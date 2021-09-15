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Hatay'da yük treni hafif ticari araca çarptı: 2 yaralı

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde yük treninin hafif ticari araca çarpması sonucu 2 kişi yaralandı.
15 Eylül 2021 23:56
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Hatay'da yük treni hafif ticari araca çarptı: 2 yaralı

Dörtyol ilçesine bağlı Çayırlı Mahallesi Çaykara Sokak'taki hemzemin geçitten geçen hafif ticari araca yük treni çarptı.

Kazada araçta bulunan iki kişi yaralandı.

Yaralılar, ambulanslarla Dörtyol Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Anadolu Ajansı
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