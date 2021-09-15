2 ilde FETÖ'ye yönelik 'ankesörlü telefon' operasyonunda 6 zanlı yakalandı
Samsun ve Karabük'te, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik "ankesörlü telefon" soruşturması kapsamında 2'si muvazzaf asker 6 şüpheli gözaltına alındı.
|15 Eylül 2021 09:56
|+Aa- Yazdır
Samsun Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma çerçevesinde FETÖ'nün mahrem imamları ile ankesörlü telefonlar aracılığıyla irtibat kurdukları belirlenen 2 muvazzaf askeri personel ile kapatılan askeri okulun 4 öğrencisi hakkında gözaltı kararı verildi.
Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Samsun'un Atakum, İlkadım ve Çarşamba ilçeleri ile Karabük'te eş zamanlı operasyon düzenledi.
Operasyonda 2'si muvazzaf asker 6 şüpheli yakalandı.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
İLGİLİ HABERLER
|Eskişehir'de firari FETÖ hükümlüsü iki kişi yakalandı
15 Eylül 2021 10:00
|KHK'lı mağdur mu, mahrem imam mı?
15 Eylül 2021 08:45
|Adana'da FETÖ yönelik operasyonda 8 şüpheli yakalandı
15 Eylül 2021 08:35
|Dalga geçerek 'casusluk' suçunu işliyorlar
15 Eylül 2021 06:40
|DEAŞ operasyonunda yakalanan 2 şüpheli sınır dışı edilecek
14 Eylül 2021 19:05
|Adana'da terör örgütü PKK sanığına 6 yıl 3 ay hapis cezası verildi
14 Eylül 2021 16:49
|'Terör örgütü PKK üyesi olmak' suçundan 8 avukatın yargılanmasına başlandı
14 Eylül 2021 16:00
|Yunanistan'a kaçmaya hazırlanan terör örgütü PKK şüphelisi tutuklandı
14 Eylül 2021 15:33
|Şanlıurfa'da 4'ü kamu çalışanı 8 kişiye FETÖ gözaltısı
14 Eylül 2021 14:38
|Kayseri'de FETÖ sanığı ihraç doktora 2 yıl 22 gün hapis cezası
14 Eylül 2021 14:21