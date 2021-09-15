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Vali açıklama yaptı...4 sınıf karantinaya alındı

Sivas Valisi Ayhan, 'Basınla Yüz Yüze' programında gazetecilerle bir araya geldi. Programa İl Milli Eğitim Müdürü Ergüven Aslan, sendika başkanları ve basın mensupları katıldı.
15 Eylül 2021 12:39
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Vali açıklama yaptı...4 sınıf karantinaya alındı

DHA'nın haberine göre, programda ilk olarak İl Milli Eğitim Müdürü Ergüven Aslan, kentte planlanan eğitim yatırımları hakkında sunum yaptı. Okullardaki koronavirüs vakaları hakkında bilgi veren Vali Ayhan, "İl genelinde 4 sınıfı, koronavirüs nedeniyle karantinaya aldık. Birkaç öğrencimizde koronavirüs çıktı. Zara'daki Fen Lisesi'nde de koronavirüs vakaları görüldü. Koronavirüs çıkınca biraz daha dikkatli olmamız gerekiyor. Okulları değil sınıfları karantinaya alıyoruz. İnşallah, dikkat edersek eğitim ve öğretim sistemi aksamayacak" dedi.

Kentteki koronavirüs rakamları için de Vali Ayhan, "İl genelinde günlük 300 kişi ile seyrediyoruz. Artan bir trend vardı ama şu anda stabil hale geldi. Düşeceğini düşünüyorum çünkü nüfus sabitlendi, sosyal hareketlilik azaldı. Gurbetçiler, memleketlerine gitti ama bu arada üniversite öğrencileri gelmeye başladı. Bunlar da oturduğu zaman vakaların rayına oturacağını düşünüyorum. Hastane şu anda yatan hasta sayımız 250. Bu yatanların yüzde 80'i aşısızlar. Aşının da burada her daim önemini vurguluyoruz. Herkesin aşı konusunda bireysel ve toplumsal sorumluluğu var" diye konuştu.
DHA
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