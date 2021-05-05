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Bakan Varank, gençlerin sorularını yanıtladı: Kilolarımdan muzdaribim

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank: "Zaman zaman kafa dağıtmak için kafa topu oyunu oynadığını söyleyen Varank, "Eksik yanınız nedir?" sorusuna "Eksik bir yanım yok da maalesef fazlalığım var, kilolarımdan çok muzdaribim." diye esprili bir yanıt verdi
 05 Mayıs 2021 09:44
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Bakan Varank, gençlerin sorularını yanıtladı: Kilolarımdan muzdaribim

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, hakkında merak edilen 10 soruyu AK Parti'nin sosyal medya etkinliğinde yanıtladı.

Bakan Varank, AK Parti'nin sosyal medya hesabından, "10 Soru 10 Cevap" adıyla gerçekleştirilen etkinliğin ilk konuğu oldu. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, Twitter hesabından, "10 Soru 10 Cevap etkinliğimizde bugün Sanayi ve Teknoloji Bakanımız Mustafa Varank, kendisine, ailesine, hayata ve Türkiye'ye dair vatandaşlarımızdan gelen soruları yanıtladı." paylaşımıyla etkinliği duyurdu.

Instagram üzerinden kendisi, ailesi, bakanlığının faaliyetleri ve Türkiye'ye ilişkin soruları video mesajla yanıtlayan Varank, verdiği nüktedan cevaplarla dikkati çekti.

Varank, "Şahsi arabanız var mı, varsa modeli nedir? Araba sürerken özellikle dinlediğiniz bir parça var mı?" sorusu üzerine, şahsi araba olarak bir pikap kullandığını söyledi. Varank, "Çünkü fırsat bulabilirsem doğayla baş başa kalmayı çok seviyorum. Arabada, ailemizin en küçük üyesi İlhan Yahya Varank hangi parçayı dinlemek istiyorsa o parça çalınıyor." dedi.

Ankara-İstanbul hızlı trenini mi yoksa Türkiye'nin Otomobili'ni (TOGG) mi tercih edeceğinin sorulması üzerine Varank, "Elbette TOGG ile seyahat. TOGG, özellikleriyle, menziliyle gerçekten başarılı bir araç olacak. Aynı zamanda Ankara-İstanbul arasında Kuzey Marmara Otoyolu'nun açılmasıyla birlikte kara yolu seyahati çok daha güvenli, konforlu ve hızlı bir hale geldi, onun için TOGG." cevabını verdi.

- "Kafa dağıtmak için 'Kafa Topu' oynuyorum"

Varank, bilgisayar oyunlarından PUBG veya CS:GO tercihine yönelik soru üzerine de uzun uzun bu oyunları oynayacak vaktinin olmadığını ancak zaman zaman kafa dağıtmak için "Kafa Topu" oyununu oynadığını dile getirdi.

"Soyunuz Vikinglere mi dayanıyor?" sorusu üzerine, Vikingler ya da Varangiyanlar meselesine DNA testi de dahil olmak üzere kafa yorduğunu anlatan Varank, "Sülalemizin fiziksel özelliklerine ve soyadımızın tarihi gelişimine baktığımda böyle bir ihtimalin olduğunu düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

Varank, "Sayın Bakan'ım, sizde elindeki malı çok iyi satan esnaf tipi var, hiç esnaflık yaptınız mı?" sorusunu, "Evet, esnaflık yaptım. Çocukluğum Mahmutpaşa'da geçti. Hem babamın dükkanında çalıştığım zamanlar oldu hem de lisedeyken tek başına yönettiğim dükkanımız oldu. Dolayısıyla bu işleri bir parça biliyorum." diyerek yanıtladı.

Bakan Varank'a maaşının ne kadar olduğu da soruldu. Türkiye'de bakan maaşlarının milletvekillerininkiyle aynı olduğunu söyleyen Varank, "Rakam telaffuz etmeyelim ama maaşımız Kılıçdaroğlu'nun (CHP Genel Başkanı) maaşından az. Çünkü biliyorsunuz o aynı zamanda emekli olduğu için çift maaş alıyor." değerlendirmesinde bulundu.

- "Girişimciliği düşünün"

Varank, memurluğu mu, yoksa özel sektörü mü önerdiği sorusu üzerine, gençlere girişimciliği düşünmeleri tavsiyesinde bulundu.

Özellikle ticarileşmeye uygun bir fikri olan gençlerin bunu hayata geçirmek için gayret göstermelerini isteyen Varank, "Gerçekten risk aldığınızda büyük işler başarabilirsiniz. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı olarak bütün genç girişimcilerimizin yanındayız, onları desteklemeye devam ediyoruz. Devletimizin verdiği imkanlardan lütfen faydalanın." dedi.

Varank, "Keşke şöyle bir özelliğim olsaydı dediğiniz eksik yanınız nedir?" sorusuna, "Eksik bir yanım yok da maalesef fazlalığım var, kilolarımdan çok muzdaribim. Onlardan kurtulmam lazım." yanıtını verdi. Varank, "Tüm repliklerini ezbere bildiğiniz bir film veya dizi var mı?" sorusunu ise Vizontele filminden "Peki Zeki Müren de bizi görecek mi?" repliğiyle cevapladı.

- "Binlerce üretim tesisi açıldı"

"18 yaşında bir gencim, üniversiteye hazırlanıyorum ve sürekli yurt dışı hayalleri kuruyorum. Ben vatan haini miyim?" sorusu üzerine Bakan Varank, şunları söyledi:

"Tabii ki değilsin, bir gencimizin yurt dışında çalışmak ve eğitim almak istemesinde hiçbir mahsur yok. Yeter ki aklının bir köşesinde her zaman memleketi olsun, memleketine hizmet etmek olsun. Bugün birçok bilim insanımız yurt dışında edindiği tecrübelerle ülkelerine gelip hizmet ediyorlar, siz de onlardan biri olabilirsiniz."

Varank, "Muhalefet, AK Parti döneminde Türkiye'de tek bir fabrika açılmadı diyor." ifadelerine cevaben de AK Parti döneminde binlerce fabrika ve üretim tesisi açıldığını vurguladı.

Bakan Varank ayrıca, 2020 yılında Türkiye'de kaç işletmenin sanayi siciline kaydolup üretime başladığı sorusunu yöneltirken, doğru cevabı bilene veya en yakın tahminde bulunana "Akıncı" insansız hava aracının maketini hediye edeceğini bildirdi.
Anadolu Ajansı
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