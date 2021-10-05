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Bakan Soylu: PKK'nın yurt içindeki eleman sayısı 181'e indi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Bugün birilerinin medet umduğu PKK'nın yurt içindeki bütün silahlı eleman sayısı, yeni bir rakam veriyorum, 181'e inmiştir. Kandil'den Batı'ya yaptıkları imdat çağrılarını görmüyor değiliz." dedi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 05 Ekim 2021 14:51
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Bakan Soylu: PKK'nın yurt içindeki eleman sayısı 181'e indi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Merkez Spor Salonu'nda düzenlenen Kastamonu Polis Meslek Yüksekokulu 19. Dönem Yemin Töreni'nde yaptığı konuşmada, yemin edecek polis memuru adaylarını ve ailelerini tebrik etti.

Bugün 2 bin 429 kahramanlık yolunda vatan evladının mezun olduğunu, bunun 578'inin Kastamonu'da şahitliğini yaptıklarını belirten Soylu, "Allah'a hamdolsun, bu muazzam tablo dosta güven, düşmana korku salmaktadır. Çok değil, 15 gün öncesine kadar Kastamonu'da bir sel afetini, bir felaketi konuşuyorduk. Çok şükür, afet olduğundan bir ay geçmeden hayatın normale döndüğü, vatandaşımızın acil ihtiyaçlarının karşılandığı, yeniden imar ve planlama çalışmalarının da devam ettiğine hep beraber şahit olduk." ifadelerini kullandı.

Soylu, eskiden ülkede yoğun güvenlik gündemi olduğunu ancak bugün buna izin vermediklerini vurgulayarak, sözlerini şöyle sürdürdü:

"6-7-8 Ekim'de yine bu ülkenin huzurunu kaçıran, bu ülkenin geleceğine ambargo koymaya çalışanlar, bir siyasi parti üzerinden, terör örgütüyle aynı zamanda hareket edenler, talimat verenler ve birtakım olaylarla bu ülkeyi teslim alacağını zannedenler her daim yanılmışlardır. Bu milletin büyüklüğünü, bu milletin asaletini, devletine, tarihine, medeniyetine sadakatini hep atlamışlardır. Birileriyle iş birliği yapmışlardır. Onlar tarihimizi bilmeyenler, birbirimize sadakatimizi ve bağlılığımızı bilmeyenlerdir. Hep birlikte bu ülke için, özgürlüğü için, bağımsızlığı için, ezanın semalarda ebedi olması için, ay-yıldızlı bayrağın nazlı nazlı dalgalanabilmesi için şehit olabileceğimizi, şehitlik için can attığımızı hiçbir zaman hesap edememişlerdir. Bu memleket, bu millet bu oyunları her zaman yenmeyi bilmiştir. Allah'a hamdolsun. Hem oyunları yendik hem oyunları kuranları mağlup ettik. Hem televizyonlardan, 'Yakın, yıkın' diye talimat verenleri bu millet kodese tıkmayı bilmiştir. Allah'a binlerce defa şükürler olsun."

Hakkari'de artık kış tatili, Pülümür Yaylası'nda ise piknik yapıldığını, bölgenin terörden temizlendiğine dikkati çeken Soylu, şöyle devam etti:

"Sınır güvenliğimiz, 'Bir kilo toz bir otobüs' diye deyimler üretecek kadardı. Karabağ'daki zulme sadece üzülürdük. Denizlerimizde sadece Yunanistan'a karşı haklarımızı koruyabilecek kadar açılabilirdik. Eskiden bu ülkeyi ya IMF'nin memurlarıyla ya da Kıbrıs Barış Harekatı'ndaki meşhur silah ambargosuyla korkuturlardı. Eskiden bu ülkeyi 3-5 rütbe sarhoşunun gazete manşetlerinden savurduğu tehditlerle, gece yarısı çalakalem yazdıkları bildirilerle korkuturlardı. Oysa bugün bu ülkenin güvenlik gündemi, Suriye'de, Afganistan'da, Irak'ta istikrarı sağlanmasıdır, Libya'da demokrasinin yerleşmesi, Doğu Akdeniz'de haklarımızın savunulmasıdır. Bugün bu ülkenin güvenlik gündemi, Avrupa'dan Afganistan'a kadar uyuşturucu hattında neler yaşandığı, küresel terör örgütlerine nasıl finansman sağlandığı, kaçak göçle kendi bulunduğu ülkede nasıl mücadele edileceği, bunlarla başa çıkılabilmesidir. Bugün bu ülkenin sınır güvenliği evlatlarımızın fedakarlığına, modern entegre sınır duvarlarına, termal kameralara, elektro optik kulelere, sınır aydınlatmalarına, güvenlik yollarına emanettir. Bugün bu ülkenin leventleri Akdeniz'de 1500 kilometre açıkta uyuşturucu operasyonları yapmakta, Karadeniz'de, Akdeniz'de kendi yaptığı gemilerle petrol ve doğal gaz aramaktadır, mazlum bedenler kıyıya vurmasın diye Ege ve Akdeniz'in her noktasında bir insanlık nöbeti tutmaktadır. Bugün Türkiye'de havada uçan insansız hava araçları için, helikopterleri için kimseden izin almasına gerek yoktur. Teröriste mermi attığı için kimseden izin almasına gerek yoktur. "

Bakan Soylu, bu noktaya Türkiye'nin kolay gelmediğini, büyük bedeller ödediğini dile getirdi.

Türkiye'de kimsenin petrol, altın madeni bulmadığını, bulundukları yere çok çalışarak ve vesayeti reddederek geldiklerini vurgulayan Soylu, "Bizi darbelerin tehdidinden korkutacak anlayıştan kendi vicdanımızla sıyrılmasaydık, eğer biz milletin gücüne inanmasaydık, eğer köklü tarih birikimimize, geçmişimize inanmasaydık, eğer 21. yüzyılda Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın ortaya koyduğu güçlü liderliğe inanmasıydık, eğer bizi biz yapan değerlerin, geleneklerimizin, inancımızın gücüne inanmasıydık, insansız hava aracımızın olmadığı gün İsrail'e, Amerika'ya el açıp iki elimizi dizimizin arasına koyup, 'Ne yapacağız?' diye çaresiz kalsaydık, inanınız ki bugün bu noktada olmazdık. Hala IMF'nin boyunduruğunda, hala küresel silah tüccarlarının ve faiz lobilerinin boyunduruğunda, hala terör örgütlerinin parmak salladığı, canımızı yaktığı, Amerika'dan, Avrupa'dan, 'Yerinize oturun, haddinizi bilin' diye bizi tehdit ettikleri, ayağımıza pranga taktığı bir halde olurduk. Çok şükür, bu millet sayesinde bu günler geride kalmıştır." diye konuştu.

15 Temmuz'da millete diz çöktüremeyenlerin milletin tökezlediğini zannettiğini belirten Soylu, "Buradan söylüyorum, ne 15 Temmuz ne PKK ne başka bir bela bu devlete de millete de kıl kadar zarar verebilmiş değildir. Doğrudur, şehitlerimizin acısı içimizi yakmıştır. Her bir şehidimizin bedelini ödüyorlar ve ödeyecekler. Bundan taviz vermemiz mümkün değildir. Bugün KHK bahanesiyle FETÖ terör örgütünü aklamaya çalışanlara Kastamonu'dan bir kez daha söylüyoruz. Ne kadar Amerika ve Avrupa ile iş tutsanız da ne kadar Batı'yı tapınak haline getirseniz de nasıl PKK'nızı diz çöktürdüysek, FETÖ'nün bir zerresini de bu ülkede bırakmayacağız, bıraktırmayacağız, geleceğimize bir tek izini getirmeyeceğiz." diye konuştu.

Siyasetin Amerika ve Avrupa'nın kirli ellerine emanet edilmemesini gerektiğini dile getiren Soylu, "Türkiye, yaşadığı onca acıya ve sıkıntıya rağmen bugün eskisinden daha güçlüdür. Türkiye bugün eskisinden daha inançlıdır. Türkiye bugün eskisinden daha kararlıdır. En önemlisi daha kenetlenmiş bir haldedir. "dedi.

Polis teşkilatı, jandarma, sahil güvenlik ve Türk Silahlı Kuvvetlerinin kısa sürede yenilenerek eskisinden çok daha güçlü hale geldiğine dikkati çeken Soylu, şunları söyledi:

"FETÖ ve yatırımcıları, PKK ve yatırımcıları 15 Temmuz'dan sonra el ele verdiler, her türlü fitneyi doğal afetlerde bile ortaya koydular. Yurt dışındaki vakıflarının fonladığı satılık kalemlerle onlar ne talimat vermişse onları yazdılar. Utanmıyorlar da... Yalan üstüne yalan yazıyorlar. Ne idüğü belirsiz adamlarla sabah akşam videolar çekip milletimizin moralini bozmaya çalışıyorlar, ülkemize, milletimize, devletimize iftira ortaya koymaya çalışıyorlar ama yine de bu milleti yolundan kıl kadar saptıramadılar. İster patlasınlar ister çatlasınlar, bu evlatlarımızla ülkemize nasıl huzuru getirmişsek Allah şahittir, milletimize sözümüzdür, tarihimize sözümüzdür, sadece Türkiye'ye huzur ve barışı getirmeyeceğiz, etrafımızdaki coğrafyayı kana bulayanlardan, o kana bulayanlardan kurtaracağız. Etrafımızdaki coğrafyamızda kardeşlerimize de huzuru, kardeşliği, barışı getireceğiz."

Bakan Soylu, polisin, jandarmanın uyuşturucu satıcısı baronların, organize suç çetelerinin peşinde koşacağını dile getirerek, "Ona da fitne. Allah yüce kitabı Kur'an-ı Kerim'de, 'Şeytan hilesi zayıftır' diye buyuruyor. Allah bu milletten razı olsun. Tam 966 milyon lira, yani eski parayla bir katrilyon yardım yaptı. 1400 kamyon, Kastamonu, Bartın, Sinop'un dağ taşı şahittir, bu milletimiz ülkemizin her yerinden yardım gönderdi. Polis alacağımız zaman, jandarma alacağımız zaman talepler, başvurular satırlara sığmıyor. Bir kişi alacağımız zaman katlarca müracaat oluyor. Bugün birilerinin medet umduğu PKK'nın yurt içindeki bütün silahlı eleman sayısı, yeni bir rakam veriyorum, 181'e inmiştir. Kandil'den Batı'ya yaptıkları imdat çağrılarını görmüyor değiliz." diye konuştu.

#İçişleri Bakanı# Süleyman Soylu# Kastamonu# polis

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