Fortune, dünyanın en güçlü 50 kadınını açıkladı... Türkiye'den bir kişi var

ABD merkezli iş dünyası dergisi Fortune 'Dünyanın En Güçlü Kadınları Listesi'ni açıkladı.

Uluslararası listede 50 kadın yer alırken, koronavirüsün kadınların kariyerlerinin gidişatını kökten değiştirdiği vurgulandı.

TÜRKİYE'DEN TEK İSİM

Hepsiburada Kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkanı Hanzade Doğan, Fortune Dergisi'nin her yıl belirlediği 'Dünyanın En Güçlü Kadınları' listesine bu yıl Türkiye'den girmeyi başaran tek isim oldu.

Doğan, listenin 50'nci sırasında yer aldı.

DÜNYANIN EN GÜÇLÜ KADINLARI

İşte dünyanın en güçlü kadınlarının olduğu o liste:

İKİ AYRI KATEGORİDE YAYINLANDI

Fortune tarafından, iş dünyasındaki ilham veren başarı hikayeleriyle öne çıkan kadın liderlerin belirlendiği 'Dünyanın En Güçlü Kadınları' listesi, her yıl ABD ve Uluslararası olmak üzere iki ayrı kategoride yayınlanıyor

Dergi, 1998'den bugüne her yıl yayımladığı geleneksel listede yer alan uluslararası ekonominin en güçlü iş kadınları, "aday iş kadınlarının şirketlerinin küresel ekonomi içindeki büyüklük ve önemleri", "şirketlerin istikrarı ve etkin yönetimi", "aday iş kadınının kariyerinin başarı eğrisi" ve "sosyal ve kültürel etkisinin gücü" gibi temel kritere göre belirliyor.

'TÜRKİYE'DEKİ KADINLAR İÇİN ÖNEMLİ ROL'

Fortune, tüm bu kriterler doğrultusunda uluslararası kategoride bu yıl ilk kez yer alan Hanzade Doğan için kurucusu ve yönetim kurulu başkanı olduğu Hepsiburada'nın küresel çaptaki ekonomik başarısındaki liderliğinin yanı sıra, sosyal ve kültürel etkinliğinin gücü için de "Türkiye'de kadınların güçlendirilmesinde önemli rol oynadı." ifadesini kullandı.

Hepsiburada için Fortune tarafından yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

'Hepsiburada, geçtiğimiz Temmuz ayında NASDAQ'a kote olan ilk ve tek Türk şirketi oldu. Hepsiburada'nın NASDAQ'ta işlem görmeye başlaması, şirketin 2020'de yaşadığı rekor büyümenin hemen ardından geldi. Hanzade Doğan'ın gelecek için hedefi ise Hepsiburada'yı global arenada da büyütmek.'