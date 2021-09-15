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Karadeniz'de mantardan zehirlenme vakaları arttı

KTÜ Farabi Hastanesi Acil Tıp Anabilim Dalı Doktor Öğretim Üyesi Aynur Şahin:- "Özellikle mantar zehirlenmeleri konusunda bu dönemde büyük artış görüldü"
15 Eylül 2021 20:49
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Karadeniz'de mantardan zehirlenme vakaları arttı

Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Farabi Hastanesi Acil Tıp Anabilim Dalı Doktor Öğretim Üyesi Aynur Şahin, son dönemde özellikle mantar kaynaklı zehirlenmelerde büyük artış görüldüğünü bildirdi.

KTÜ Farabi Hastanesi Başhekimliğinden yapılan açıklamaya göre, yaylada topladıkları mantarı yiyen Tahsin Bakırtaş, eşi ve kızı rahatsızlandı.

Ambulansla Araklı Bayram Halil Devlet Hastanesine kaldırılan Bakırtaş, eşi ve kızı, buradaki müdahalenin ardından KTÜ Farabi Hastanesi Toksikoloji Bölümüne sevk edildi.

Bakırtaş ailesinin 3 üyesi de burada yapılan tedavilerinin ardından sağlıklarına kavuştu.

Tahsin Bakırtaş, hastanede en son halüsinasyon gördüğünü hatırladığını belirterek, "Sonrasında kendimi kaybetmişim. Gözlerimi açtığımda etrafımdaki sağlıkçıların hummalı çalışmasından ne kadar ciddi bir süreç atlattığımı fark ettim." ifadesini kullandı.

Hastane çalışanlarına minnettar olduğunu belirten Bakırtaş, doğadan toplanan mantarların tüketilmemesi gerektiğini vurguladı.

Tıbbi Toksikolog Doktor Öğretim Üyesi Aynur Şahin de özellikle mantar zehirlenmelerinde bu dönemde büyük artış görüldüğünü bildirdi.

Şahin, hastaneye getirildiklerinde ağır halüsinojenik zehirlenme durumunda olan Bakırtaş ailesinin, hızlı ve etkili müdahaleyle 12 saat içinde tedavi edildiklerini belirtti.

Son 10 günde Trabzon, Ordu ve Gümüşhane'de mantar zehirlenmesiyle ilgili yaklaşık 15 hasta için kendilerine danışıldığını belirten Şahin, vakaların 10'unun Farabi Hastanesi Toksikoloji Ünitesinde tedavi edildiğini, diğer hastalar için ise bulundukları hastanelere tele tıp yöntemiyle konsültasyon hizmeti verildiğini ifade etti.

Şahin, doğadan toplanan yabani mantarların, halk dilinde "evcik kıran", "köy göçüren" mantar olarak da bilinen ve ciddi karaciğer yetmezliği, hatta karaciğer nakli ihtiyacına dahi neden olabilen Amanita Phalloides zehirlenmesine sebep olabileceğine dikkati çekti.

Şahin, yabani mantarların uzman görüşü alınıp zehirsiz olduğu söylenmeden tüketilmemesi gerektiğini vurguladı.

"Sinek mantarı" olarak da bilinen Amanita Muscaria zehirlenmesi nedeniyle bugüne kadar başvuran en ciddi vakanın 70 yaşlarında bir erkek hasta olduğunu belirten Şahin, derin koma nedeniyle solunum cihazına bağlanan hastanın yaklaşık 2 hafta yoğun bakımda takip edildikten sonra taburcu edildiğini bildirdi.

Hasta yakınlarından alınan mantar örnekleri ile hastalardan alınan serum ve idrar örneklerinden yapılan analizlerden, çok sayıda zehirlenme vakasına sebep olan mantarın, sinek mantarı ve Amanita Pantherina olduğu kaydedilen açıklamada, şu bilgiler verildi:

"Mantarlar gerek lezzetli gerek protein oranlarının yüksek olması gerekse doğada ulaşılabilirliğinin kolay olmasıyla insanları cezbetmektedir. En önemli sorun doğadan toplanan mantarların aynı zamanda öldürücü derecede zehirli olma ihtimali ve her yıl dünyada çok sayıda ölüme sebep olmasıdır. Mantarlar ılıman ve nemli iklimleri sevdiklerinden Karadeniz Bölgesi yabani mantarların yetişmesi açısından en uygun iklime sahip bölgedir ve zehirlenmelerin önemli bir oranı yağışların daha fazla olduğu bahar ve sonbahar aylarında görülmektedir. Zehirli mantarların toksinleri ısıya, pişirmeye, dondurulmaya ve kurutulmaya dayanıklıdır. Tek bir zehirli mantarın bile yetişkin bir insanı öldürebilecek toksine sahip olma potansiyeli bulunmaktadır."
Anadolu Ajansı
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