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Uzmanlar ısrarla uyarıyor: 'Aşı olduk' diye maske inmesin

BioNTech aşısının da gelmesiyle aşılama çalışmaları hız kazandı. Ancak uzmanlar aşı olanların 'Bana bir şey olmaz' diye rahatlamaması gerektiğini söylüyor ve uyarıyor: Aşı bulaşı engellemiyor, kişi hasta olursa ağır hastalık geçirmesini engelliyor. O yüzden aşı olanlar maske takmaya devam etmeli, mesafeyi unutmamalı.
 08 Nisan 2021 08:34
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Uzmanlar ısrarla uyarıyor: 'Aşı olduk' diye maske inmesin

Çinli Sinovac şirketinin aşısı CoronaVac'ın ardından, Alman-ABD ortaklığında geliştirilen BioNTech aşısının da gelmesiyle aşı randevusu alanlara seçenek sunulmaya başlandı. Bu durum aşı yaptıracaklarda, tercih konusunda soru işaretlerine neden oldu. Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan, her iki aşıda da koruyuculuk oranının yüzde 80'den fazla olduğunu belirterek, şunları söyledi: "Bilinmeli ki her ikisinin de etkinliği yüksek, yan etkileri de birbirine çok benzer. Sinovac'ın Türkiye'de yapılan çalışmasına göre yüzde 83, BioNTech'in yurtdışında yapılan çalışmasına göre yüzde 90'lar civarında etkinliği var. Ancak aşı olmak, bulaşı engellemiyor; kişi hasta olursa ağır hastalık geçirmesini engelliyor. Bu nedenle aşı olanlar eğer kalabalık bir yerden geliyorlarsa, şüpheli bir temas içinde bulundularsa lütfen mesafeye dikkat etsinler, maskelerini çıkarmasınlar. Aşı olunsa dahi virüsün bulaşması devam eder."

HANGİSİNİ SEÇMELİ?

Enfeksiyon Hastalıkları Derneği Başkanı Prof. Dr. Mehmet Ceyhan da vatandaşlara aşı tercih hakkı verilmesinin güzel olduğunu ancak karışıklığa da yol açabileceğini söyledi: "Seçme hakkının olumlu sonuç vermesi için insanların aşılar hakkında, salgın hakkında belli bir bilgi birikiminin olması lazım. 'Aşılar arasında şu fark vardır, bu fark vardır' şeklindeki verilere bakmak lazım. Aslında 'etkinlik' diye baktığımız zaman iki aşıyı kıyaslamak son derece zor. Böyle bir kıyaslama yapmak için aynı toplumda, aynı anda ve aynı şartlarda iki aşıyı farklı gruplara yapıp karşılaştırmak gerek. Böyle bir çalışma yapılmadı. Yan etki açısından baktığınızda inaktif aşının vücutta çoğalmayan bir aşı olduğu için daha az yan etki olmasını bekleriz. Şu an kullanımda olan aşılar güvenilir, ciddi yan etkisi yok. Bu bilgileri kullanarak insanlar karar verecek. Hekimlerden kaynaklanan bazı yanlış öneriler var. 'Şu yaş grubundaysan şunu yaptır, şu hastalığın varsa bunu yaptır' diye bir şey kesinlikle yok. Biz BioNTech gelene kadar herkese Sinovac yaptık. Dolayısıyla farklı gruplarda farklı aşıların tercih edilmesi diye bir olay yok. Aşıyı yaptırabiliyorsa eğer BioNTech de olabilir Sinovac da olabilir."
DHA
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