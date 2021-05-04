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Kadın polise ahlaksız teklifte bulunan İngiliz turist serbest

Antalya'da, maske takması konusunda uyaran polisin yanındaki kadın polisi gösterip, "Beğendim, bana göndersene" diyen Letonya asıllı İngiliz turist Dmitrijs Solovjovs (34), savcılıktaki ifadesinde, sözlerinin yanlış tercüme edildiğini öne sürdü. Nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılan Solovjovs, serbest bırakıldı.
 04 Mayıs 2021 19:22
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Kadın polise ahlaksız teklifte bulunan İngiliz turist serbest

Olay, dün sabah saatlerinde, Kaleiçi girişi Saat Kulesi önünde meydana geldi. Letonya asıllı İngiliz turist Dmitrijs Solovjovs'i uygulama sırasında durduran yaya devriye polisleri, maske takmasını istedi. Polisin isteğini geri çeviren Dmitrijs Solovjovs, polise yanındaki kadın meslektaşını göstererek, "Beğendim, bana göndersene" dedi. Bunun üzerine biber gazını çıkaran polis, turistten pasaportunu göstermesini istedi. Pasaportunu göstermeyen Solovjovs, cep telefonunu çıkararak, sosyal medya üzerinden canlı yayın yapmaya başladı.

Yaklaşık 500 metre yürüyüp, cep telefonu ile yaşananları görüntüleyen turisti, polisler de telefonları ile görüntüledi. Dmitrijs Solovjovs, haber verilmesi üzerine gelen asayiş ekibine bacağındaki izi göstererek, polislerin kendisini köpeğe ısırttığını öne sürdü. Ekip aracına binmeden önce kendisine uzatılan maskeyi de takmayan Solovjovs, araç içinde polisin ısrarı üzerine maskeyi taktı ancak çenesinin altında tuttu. Solovjovs, ardından polis merkezine götürüldü. Dmitrijs Solovjovs hakkında, 'polise mukavemet', 'hakaret', 'cinsel taciz' ve 'maske takmamak'tan işlem yapıldı. İngiliz turiste, 'maske takmamak'tan 900 lira da ceza uygulandı.

'SÖZLERİM YANLIŞ TERCÜME EDİLDİ'

Dmitrijs Solovjovs, emniyetteki işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edildi. İngiliz turist, savcılıktaki ifadesinde, sözlerinin yanlış anlaşıldığını öne sürdü. Solovjovs, yaşadıklarının yanlış tercümeden kaynaklandığını savunarak, "Beni ilk polis durdurduğunda maske sordu ve ben ayrıldım. Dönüşte baktım, polisin yüzünde maske yoktu. Bu kez ben sordum, neden maskesi olmadığını. O andan itibaren ortam gerildi. Kadın polisin yanındaki polisin yanlış tercüme etmesinden dolayı böyle bir olay başıma geldi" dedi.

'Polise mukavemet', 'hakaret' ve 'cinsel taciz' suçlamasıyla nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılan Dmitrijs Solovjovs, serbest bırakıldı. Soruşturmaya göre, Solovjovs hakkında dava açılıp, açılmamasına karar verilecek.
DHA
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