Ana sayfa » ... » Adli Olaylar
Hatay'da yük treni hafif ticari araca çarptı: 2 yaralı
Hatay'ın Dörtyol ilçesinde yük treninin hafif ticari araca çarpması sonucu 2 kişi yaralandı.
|15 Eylül 2021 23:56
|+Aa- Yazdır
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
İLGİLİ HABERLER
|Eve dönüş yolu 2 kızı anne ve babasından ayırdı
15 Eylül 2021 18:14
|Dikkatini çay bardağıyla dağıtıp ölümün kıyısından aldılar
15 Eylül 2021 17:01
|Hafif ticari araç bebek arabasına çarpıp kaçtı
15 Eylül 2021 16:40
|Kızlarını taciz edene ceza vermek isterken yanlış kişiyi öldürdüler
15 Eylül 2021 16:19
|Şişli Belediye Başkan Yardımcısı Yavuz'a 7,5 yıla kadar hapis istendi
15 Eylül 2021 14:15
|Arda Turan'ın davasında Burak Yılmaz tanık olarak dinlenecek
15 Eylül 2021 13:36
|Vali açıklama yaptı...4 sınıf karantinaya alındı
15 Eylül 2021 12:39
|Konya'da tabancayla oynarken arkadaşını öldürdüğü iddia edilen çocuk tutuklandı
15 Eylül 2021 11:15
|Anne kızlarını istismar eden babayı vurdu: Tutuksuz yargılansın kampanyası
15 Eylül 2021 10:39
|Hırsızından şaşırtan ifade: Cezaevine girmek için yaptım
15 Eylül 2021 10:34