'Pandemi sosyal destek yardımı' dolandırıcılarına karşı uyarı
Ardahan Valiliği, internet üzerinden 'pandemi desteği' yalanıyla mesaj gönderen telefon dolandırıcılıklarına karşı vatandaşları uyardı.
|04 Mayıs 2021 22:14
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Valilikten yapılan açıklamada, ''Son zamanlarda, telefon dolandırıcılarının 'pandemi desteği' şeklinde internet linki içeren mesajlar göndererek, linke tıklayan vatandaşlarımızın kişisel bilgilerini ele geçirmek suretiyle mağdur ettikleri yönünde şikayetler alınmaktadır. Vatandaşlarımızın bu tür mesajlara itibar etmemeleri, Valiliğimizin, Kaymakamlıklarımızın, Belediyelerimizin ya da diğer kurumlarımızın adını kullanarak yardım için aradığını söyleyen kişi ya da kişileri vakit kaybetmeden 155 Polis, 156 Jandarma ve adli makamlara bildirmeleri rica olunur'' ifadelerine yer veridi.
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