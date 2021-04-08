Bakan Soylu: Domuz Dağı'nda 6 terörist öldü, biri de kıpkırmızı

AA GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE SERDAR KARAGÖZ ATANDI Anadolu Ajansı (AA) Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Şenol Kazancı görevini Serdar Karagöz'e devretti. Kazancı, "Anadolu'nun sesini dünyaya duyurma hedefini gerçekleştirmek için 6 yıl boyunca yoğun şekilde çalıştık. Yeni yönetimin de bu bayrağı çok daha ileriye taşıyacağına yürekten inanıyorum" dedi. Serdar Karagöz de, "Anadolu Ajansının uluslararası alanda gösterdiği başarı bize bundan sonra daha büyük bir sorumluluk veriyor. AA bayrağını bu sorumluluk altında taşıyacağız" şeklinde konuştu.