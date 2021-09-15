Jandarma, muvazzaflığa geçiş sınavı yapacak
|15 Eylül 2021 13:00
|+Aa- Yazdır
Jandarma Genel Komutanlığı personeli sözleşmeli Subay ve Astsubayların muvazzaflığa geçiş sınavı , subay (kriminal alanı) , astsubay ve uzman jandarmalar ile uzman erbaşların ihtisaslaşma kapsamında personel seçim sınavı , Jandarma Genel Komutanlığı personeli uzman jandarma ve uzman erbaşlar ile Sahil Güvenlik Komutanlığı personeli uzman erbaşların Astsubaylığa geçiş sınavının yazılısı olarak değerlendirilecek. Jandarma ve Sahil Güvenlik personeli sınavı 23 Ekim 2021 tarihinde saat 14.00'te Ankara, İzmir, Diyarbakır, Van, Erzurum, Hakkari (Yüksekova), Şırnak illerinde yapılacak.
2021 yılında yapılacak muvazzaflığa geçiş, Astsubaylığa geçiş ve ihtisas kapsamında personel seçme sınavlarına şartları taşıyan ve sınav ücretini yatıran personelin şartları taşıyıp taşımadığı incelenmeksizin JSPS'ye planlanacak.
Sınava girmek isteyen adaylar Halkbankasına 250 lira yatırarak başvuru yapabilecek.
24 Eylül 2021 tarihinde sınav ücretini yatıran adayların listesi yayınlanacaktır.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|Uygulanan aşı miktarı 103 milyon dozu aştı
15 Eylül 2021 13:55
|2021 Eylül dönemi Doçentlik başvuru tarihleri belli oldu
15 Eylül 2021 13:07
|'10 yılda bir yaşanan kuraklıklar 5-6 yılda bir karşımıza çıkacak'
15 Eylül 2021 12:56
|Hilal Öğretmen iki uluslararası ödüle layık görüldü
15 Eylül 2021 12:54
|Ankara-Nallıhan yol çalışmalarının tamamlanması için temel atıldı
15 Eylül 2021 12:35
|Bilim Kurulu toplanıyor...
15 Eylül 2021 11:58
|Türkiye'de nesli tehlike altındaki 500 sürüngen uydudan takip edilecek
15 Eylül 2021 11:03
|'Kovid nedeniyle yüz yüze eğitime ara veren okulumuz bulunmamaktadır'
15 Eylül 2021 10:46
|Bir sınıfta 4 pozitif vaka çıktı, sınıf karantinaya alındı
15 Eylül 2021 10:44
|Belediye'den Başkanvekiline de VİP makam aracı
15 Eylül 2021 10:33