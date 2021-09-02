1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Uluslararası düzeydeki psikoloji dergisinde Türk araştırmacıların ilk makalesi yayımlandı

Dr. Öğr. Üyesi Ertuğrul Şahin ve Doç. Dr. Nursel Topkaya'nın kaleme aldığı makale dünyanın en saygın mesleki örgütlerinden biri olan Amerikan Psikologlar Birliği Klinik Psikoloji Topluluğu Değerlendirme Psikolojisi Bölümünün dünyaca ünlü dergisi Assessment'ta yayımlandı.
02 Eylül 2021 12:41
+Aa- Yazdır
Uluslararası düzeydeki psikoloji dergisinde Türk araştırmacıların ilk makalesi yayımlandı

Amasya Üniversitesi ve Ondokuz Mayıs Üniversitesi Öğretim Üyelerinin Büyük Başarısı

Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Çocuk ve Gençlik Hizmetleri Bölümü Dr. Öğr. Üyesi Ertuğrul Şahin ve Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Nursel Topkaya'nın ''Adaptation of the Devaluation-Discrimination Scale into Turkish: A Comprehensive Psychometric Analysis'' isimli çalışması dünyanın en saygın mesleki örgütlerinden biri olan Amerikan Psikologlar Birliği Klinik Psikoloji Topluluğu Değerlendirme Psikolojisi Bölümünün (Bölüm 6) dünyaca ünlü dergisi Assessment'ta (Q1, Impact Factor = 4.667, Five year Impact Factor = 5.000) yayımlandı.

Makale Türkiye ve dünya da önemli ilkleri içinde barındırıyor

Makaleyle ilgili görüşlerini aldığımız öğretim üyelerinden Doç. Dr. Nursel Topkaya; ''Bu çalışmada dünyada sıklıkla kullanılan ölçme araçlarından biri olan Değerini Düşürme-Ayrımcılık Ölçeğini (Devaluation-Discrimination Scale [DDS]) yaklaşık iki yıl süren çok kapsamlı bir çalışmayla Türk psikoloji alan yazınına kazandırdık. Türkiye'de ve dünyada son yıllarda gerçekleştirilen araştırmalar toplumlarda ruhsal rahatsızlıkların görülme sıklığının artma eğiliminde olduğunu gösteriyor. Türkiye özelinde bir örnek vermek gerekirse Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yayımlanan İstatistiklerle Türkiye (2020) verilerine göre bireylerin son 12 ay içerisinde yaşadığı en sık sağlık sorunlarından/hastalıklardan birinin depresyon olduğunu gösteriyor (2016 yılı %7,2; 2019 yılı %9,0 oranında). Bu nedenle, Türk toplumunda bireylerin ruhsal rahatsızlıkları olan bireylere yönelik algılarının ölçülmesi önem arz ediyor. Biz bu çalışmayla hem Türk psikoloji alan yazınına dünyada sıklıkla kullanılan bir ölçeği kazandırdık, hem de Türkiye Cumhuriyeti tarihinde ve dergi tarihinde (1994 yılından beri) sadece Türk araştırmacılar tarafından yayımlanan ilk makaleye sahip olduk.'' dedi.

Makalenin ilk yazarı olan Dr. Öğr. Üyesi Ertuğrul Şahin ise makaleyle ilgili olarak ''Psikolojik danışma ve rehberlik ve psikoloji araştırmalarında bireylerin tutumlarının, kişilik özelliklerinin, depresyon, kaygı, stres gibi psikolojik rahatsızlık belirtilerinin değerlendirilmesinde sıklıkla öz-bildirim tarzı (kişinin kendi kendini değerlendirmesine dayanan) ölçeklerden yararlanılmaktadır. Bu bağlamda, psikolojik danışma ve rehberlik ve psikoloji araştırmalarında geçerli ve güvenilir öz-bildirim tarzı ölçeklerin kullanılmasının araştırmalarda doğru sonuçlara ulaşılmasında kritik bir rolü vardır. Söz konusu ölçek; farklı toplumlarda, kültürlerde ve örneklemlerde sıklıkla kullanılmasına rağmen, gerçekleştirdiğimiz kapsamlı literatür taraması sonucunda orijinal ölçeğin klinik popülasyonlar dışında, ruhsal rahatsızlığı olmayan bireylerde kullanımına yönelik geçerlik ve güvenirlik verilerinin yeterli düzeyde olmadığını fark ettik ve bu bilgilerden yola çıkarak bu araştırmayı gerçekleştirmeye karar verdik. Araştırmamız zorlu ve uzun bir süreçten geçti. Biz bu çalışmayla dünyada ilk defa orijinal ölçeğin madde analizlerini, yapı geçerliğini, ölçüm değişmezliğini, eş değer ve aykırı ölçekler geçerliğini, test-test güvenirliğini ve ölçek puanlarındaki taban ve tavan etkisini inceledik. Bu bağlamda, makalemiz dünyada bu ölçekle ilgili gerçekleştirilmiş en kapsamlı ilk psikometrik çalışmayı oluşturuyor." dedi.

Makale Yüksek Öğretim Kurulu (YÖK) ve dünyanın önde gelen akademik yayıncıları ve üniversiteleri tarafından desteklenen açık bilim tekrarlanabilir araştırma politikalarını destekliyor

Sözlerinin devamında Dr. Öğr. Üyesi Şahin; ''Makalemiz aynı zamanda araştırma çıktılarına (bilimsel yayınlar ve veriler) serbestçe erişimini ve bu çıktıların doğruluğunu incelemeyi kolaylaştıran açık bilim uygulamalarını destekliyor. Örneğin, araştırma sonuçları ve yaptığımız işlemlerin doğruluğunu kontrol etmek isteyen araştırmacılar araştırmada kullandığımız tüm verilere Open Science Framework adresinden erişebiliyor. Bunun oldukça önemli bir nokta olduğunu düşünüyorum. Çünkü psikolojik danışma ve rehberlik ve psikoloji bilim dalında ve farklı bilim dallarında gerçekleştirilen araştırmalar çoğunlukla araştırmacıların verilerini paylaşamama eğiliminde olduğunu gösteriyor. Bu bağlamda, eğer güvenilir bulgular üreten, verimliliği artıracak, ilerici ve nihayetinde kendi kendini düzelten bilimsel bir ekosistem oluşturmak istiyorsak mutlaka açık bilim ilkeleri ve politikalarını benimsemeliyiz. Makalemizin verilerinin erişilebilir olması bu politikaları destekleyen nitelikli bir çalışma örneğini oluşturuyor. Son olarak, sizin vesilenizle Doç. Dr. Nursel Topkaya çalışma arkadaşımla birlikte buradan araştırma sürecinde bize desteklerini esirgemeyen, Amasya Üniversitesi Eğitim Fakültesi öğretim üyesi Dr. Öğretim Üyesi Alpay AKSİN, Iowa Devlet üniversitesi Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme Programı öğretim üyesi Prof. Dr. Lesa HOFFMAN ve Amasya Üniversitesi rektörü sayın Prof. Dr. Süleyman ELMACI ve Ondokuz Mayıs Üniversitesi rektörü sayın Prof. Dr. Yavuz ÜNAL'a teşekkürü bir borç biliriz.'' dedi.

Makaleye aşağıdaki adresten erişilebilir:

https://journals.sagepub.com/doi/full/10.1177/10731911211039284

Makale verilerine açık bilim uygulamaları kapsamında aşağıdaki adresten erişilebilir: https://osf.io/rbpuv/
Memurlar.Net
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
MEB, liseye yerleşemeyen öğrencilerin nasıl kayıt edileceğini açıkladı
02 Eylül 2021 12:22		 MEB, eğitim öğretim yılı takvimini açıkladı... İşte ara tatiller ve okulların kapanış tarihi
02 Eylül 2021 11:42
Yüz yüze eğitimde ilk heyecan
02 Eylül 2021 08:35		 Çocuklar ve okul toplum için risk değil
02 Eylül 2021 07:15
Kontenjanı binin üzerinde olan ve tam dolan 5 program
02 Eylül 2021 07:00		 YKS sonuçlarına göre kapanmakla karşı karşıya alan lisans programları
02 Eylül 2021 00:04
Veliler öğretmenleri paylaşamayınca okul idaresi kura çekti
01 Eylül 2021 21:52		 Bakan Özer: Meslek liselerinin üretim kapasitesi 1 milyar TL'ye çıkacak
01 Eylül 2021 16:26
Bakan Özer: 3 Eylül'de 20 bin öğretmenin atamasını yapacağız
01 Eylül 2021 13:36		 'Eğitimi yüz yüze başlatmak için herkesin desteğini bekliyoruz'
01 Eylül 2021 13:18
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
12:52 - Suriye'deki petrol sızıntısının Akdeniz'de kapladığı alan uzaydan görüntülendi12:49 - AK Parti'li Yasin Aktay, Özdağ hakkında suç duyurusunda bulundu12:48 - Çeyrek altın ne kadar oldu?12:45 - AYM'den HDP'ye savunma için ek süre12:43 - Ağustosta en çok salatalığın fiyatı arttı12:41 - TOKİ'den 'Konut projesinin zeminine 'uygunsuz' raporu verildiği iddialarına yanıt
12:41 - Uluslararası düzeydeki psikoloji dergisinde Türk araştırmacıların ilk makalesi yayımlandı12:40 - Belediye otobüslerinde 'vatan size minnettar' anonsu duygulandırıyor12:38 - Bakan Bilgin: Ek gösterge meselesini çözüme kavuşturacağız12:34 - 'Soruşturması olmayan KHK'lıların hepsini göreve iade edeceğim'12:28 - Kendi alanında KPSS birincisi olan öğretmen açıkta kaldı12:28 - Türk Telekom ile Haber-İş Sendikası arasında toplu iş sözleşmesi imzalandı
12:25 - Doların düşüşü devam ediyor12:22 - MEB, liseye yerleşemeyen öğrencilerin nasıl kayıt edileceğini açıkladı12:19 - Türkiye'de kartlı harcamalar ocak-nisan döneminde yüzde 41 arttı12:12 - Dolandırıcılara 92 bin euro kaptırdı12:12 - 2 doz aşı olanlar uzun covid sendromuna yakalanmıyor
12:07 - Artan kira fiyatlarına devlet müdahalesi mümkün mü?
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2022-2023 zammı2020-2021 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
YKS sonuçlarına göre kapanmakla karşı karşıya alan lisans programları
2 Eylül 2021 tarihli atama kararları yayımlandı
MEB, eğitim öğretim yılı takvimini açıkladı... İşte ara tatiller ve okulların kapanış tarihi
3600 ek göstergede doğru bilinen yanlışlar
Aşısızlara yeni yasaklar masada: Hastanelerin yükü giderek artıyor
Kontenjanı binin üzerinde olan ve tam dolan 5 program
Bilim Kurulu toplanıyor... Milli Eğitim Bakanı ve YÖK Başkanı da katılacak
Tarım Bakanlığında 3 müfettiş görevden alındı
Kiralık ev 1 gün boş kalmıyor!
Ahmet Hakan'dan Tanju Özcan'a... Faşist olduğu kadar müptezelmiş de
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
okullar açılacak mı 2
son dönemde artan yasak ilişki haberleri 2
sumak 2
devrik cümle 1
gelecek kaygısı 2
motosiklet 1
dillere düşeceğiz seninle 1
gözlüğü evde unutmak 1
kurbanlık keçi 2
tasnif dışı 1
SON İLANLAR
Tarım Kredi Tekirdağ, Balıkesir ve İzmir Bölge Birlikleri 82 personel alacak
Kültür ve Turizm Bakanlığı naklen 40 kontrolör/başkontrolör alacak
Üniversitelerarası Kurul Başkanlığı sözleşmeli 4 personel alacak
Sivas Yıldızeli SYDV Geçici 2 İşçi Alacak
Mersin Tarsus İmar Geçici 2 İşçi Alacak
Mersin Erdemli Personel Aş. Geçici 5 İşçi Alacak
Manisa Besot 15 İşçi Alacak
Karabük Ihlamur Teras Turizm 7 İşçi Alacak
İzmir Urit Urla İnşaat Engelli 2 İşçi Alacak
İstanbul Spor Etkinlikleri ve İşletmeciliği 8 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam