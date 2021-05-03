ALES/1 soru ve cevapları yayımlandı
|03 Mayıs 2021 12:08
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ALES/1 soru ve cevapları yayımlandı
ÖSYM Başkanlığı 02 Mayıs 2021 tarihinde uygulanan ALES 1 sınavının soru ve cevaplarının yayımlandığını duyurdu
02 Mayıs 2021 tarihinde uygulanan Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavının (2021-ALES/1) Temel Soru Kitapçığı ile Cevap Anahtarının %10'u aşağıdaki bağlantıda sunulmuştur.
Sınava başvuran adaylar, Temel Soru Kitapçığı diziliminde verilen sınav sorularının tamamına 03 Mayıs 2021 tarihinde saat 12.00'den itibaren ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile 10 gün süreyle erişebileceklerdir.
Sorular, Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu kapsamında eser niteliğinde olup, telif hakları ÖSYM'ye aittir. ÖSYM'nin yazılı izni olmadan hiçbir şekilde çoğaltılamaz, dağıtılamaz ve yayınlanamaz.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
ÖSYM BAŞKANLIĞI
Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (2021-ALES/1) Temel Soru Kitapçığı ve Cevap Anahtarı (% 10)
Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (2021-ALES/1) Temel Soru Kitapçığı ve Cevap Anahtarı (% 10)
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