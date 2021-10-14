Kültür Bakanlığı 2 unvan için görevde yükselme sınavı açtı
Kültür ve Turizm Bakanlığı Şef ve Memur unvanları için görevde yükselme sınavı açtı
Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın şef ve memur unvanları için açtığı görevde yükselme sınav duyurusuna ilişkin açıklaması şu şekildedir:
Bakanlığımız Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği çerçevesinde Şef ve Memur Görevde Yükselme Yazılı Sınavı Milli Eğitim Bakanlığınca 28 Kasım 2021 Pazar günü saat: 12.30'da Bilecik hariç 80 il e-sınav merkezlerinde yapılacaktır. (Ankara'da sınava katılacak adaylar, merkez ilçeler dışındaki ilçelerde bulunan e-sınav merkezlerine de yerleştirilebilecektir.)
Adaylar, https://meb.gov.tr/meb_sinavindex.php internet adresinden sınav uygulaması ile ilgili hususlar ve yazılı sınav konularını öğrenebilecekler, ayrıca; 19 Kasım 2021 tarihinden itibaren e-sınav giriş belgelerini alabileceklerdir.
e-sınav ile ilgili sorularınız için;
-MEB İletişim Merkezi (MEBİM) 444 0 632 - 0 (312) 413 32 47-48
-Kültür ve Turizm Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü
Yetenek Gelişimi ve Takibi ile Kariyer Planlama Şubesi Müdürlüğü
(yetenekgelisimi.pgm@ktb.gov.tr)
tel: 0 (312) 470 88 11-51-52-55 Numaralı telefonlardan bilgi alabilirsiniz.