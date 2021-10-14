Kültür Bakanlığı 2 unvan için görevde yükselme sınavı açtı

Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın şef ve memur unvanları için açtığı görevde yükselme sınav duyurusuna ilişkin açıklaması şu şekildedir:

Bakanlığımız Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği çerçevesinde Şef ve Memur Görevde Yükselme Yazılı Sınavı Milli Eğitim Bakanlığınca 28 Kasım 2021 Pazar günü saat: 12.30'da Bilecik hariç 80 il e-sınav merkezlerinde yapılacaktır. (Ankara'da sınava katılacak adaylar, merkez ilçeler dışındaki ilçelerde bulunan e-sınav merkezlerine de yerleştirilebilecektir.)

Adaylar, https://meb.gov.tr/meb_sinavindex.php internet adresinden sınav uygulaması ile ilgili hususlar ve yazılı sınav konularını öğrenebilecekler, ayrıca; 19 Kasım 2021 tarihinden itibaren e-sınav giriş belgelerini alabileceklerdir.

Duyuru için tıklayınız

e-sınav ile ilgili sorularınız için;

-MEB İletişim Merkezi (MEBİM) 444 0 632 - 0 (312) 413 32 47-48

-Kültür ve Turizm Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü

Yetenek Gelişimi ve Takibi ile Kariyer Planlama Şubesi Müdürlüğü

(yetenekgelisimi.pgm@ktb.gov.tr)

tel: 0 (312) 470 88 11-51-52-55 Numaralı telefonlardan bilgi alabilirsiniz.