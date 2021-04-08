Soylu'dan Cumhuriyet gazetesine: Bu habercilik hastalıklı, tedaviye ihtiyaç var
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Cumhuriyet gazetesine yönelik olarak "Bu habercilik hastalıklı. Çünkü bu çocuklar hasta. Tedaviye ihtiyaç var" dedi.
|08 Nisan 2021 11:24
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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, kişisel Twitter hesabında yaptığı paylaşımda Cumhuriyet gazetesini eleştirdi.
Soylu, "Cumhuriyet gazetesinin işyeri hekimi vardır muhakkak. Bu habercilik hastalıklı. Çünkü bu çocuklar hasta. Tedaviye ihtiyaç var. Gecikmeyin" ifadesini kullandı.
Cumhuriyet Gazetesi yazarı Barış Pehlivan, bugün yayımlanan yazısında İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile İstanbul Emniyet Müdürü Zafer Aktaş arasında bir gerginlik olduğunu öne sürmüştü.
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