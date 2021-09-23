'Zimmet'ten açığa alındı, iade edilince adli emanette ne varsa sattı

'Zimmet'ten açığa alındı, iade edilince adli emanette ne varsa sattı
İçişlerinden 'yurt provokasyonu' açıklaması

İçişlerinden 'yurt provokasyonu' açıklaması
'Bebeklere yanlışlıkla korona aşısı yapıldı' açıklamasına tepki!

'Bebeklere yanlışlıkla korona aşısı yapıldı' açıklamasına tepki!
Aile Bakanlığı, ASDEP alacak mı?

Aile Bakanlığı, ASDEP alacak mı?
Yurt içi piyasalar Merkez Bankası'nın kararlarını bekliyor

Yurt içi piyasalar Merkez Bankası'nın kararlarını bekliyor

2 generalin emeklilik talebi kabul edildi

2 generalin emeklilik talebi kabul edildi
Orman yangınlarında, belediyeler yerleşim yerlerinde yetersiz kaldı

Orman yangınlarında, belediyeler yerleşim yerlerinde yetersiz kaldı
Kadrosuzluktan emekli albaylar da 'yaş'a takıldı

Kadrosuzluktan emekli albaylar da 'yaş'a takıldı
'Doğal gaz faturaları yüzde 30-35 artabilir'

'Doğal gaz faturaları yüzde 30-35 artabilir'
Sahte kiralık ilanlarıyla 'peşinat' vurgunu

Sahte kiralık ilanlarıyla 'peşinat' vurgunu

Fenomen olmak için kariyer ve eğitim planlarını erteliyorlar

Fenomen olmak için kariyer ve eğitim planlarını erteliyorlar
Meteorolojiden kuvvetli yağış uyarısı - Haritalı

Meteorolojiden kuvvetli yağış uyarısı - Haritalı
Bakan Soylu'nun duygusal anları: Bize çok ağır geldi

Bakan Soylu'nun duygusal anları: Bize çok ağır geldi
Kalp krizi geçiren Özge öğretmen yaşamını yitirdi

Kalp krizi geçiren Özge öğretmen yaşamını yitirdi
'Aşısız grupta varyantlar nedeniyle hastalık şiddeti yükseliyor'

'Aşısız grupta varyantlar nedeniyle hastalık şiddeti yükseliyor'

TRT: Her yıl ortalama 1 milyon 170 bin kişi istihdam edilecek

TRT: Her yıl ortalama 1 milyon 170 bin kişi istihdam edilecek
Bakan Koca: Okullarımızda çıkan her vakayı dikkatle izliyoruz

Bakan Koca: Okullarımızda çıkan her vakayı dikkatle izliyoruz
Prof. Dr. İlhan Çetin: Aşı artık milli güvenlik sorunudur

Prof. Dr. İlhan Çetin: Aşı artık milli güvenlik sorunudur
Fed faiz kararını açıkladı

Fed faiz kararını açıkladı
Günlük Covid-19 vaka sayısı açıklandı

Günlük Covid-19 vaka sayısı açıklandı

Bakan Varank'tan ÖTV zammı açıklaması

Bakan Varank'tan ÖTV zammı açıklaması
İş arkadaşının konuşmasını izinsiz kaydetti tazminatsız kovuldu!

İş arkadaşının konuşmasını izinsiz kaydetti tazminatsız kovuldu!
Fazla sürelerle çalışma ücreti nasıl hesaplanır?

Fazla sürelerle çalışma ücreti nasıl hesaplanır?
Bakan Özer: Sınıf bazlı vaka yaklaşımına kararlılıkla devam edeceğiz

Bakan Özer: Sınıf bazlı vaka yaklaşımına kararlılıkla devam edeceğiz
Bu üniversitenin ilk mezunlarının hepsi hemen işe başladı

Bu üniversitenin ilk mezunlarının hepsi hemen işe başladı

Bakan Varank yanıtladı: TOGG'un fiyatı ne olacak?

Bakan Varank yanıtladı: TOGG'un fiyatı ne olacak?
Erdoğan: 300 bin Afgan var, yenilerini almaya gücümüz yetmez

Erdoğan: 300 bin Afgan var, yenilerini almaya gücümüz yetmez
Doktorlara 'ilaç yazın' diye 37 milyon euro verildi iddiası

Doktorlara 'ilaç yazın' diye 37 milyon euro verildi iddiası
TCDD Çorlu'daki suçunu kabul etti, 3 yaralıya 1.5 milyon TL ödedi

TCDD Çorlu'daki suçunu kabul etti, 3 yaralıya 1.5 milyon TL ödedi
MEB, Milli Eğitim Şurası için eğitim paydaşlarından fikir alacak

MEB, Milli Eğitim Şurası için eğitim paydaşlarından fikir alacak
Ana sayfaHaberler Yaşam

Fenomen olmak için kariyer ve eğitim planlarını erteliyorlar

Sosyal medya fenomeni olmak isteyen milyonlarca genç, kariyer ve eğitim planlarını erteliyor. Bazı aplikasyonlarda ise Türk toplumunun değerleri ayaklar altına alınıyor. Bigo Live veya TikTok gibi uygulamalarda bazı gençler, kendilerini teşhir ederek para kazanmaya çalışıyor. Bu iki uygulamayı kullanan kişi sayısı 100 milyonun üzerinde.

Kaynak : Türkiye
Eklenme : 23 Eylül 2021 06:50
Yazdır
Fenomen olmak için kariyer ve eğitim planlarını erteliyorlar

Gelişen çağ ve teknoloji, artık her birimizin en az bir sosyal medya platformunda hesabı bulunmasını zorunlu hale getirdi. Gerek iş gerekse kendi tercihlerimize göre kullandığımız sosyal medya mecraları, artık hayatımızın önemli bir parçası. Ancak doğru kullanımında hayatı kolaylaştıran sosyal medya, yanlış kullanıldığında büyük tehlikelere sebep olabiliyor. Türkiye, dünyada en fazla sosyal medya kullanan ülkelerin başında geliyor. Ülkemizde ortalama bir kişi, gününün dört saatini sosyal medyada geçiriyor. Özellikle genç nesil adeta hayatlarını bu mecrada yaşıyor. Kimisi yalnızca izleyici olarak kalırken kimi ise bu kanalardan para kazanıyor. Kolay para kazanma yöntemi olarak görülen sosyal medya fenomenliği, genç işsizlik oranını artıran en önemli unsur olarak karşımıza çıkıyor. Birçok genç, profillerinden çeşitli yayınlar yaparak para kazanma çabasına giriyor. Telefon veya bilgisayar başına hapsolan gençler, kariyer yapmak veya çalışmak yerine bu tuzağın içine düşüyor.

SANAL PAVYON

Sosyal medya üzerinden e-Ticaret yapmak, ürün tanıtarak para kazanmak veya reklam almak gibi konular, bu felaketin en masum tarafları. Bazı uygulamalarda ise işin boyutu değişiyor. Bunlardan biri Bigo Live... Adeta sanal pavyon haline gelen bu uygulamada genç kızlar kendilerini teşhir ederken erkekler ise bunun karşılığında ödeme yapıyor. Oluşturulan profil ile bir canlı yayın açılıyor. Burada çeşitli sohbetler dönüyor. Uygulamayı kullananların çoğu görsel şov seyretmek ve sohbet karşılığında yayın yapan kişiye hediyeler gönderiyor. Bu hediyeler, gönderen kişinin cep telefonu faturasına yansıyor. Örneğin takip edilen kişiye bir emoji göndermek bir liradan başlayarak 3.200 liraya kadar çıkıyor. Bir gül emojisinin fiyatı 25 kuruş, asa 17 TL, öpücük 17 TL, para yağmuru emojisi 105 TL, yat gönderilmek istenirse fiyat 850 TL. En değerli olan spor araba ise 3.200 TL.

Sosyal medyada yaptığı paylaşımlarla ünlenen, Gaga Bulut ismiyle tanınan ve gerçek ismi Bulut Altuğ olan genç, önceki yıl İzmir Kordon'da çocukları para karşılığında öpüştürdüğü gerekçesiyle tutuklandı. Bir süre cezaevinde yatan Gaga Bulut, geçtiğimiz aylarda tahliye edildi.

HAYALLER SON BULUYOR

10 bin takipçisi olan, her videosu iki bin kez seyredilen birisi ayda 300 TL, 25 bin takipçisi olan her videosu üç bin defa seyredilen birisi ayda 900 TL, 40 bin takipçisi olan her videosu bin kere seyredilen birisi ayda 1.800 TL, 250 bin takipçisi olan her videosu 10 bin defa seyredilen birisi ayda 9.000 TL, bir milyon takipçisi olan her videosu 20 bin tıklanan birisi ayda 30 bin TL para kazanabiliyor. Bunun dışında ekstra hediyeler ve reklamlarla birlikte bu rakam çok daha yukarılara çıkabiliyor. Fenomen olma hayali kuran milyonlarca genç, bu tuzağa düşerek, gelecek hayalleri başlamadan son buluyor.

HEDEF: AMAÇSIZ VE AHLAKSIZ BİR TOPLUM

Adli Bilişim Uzmanı ve Sanal Polis İsa Altun, küresel sosyal medya çetelerinin, Türk toplum ve aile yapısını bozmak adına aralıksız çalıştıklarını söylüyor. Altun "Gençlere sosyal medya üzerinden subliminal mesajlar veriliyor. Ağırlıklı müstehcen içerikler sunuluyor. Özellikle Z ve Alfa kuşağına sistematik bir operasyon var. Hedef, özgürlük adı altında amaçsız ve ahlaksız gençler yetiştirmek. Geçtiğimiz gün 7 yaşında bir ilkokul öğrencisinin öğretmenine müstehcen bir mektup yazdığını öğrendim. Annesi bana ulaştı ve ne yapması gerektiğini sordu. Çocuk tabletsiz ve telefonsuz duramıyor, adeta hasta. Bunun gibi birçok örnek var. Teknoloji, para kazanma hırsı, gençlerimize enjekte ediliyor. Aileler daha bilinçli olmalı ve çocuklarını sıkı takip etmeli. Bu yeni dünya düzeninin bir oyunu" dedi.

HER ŞEY BİR BEĞENİ İÇİN...

TÜRKİYE

Galata Köprüsü'nden tur gemisine atlayan Yunus Emre Özer'in son vukuatı metrobüsün üstünde gitmek oldu.

Rüzgar Ozan Dikici (21), anneannesinin kafasında yumurta kırdığı anları kayda alarak, Instagram hesabında paylaşınca tepki topladı.

Afyonkarahisar'da sosyal medyada paylaşmak üzere video çekmek için girdiği çukurdaki su birikintisinden çıkamayan 17 yaşındaki Oğuzhan Baylan'ın cansız bedeni dalgıçlar tarafından çıkarıldı.

Antalya'da, Deniz Şahin (15) arkadaşlarıyla girdiği iddia üzerine 40 metrelik falezlerden denize atladı ve öldü.

KAPAT [X]

DÜNYA

Rus fenomen Mikhail Litvin, bir lüks otomobili ateşe verdi. Başka bir lüks araçla da galerinin camından çıktı.

Hong Konglu Instagram fenomeni Sofia Cheung (32), şelalede poz vererek selfie çekmeye çalışırken uçurumdan düştü ve can verdi.

Stas Reeflay adlı Rus sosyal medya fenomenine, bir takipçisi, kız arkadaşını soğukta bekletmesi karşılığında 1.000 dolar vereceğini söyledi. Teklifi kabul eden Reeflay, kız arkadaşı Valentina Grigoryeva'yı üzerinde sadece iç çamaşırlarını bırakarak balkona kilitledi. Hamile olduğu öğrenilen 28 yaşındaki genç kadın, hipotermi sonucu öldü.

Çin'de Xiao Qiumei adlı TikTok fenomeni, operatör olarak çalıştığı vinçin üstünde video çekerken yaklaşık 50 metreden düşerek can verdi.

KAAN ZENGİNLİ

#fenomen # gençler# erteliyor

Bu Habere Tepkiniz

2021 yılı norm güncellemeleri başladı. Öğretmenler nelere dikkat etmeli!

2021 yılı norm güncellemeleri başladı. Öğretmenler nelere dikkat etmeli!

Okul müdürlerinin, norm kadro modülüne girecekleri alanlar bazındaki ders yükleri, şube sayıları, MEB'in resmi yazısı gereğince öğretmenlere tebliğ edilmek zorundadır. Ders yükünün ve şube sayısının az girilmesi halinde bazı öğretmenler norm fazlası olacaktır. Bu nedenle, öğretmenler ısrarla, okul müdüründen, norm kadro modülüne girdiği bilgileri istemeli, yanlış bilgi gerilmişse itiraz etmeli ve daha sonra sorun oluşmaması için bir örneğini fotokopi olarak almalıdır.
Orman Genel Müdürü, 16 bin 500 personel almak için talepte bulunduklarını açıkladı

Orman Genel Müdürü, 16 bin 500 personel almak için talepte bulunduklarını açıkladı

Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey, 2021 yılı 2083 personel alımına ilişkin çalışmaların devam ettiğini belirterek, 2022 yılı için de 10 bini yangın işçisi olmak üzere toplam 16 bin 500 personel talebinde bulunduklarını kaydetti.
Memurlar için en avantajlı krediler

Memurlar için en avantajlı krediler

https://www.hangikredi.com/kredi/ihtiyac-kredisi/sorgulama/36-ay-10000-tl-kredi?campaign=advertorial_memurlar&utm_source=Memurlar&utm_medium=PlanF&utm_campaign=Advertorial&utm_content=memurlar-icin-en-avantajli-krediler_adv1026
AYM'den OHAL Kanunundaki hukuki ve mali sorumluluğa dair ilgili önemli karar

AYM'den OHAL Kanunundaki hukuki ve mali sorumluluğa dair ilgili önemli karar

Anayasa Mahkemesi, 15 Temmuz darbesi sonrasında terör örgütleri ile ilişkileri nedeniyle ihraç olan personelin sosyal güvenlik haklarına ilişkin31 ekim 2019 tarihine kadar karar alan kamu görevlilerinin hukuki ve mali sorumluluğu olmayacağını öngören kanun hükmünü iptal etti.
Tarım ve Orman Bakanlığı unvan değişikliği sınav paketleri yayında

Tarım ve Orman Bakanlığı unvan değişikliği sınav paketleri yayında

https://sinav.memurlar.net/
Emniyet Müdürünün şehit edilmesinde 40 polise soruşturma

Emniyet Müdürünün şehit edilmesinde 40 polise soruşturma

Hakkari İl Emniyet Müdür Yardımcısı Hasan Cevher'in polis memuru katil Nasuh Çulcu tarafından şehit edildiği olayda 40 polise "Görevi İhmal" soruşturması açıldı. Katil Nasuh Çulcu, silahı doldurduktan sonra olaya müdahale etmeleri gerekirken kaçan ve incelenen güvenlik kamera görüntülerinden kimlikleri tespit edilen polislerden bazılarının, Hasan Cevher'in şehit edildiği olayda kendilerini kaçtıkları odalara kilitledikleri ve dakikalarca odalardan çıkmadıkları tespit edildi.
Emekli memurun üniversiteyi bitirmesi maaşını etkiler mi?

Emekli memurun üniversiteyi bitirmesi maaşını etkiler mi?

Emekli olduktan sonra lisans tamamlamanın emekli maaşına etkisi olur mu?
Sözleşmeli personel izinlerinin bir sonraki yıla devredildiğini bilmeyen yöneticiler var

Sözleşmeli personel izinlerinin bir sonraki yıla devredildiğini bilmeyen yöneticiler var

Bazı kamu kurumlarındaki personel birimi yöneticilerinin, bu yılın başında yapılan ve sözleşmeli personelin kullanamadığı yıllık izinlerinin bir sonraki yıla devredilmesini öngören düzenlemeden haber olmadığı belirtilmektedir.
Boş engelli memur kadrolarının bildirilmesi istendi

Boş engelli memur kadrolarının bildirilmesi istendi

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, engelli memur kontenjan açığının doldurulması için tüm kamu kurumlarının boş kadrolarını 31 Ekim 2021 tarihine kadar bildirmesini istedi
Akademisyenler, neden idarecilik sorumluluğunu almıyor?

Akademisyenler, neden idarecilik sorumluluğunu almıyor?

Akademisyenlerin her geçen gün idari görev yükünü üstünden atmak istemesi akademik hiyerarşiyi bozacak uygulamalara sebebiyet veriyor!
Emeklilik yaşına 6 yıl kalan kadın memur daha önce nasıl emekli olabilir?

Emeklilik yaşına 6 yıl kalan kadın memur daha önce nasıl emekli olabilir?

Hizmet yılını doldurmuş ancak yaşa takılan kadın memurlar erken emekli olabilir mi?
Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri 17 personel alacak

Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri 17 personel alacak

Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri 17 personel alacak. Başvurular 25 Ekim'de sona erecek.
YOKUŞTA ZORLANAN KAĞIT TOPLAYICISINA YARDIM

YOKUŞTA ZORLANAN KAĞIT TOPLAYICISINA YARDIM

#İstanbul Başakşehir’de yokuşu çıkamayan kağıt toplayıcısının yardımına bir otomobil sürücüsü yetişti. Aracın bagajına oturan #kağıt toplayıcısı genç, el arabasını tutarak yokuşu çıktı. Hemen arkalarında ilerleyen bir başka sürücü o anları cep telefonuyla kaydederek ‘‘Arabanın yaptığı güzelliğe bakar mısınız! Kral hareket’’ diyerek sürücüyü alkışladı.
Tarım Kredi Kooperatifleri 15 ziraat mühendisi ve 31 kooperatif görevlisi alacak

Tarım Kredi Kooperatifleri 15 ziraat mühendisi ve 31 kooperatif görevlisi alacak

Sivas ve Malatya Bölge Birlikleri 31 kooperatif görevlisi ve 15 ziraat mühendisi almak için ilana çıktı
FIFA 22'de Süper Lig'in en iyi oyuncuları belli oldu

FIFA 22'de Süper Lig'in en iyi oyuncuları belli oldu

FIFA 22, 27 Eylül'de tam erişimle sahalara inecek. Puanların da belli olmasıyla beraber Süper Lig'de forma giyen en iyi oyuncular da belli oldu.