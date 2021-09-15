'Gürültü yapıyorsunuz' kavgası: Sopalı saldırıya uğrayan genç yoğun bakımda
|15 Eylül 2021 10:52
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Antalya'nın Alanya ilçesinde dün gece yaşanan olayda, açık olan market önünde bir otelde çalıştığı öğrenilen V.G., alışveriş yapan turistlere yardımcı olmaya çalıştı.
Bu sırada yüksek sesli konuşmalardan rahatsız olan ve çevre binalardan birinde oturan kimliği belirsiz M.B. isimli saldırgan elinde sopayla marketin önüne indi. "Saat 02.30 bu saatte ne gürültüsü sabah işe gideceğiz" diye bağıran M.B'yi görevlileri sakinleştirmeye çalışırken, şahıs o sırada olay yerinde bulunan diğer gence sopayla vurmaya başladı.
V.G.'nin karşılık vermesine ve çevredekilerin müdahalesine fırsat vermeden defalarca gence sopayla vuran saldırganın darbesiyle sendeleyen genç, kafasına aldığı son darbeyle yere yığıldı.
Yaşananlar çevredeki komşular tarafından cep telefonuyla saniye saniye kaydedilirken,
ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralı
genç, yoğun bakım ünitesinde tedavi altını alınırken, gözaltına alınan ve gencin
kendisine küfür ettiğini ileri süren M.B.'nin tutuklanarak cezaevine gönderildiği
bildirildi.
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