bakan Selçuk, Yeni Dünya İş Kadınları Platformunun düzenlediği "Kadınlar üretsin, Türkiye Büyüsün" programına çevrim içi olarak katıldı.

Kadına verilen değeri hem aileye hem de ülkeye verilen değer olarak gördüklerini ifade eden Selçuk, kadınların hak ettiği değeri görmesi, imkan ve fırsatlardan daha adil bir biçimde yararlanmalarını sağlamak için tüm kesimlerle iş birliği ve dayanışma içerisinde olduklarını söyledi.

Kadınların yaşadığı temel sorunların çözüme kavuşturulmasının güçlü iş birliğiyle mümkün olacağını vurgulayan Selçuk, kadın istihdamı gibi başlıklarda birçok kesimin birlikteliğiyle aşama kaydedileceğini dile getirdi.

Kadınların hayatın her alanında sosyo-ekonomik statülerini yükseltmek için büyük bir gayret içerisinde olduklarını ifade eden Selçuk, şöyle konuştu:

"Biz kadına verilen her desteği aslında aileye verilen bir destek olarak görüyoruz. Sosyal politika ve sosyal hizmet uygulamalarımızda da hep aileyi merkeze alarak, aile yapımızı güçlendirerek, aile içerisindeki dayanışmayı artırarak çözüm bulmayı hedefledik. Çünkü toplumun temel direğinin ailenin, ailenin de temelini kadınların oluşturduğuna inanıyoruz. Dolayısıyla kadına yönelik yürüttüğümüz her çalışma, kadına verdiğimiz her türlü destek aileyi de güçlendirecektir."

Bakan Selçuk, kadınların girişimciliğini desteklediklerini, bu kapsamda 216 bin kadına girişimcilik eğitimi verdiklerini belirterek, şunları kaydetti:

"Türkiye'nin kadın girişimci oranı yükseliyor. Yüzde 15'ten yüzde 19,3 seviyesine yükselmiş kadın girişimci oranımız var. Kadın girişimciliği destekleyen ilk aşamalardan biri kadın kooperatifçiliği. Kooperatiflerin güzel tarafı bizim kültürel kodlarımıza uyumlu olması. Dolayısıyla ilk başta bir kadın için kendi başına girişimci olmak zor olabiliyor. Kooperatifin verdiği dayanışma duygusuyla kendilerine bir başarı hikayesi oluşturuyorlar. Kooperatifin sağladığı itici güçle daha sonra kadınlarımız kendi girişimlerini başlatabiliyor. Tarım ve Orman ile Ticaret bakanlıklarımızla Türkiye çapında kadın kooperatifçiliğini yaygınlaştırmak için iki yıl önce bir protokol imzaladık. Bu protokol çerçevesinde il müdürlüklerimiz koordinasyonunda her ilde kadın kooperatifçiliği çalışma grupları oluşturduk."

- "Kadınların Kooperatifler Yoluyla Güçlendirilmesi Projesi" hayata geçirilecek

Kadın kooperatifleri konusundan farkındalık sağlamak için bugüne kadar 6 bölgesel toplantı yapıldığını ve 35 bin kişiye ulaşıldığını bildiren Selçuk, şu bilgileri verdi:

"Bütün bu çalışmaların neticesinde 291 kadın kooperatifi ziyareti gerçekleştirdik. 464 yeni kadın kooperatifi kurulmasına destek verdik. Bugün ülkemizde toplam 641 kooperatifte 10 binden fazla kadın ortak olarak hizmet üretiyor. Bu çok değerli bir rakam. Bu kooperatiflerdeki kadınlardan bazıları geleceğin girişimcisi olacak. Bundan dolayı biz kooperatifleşmeyi girişimciliğe dair bir öncü değer olarak önemsiyoruz. Bu kapsamda, Kadınların Kooperatifler Yoluyla Güçlendirilmesi Projesini hayata geçireceğiz."

Yeni Dünya İş Kadınları Platformu Kurucu Başkanı Havva Firdevs Külünk, Bakan Selçuk'a programa katıldığı için teşekkür etti.
Anadolu Ajansı
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