1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Acun Ilıcalı, O Ses Türkiye'de Hadise'nin yerine gelecek ismi açıkladı

Acun Ilıcalı, O Ses Türkiye'nin yeni sezondaki jürisi açıklamalarda bulundu. Ilıcalı O Ses Türkiye'den ayrılan Hadise'nin yerine Oğuzhan Koç'la görüştüğünü belirtti.
15 Eylül 2021 15:30
+Aa- Yazdır
Acun Ilıcalı, O Ses Türkiye'de Hadise'nin yerine gelecek ismi açıkladı

Yeni sezon bölümleriyle ekrana dönmeye hazırlanan O Ses Türkiye'nin jüri kadrosu şekilleniyor. 2. Sayfa programına konuk olan Acun Ilıcalı, Hadise'nin artık O Ses Türkiye'de olmayacağını söyleyerek Oğuzhan Koç ile bu görev için görüştüğünü açıkladı.

Ilıcalı, "O Ses Türkiye'yi ikiye ayırdık. Bir de 'O Ses Rap' var. Hadise'de orada. Hem Hadise çok başarılı oldu hem de program çok başarılı oldu" dedi.

Yeni sezon jüri kadrosu için aklındaki isimden bahseden Ilıcalı, "O Ses eğlenceli olmak zorunda. Ebru Gündeş ile anlaştık. Çok mutluyuz. Jüride Beyaz olacak diye düşünüyoruz" dedi.

Hadise'nin yerine Oğuzhan Koç'un gelebileceğini dile getiren Ilıcalı, "Oğuzhan Koç ailemizden biri onunla konuşuyoruz, yakıştırıyorum O Ses Türkiye'ye" diye konuştu.
NTV
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
TikTok akımı fasulye krizi çıkardı: Gençlere satmayın
15 Eylül 2021 15:00		 Ece Üner'de akılalmaz olay! 'Yeminim var bildiklerimi anlatamam ama yazarım'
15 Eylül 2021 13:13
'Tostçu Mahmut'un sahibi Anıl Kurt hayatını kaybetti
15 Eylül 2021 12:39		 Cedi Osman'dan Ebru Şahin'e Kapadokya'da evlilik teklifi
15 Eylül 2021 11:54
Acun Ilıcalı'dan Sergen Yalçın'ın çağrısına yanıt!
15 Eylül 2021 08:35		 Acun Ilıcalı'dan Güntekin Onay'a 'exxen üyeliği' tepkisi
14 Eylül 2021 22:49
Yargıya taşınan Kemal Sunal hatıra 'Euro'larında yeni karar
14 Eylül 2021 20:04		 Sergen Yalçın'dan Acun Ilıcalı'ya: Maçı şifresiz ver
14 Eylül 2021 16:53
Nagehan Alçı Afganistan'a gitti
14 Eylül 2021 15:00		 Müge Anlı ile Tatlı Sert'in dizi versiyonu yapılıyor
14 Eylül 2021 08:21
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
15:38 - İBB metrobüs filosu için 160 yeni otobüs alıyor15:34 - Bakan Özer: Okullar ilk açılan ve en son kapanan yerler olmalı15:30 - Acun Ilıcalı, O Ses Türkiye'de Hadise'nin yerine gelecek ismi açıkladı15:24 - Şehitlerin fotoğraflarının yer aldığı yardım kolileri duygulandırdı15:18 - Türkiye'de ilk olan 'adliye anaokulu' eğitime başladı15:13 - Haritadaki tek 'turuncu' kentte 22 bin kişi ilk doz aşısını yaptırmadı
15:05 - Ankara Valiliğinden yarın için kuvvetli yağış uyarısı15:03 - Fransa'da aşı olmayan sağlık personelinin maaşları askıya alınacak15:02 - '14 gün eğitime ara veren sınıflarda canlı ders uygulaması yapılacak'15:00 - TikTok akımı fasulye krizi çıkardı: Gençlere satmayın14:57 - Karamollaoğlu'ndan 'Cumhurbaşkanı adaylığı' sorusuna yanıt14:56 - MEB: PCR testi vermeyene görev vermeyin
14:55 - Sağlık-Sen, aile hekimliği çalışanları için hakkaniyetli ek ödeme istedi14:51 - PCR testi zorunluluğu aşılamayı nasıl etkiledi?14:43 - Prof. Hecer: Turşu'da limon ve sirke zararlı, çay kullanın14:38 - Konya'da yapılan 'parmak nakli' literatüre girdi14:37 - Avukattan kira bedelleriyle ilgili 3 önemli uyarı
14:33 - Dijital Türk Lirası için Merkez Bankası'ndan ilk adım
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2022-2023 zammı2020-2021 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
Zabıta alımında 'torpil' tescillendi! Sınavı 'otobüs ehliyetli' aday kazandı
Rezil damadın kaynanasına gönderdiği aşk mesajları ortaya çıktı!
10 günlük TCDD Genel Müdürü istifa etti, durumu ne olacak?
9 Kamu kurumu toplamda 374 personel almak için ilana çıktı
130 milyarlık bütçeli kuruma yeni genel müdür vekili!
MEB: PCR testi vermeyene görev vermeyin
Oğuzhan Asiltürk, maske korumuyor demiş, aşı da olmamış
PCR testi olmayınca otobüse alınmadı... 450 km yürüyecek
BİM İcra Kurulu Üyesi: Fiyatları biz değil devlet artırdı
Suriyelilerin geri dönüşü için üç plan gündemde
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
neden iki adet muz satıyorsun 1
börek 1
budamak 1
çelebi 1
köpek 1
çin 1
kelle ütülür 3
sezen aksu dinlemek 1
ıhlamur 1
itiraf 1
SON İLANLAR
Los Angeles Başkonsolosluğuna Türk Uyruklu 2 Sözleşmeli Sekreter Alınacak
Hakkari Üniversitesi 2 İç Denetçi Alacak
İstanbul Şişli Meslek Yüksekokulu Öğretim Elemanı Alım İlanı
Erzurum Teknik Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Balıkesir Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Erciyes Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı Alım İlanı
Uşak Karahallı Belediyesi 4 İşçi Alacak
Osmaniye Ata Ekmekçilik 1 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Sincan Simya Kurs Merkezi öğretmen alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam