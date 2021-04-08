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10 emekli amirale gözaltı süresi uzatılabilir

Gözaltındaki 10 emekli amiralin Emniyet'teki işlemleri sürerken telefon gibi dijital materyaller üzerinden yapılan inceleme raporları ve HTS kayıtları soruşturma dosyasına gönderildi. Haklarındaki dört günlük gözaltı süresinin pazartesi gününe kadar uzatılabileceği belirtildi
 08 Nisan 2021 08:40
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10 emekli amirale gözaltı süresi uzatılabilir

Hürriyet'ten Mesut Hasan Benli'nin haberine göre: Emekli 104 amiralin imzasını taşıyan 'Montrö bildirisi' ile ilgili olarak, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, 'devletin güvenliğine ve anayasal düzene karşı suç işlemek için anlaşma' suçundan soruşturma başlatmıştı. Soruşturma kapsamında 10 emekli amiral gözaltına alınırken, 4 emekli amiral de ileri yaşları gerekçesiyle ifadeye çağrılmıştı. Gözaltında bulunan isimlerin Emniyet'teki işlemleri sürüyor. Emniyet yetkililerinden alınan bilgilere göre ev, işyeri ve araçlarında yapılan aramalarda el konulan bilgisayar, tablet, USB bellek, hard disk gibi dijital materyallere ilişkin beklenen rapor ile HTS kayıtları soruşturma dosyasına gönderildi.

DÖRT AMİRALİN İFADESİ PAZARTESİYE

Polisin, raporlar üzerindeki incelemesinin devam ettiği bildirildi. 10 emekli amiral hakkında 5 Nisan tarihinden geçerli olmak üzere 4 günlük gözaltı süresi verilmişti. 4 günlük gözaltı süresi bugün doluyor. Ancak halen ifade işlemine geçilmemesi nedeniyle gözaltı süresinin uzatılması gündeme geldi. Bu kapsamda ek gözaltı kararı verilerek, gözaltı süresinin uzatılacağı iddia edildi. Yaşları nedeniyle gözaltına alınmayan 3 gün içinde Emniyet ifade vermeleri için çağrılan 4 emekli amiralin de ifadesinin pazartesi günü alınacağı belirtildi.

104 emekli amiralin bildirisine ilişkin soruşturmada yeni detaylar ortaya çıktı104 emekli amiralin bildirisine ilişkin soruşturmada yeni detaylar ortaya çıktı!
Emekli 4 amiralin avukatlığını yapan Şule Nazlı Erol, sosyal medya hesabında, avukat olarak soruşturma savcısıyla görüşemediklerini iddia ederek, şu mesajları paylaştı:

"Salgının bu kadar azdığı bir zamanda koşulları iyi olmayan nezaret ortamında yaşları 65 üstü olan müvekkiller hasta olup hayatlarını kaybederse sorumlusu kimdir. Amiral Ali Sadi Ünsal kanser hastasıdır. Savcıya raporu veremedi, maalesef."

EŞİ: YA HASTA OLURLARSA

'Mavi Vatan' kavramının fikir babası olarak bilinen emekli amiral Cem Gürdeniz'in eşi Rengin Gürdeniz de sosyal medya hesabından, "Şimdi aldığım bir habere göre davet edilen 4 amiralin sorguları pazartesi gününe kalmış. Bu gözaltılar pazartesiye kadar uzadı mı demek? COVID ortamında eşlerimizi bu kadar gün tutmak hangi vicdana sığar? Bana eşimin hasta olmayacağı garantisini verebilecek misiniz?" mesajı paylaştı.
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