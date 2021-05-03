1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

ALES/1 soru ve cevapları yayımlandı

ÖSYM Başkanlığı 02 Mayıs 2021 tarihinde uygulanan ALES 1 sınavının soru ve cevaplarının yayımlandığını duyurdu
 03 Mayıs 2021 12:08
+Aa- Yazdır
ALES/1 soru ve cevapları yayımlandı

ALES/1 soru ve cevapları yayımlandı

ÖSYM Başkanlığı 02 Mayıs 2021 tarihinde uygulanan ALES 1 sınavının soru ve cevaplarının yayımlandığını duyurdu

02 Mayıs 2021 tarihinde uygulanan Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavının (2021-ALES/1) Temel Soru Kitapçığı ile Cevap Anahtarının %10'u aşağıdaki bağlantıda sunulmuştur.

Sınava başvuran adaylar, Temel Soru Kitapçığı diziliminde verilen sınav sorularının tamamına 03 Mayıs 2021 tarihinde saat 12.00'den itibaren ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile 10 gün süreyle erişebileceklerdir.

Sorular, Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu kapsamında eser niteliğinde olup, telif hakları ÖSYM'ye aittir. ÖSYM'nin yazılı izni olmadan hiçbir şekilde çoğaltılamaz, dağıtılamaz ve yayınlanamaz.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

ÖSYM BAŞKANLIĞI

Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (2021-ALES/1) Temel Soru Kitapçığı ve Cevap Anahtarı (% 10)

Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (2021-ALES/1) Temel Soru Kitapçığı ve Cevap Anahtarı (% 10)
Memurlar.Net
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
ALES, pazar günü yapılacak
30 Nisan 2021 17:03		 2021-ALES/1 için açık bulundurulacak nüfus müdürlükleri yayımlandı
29 Nisan 2021 15:39
2020-DUS yerleştirme sonuçları açıklandı
29 Nisan 2021 14:31		 ÖSYM Başkanlığı'ndan ALES açıklaması
27 Nisan 2021 15:44
ALES/1 sınav giriş belgeleri erişime açıldı
22 Nisan 2021 14:33		 2021-YDS/1 sorular ile cevap anahtarları yayımlandı
19 Nisan 2021 12:33
Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı yapıldı
18 Nisan 2021 13:42		 Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı sonuçları açıklandı
12 Nisan 2021 14:45
MBSTS ve DHBT soru ve cevapları yayımlandı
12 Nisan 2021 11:02		 Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı tercih işlemleri başladı
09 Nisan 2021 10:45
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
12:45 - Çığdan zarar görmemesi için kışın yatırılan minare yeniden kaldırıldı12:44 - Diyarbakır'da etkisiz hale getirilen 6 terörist arananlar listesinden12:42 - İlçenin ilk belediye otobüsüne şoför bulunamayınca direksiyona Başkan geçti12:40 - Çeyrek altın ne kadar oldu?12:35 - Tüm yılların ikinci en yüksek aylık ihracatı: 18,8 milyar dolar12:24 - KADES butonuna bastı, 5 dakikada gelen polisler kurtardı
12:17 - Yeni Araştırma: Vaka sayısı mevsimsel mi?12:08 - ALES/1 soru ve cevapları yayımlandı12:06 - Dolar 8,29 TL'ye geriledi12:02 - Kendine ceza yazan polisin plakasını aldı! Basın kartı sahte çıktı11:56 - Üniversiteden 'daha az yanlış sonuç veren, mutasyona duyarlı' tanı kiti11:54 - Kariyerlerini bırakıp kurdukları çiftlikte 800 hayvanlı sürünün sahibi oldular
11:49 - Ordu'da üretilen organik yumurtalar Dubai'de tüketiciyle buluşacak11:40 - TÜBİTAK Başkanı: Ağustos'ta iki yerli virüs ilacı kullanıma girecek11:33 - Kaymakamlıktan 'Uzman çavuş terörü' haberlerine açıklama11:29 - Türkiye'de virüse rastlanmayan tek yer11:26 - Serdar Ali Çelikler: Fatih Terim 17 Mayıs'ta istifa edecek
11:21 - İBB, Adalar'ın atlarıyla ilgili açıklama yaptı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
Memurların alacağı zam kadar enflasyon farkı oluşmak üzere
Nisan ayı enflasyon rakamları açıklandı
2 haftada 1 aylık otomobil satışı bekleniyor
Türkiye'de virüse rastlanmayan tek yer
Bakan Koca'dan o iddialara belgeli yanıt
Emeklilere maaş ve ikramiye ödemeleri başlıyor
Hindistan varyantına ilişkin Türk bilim insanlarından ilk tespit
Enflasyon verilerinin ardından kira artış oranı da belli oldu
Akademisyenlerin hangi etiğe aykırı eylemleri ceza soruşturmasına konu olur?
Kaymakamlıktan 'Uzman çavuş terörü' haberlerine açıklama
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
mide tembelliği 1
iklim değişikliği 2
güldürücü gaz 1
alınan önlemler 2
Baret 2
mor salkım 2
Survivor'un atası 1
bir günde kırk entry girmek 2
tepeden bakmak 2
ermenek için iftar vakti 1
SON İLANLAR
Atatürk Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Alanya Hamdullah Emin Paşa Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Ankara Üniversitesi sözleşmeli 119 sağlık personeli alacak
Gümüşhane Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Aksaray Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
İstanbul Gedik Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
İstanbul Gedik Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Beykent Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam