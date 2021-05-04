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Bursa'da yük asansörünün düşmesi sonucu bir kişi öldü
Bursa'nın Yıldırım ilçesinde yük asansörünün düşmesi sonucu bir kişi yaşamını yitirdi.
|04 Mayıs 2021 16:05
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Duaçınarı Mahallesi'nde iş yeri olan Cihan Karçı (26), sabah saatlerinde bulunduğu binanın 5'inci katındaki yük asansörüne bindi.
Karçı, asansörün halatının kopması sonucu beton zemine düştü.
Vatandaşların haber vermesi üzerine adrese giden 112 Acil Servis ekipleri, ağır yaralanan kişiyi Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı.
Karçı, buradaki tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
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