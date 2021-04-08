FETÖ'den gözaltına alınan 1'i avukat, 6 kişi serbest
Samsun merkezli 4 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda gözaltına alınan 6 zanlı adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
|08 Nisan 2021 20:43
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İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekipleri tarafından Samsun, İstanbul, İzmir ve Kastamonu'da düzenlenen eş zamanlı operasyonda gözaltına alınan 6 zanlının emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları hakimlikçe adli kontrol şartıyla salıverildi.
Samsun merkezli operasyonda, aralarında araştırma görevlisi, avukat, kapatılan polis akademisinin öğrencisi, ihraç edilen polis memurunun da aralarında olduğu 12 şüpheli 5 Nisan'da gözaltına alınmıştı.
Zanlılardan 3'ü yeni tip koranavirüs (Kovid-19) testinin pozitif olması nedeniyle evlerinde karantinaya alınmak üzere serbest bırakılırken, 1'i tutuklanmış, 2'si adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.
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