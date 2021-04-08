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Bakan Soylu: Domuz Dağı'nda 6 terörist öldü, biri de kıpkırmızı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Eren-10 Operasyonu'nda Şırnak-Bestler Dereler Domuz Dağı bölgesinde etkisiz hale getirilen terörist sayısının 8'e yükseldiğini ve bir teröristin kırmızı listede olduğunu açıkladı.
 08 Nisan 2021 12:37
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Bakan Soylu: Domuz Dağı'nda 6 terörist öldü, biri de kıpkırmızı

Eren-10 Operasyonu kapsamında Şırnak-Bestler Dereler Domuz Dağı bölgesinde Çakırsöğüt Jandarma Komando Tugay Komutanlığınca devam eden operasyonda Jandarma Komando, Jandarma Özel Harekat (JÖH) ve Polis Özel Harekat birlikleri ile teröristler arasında çıkan çatışmada 6 terörist etkisiz hale getirilmişti. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda etkisiz hale getirilen terörist sayısının 8'e yükseldiği ve birinin kırmızı listeden olduğunu açıkladı. Bakan Soylu paylaşımında, "Şırnak Domuz Dağı'nda 6 terörist oldu 8. Biri de kıpkırmızı. Kahramanlar, Allah razı olsun milletimizin yüreğini soğutuyorsunuz" ifadelerini kullandı.
İhlas Haber Ajansı
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