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Bakan yardımcılarının aynı anda üç maaş alma formülü!

Bürokratların birden fazla maaş almaları gündemden düşmez oldu.

Kaynak : Memurlar.Net
Eklenme : 14 Ekim 2021 12:04
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Bakan yardımcılarının aynı anda üç maaş alma formülü!

631 sayılı KHK sınırlama getirse de istisnalar sürekli olarak artmaktadır. Bu istisnalardan birisi de bakan yardımcılarıdır. En yüksek devlet memuru maaşının 1,5 katı maaş alan bakan yardımcıları 1 nolu Cumhurbaşkanı Kararnamesinde yapılan değişiklik sonrasında bu maaşa ilaveten emekli maaşı da almaya başlamıştır.

Bu çerçevede, 1 Nolu Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 504 üncü maddesinde; "....Bakan Yardımcısı kadrosuna atananların varsa emeklilik veya yaşlılık aylıkları kesilmez. Ayrıca bu kadroya atanmadan önce veya atandıktan sonra emeklilik ya da yaşlılık aylığına hak kazananlara, talep etmeleri halinde mevcut görevleriyle ilişikleri kesilmeden emeklilik veya yaşlılık aylığı bağlanır." hükmüne yer verilmiştir.

Bu hükme göre kamuda ilk defa memur statüsü sonlandırılmadan emekli maaşı bağlanması formülü getirilmiştir. Bu düzenleme öncesinde memur statüsü emeklilik onayı ile sonlandırılmadan emekli maaşı bağlanmazdı.

Bu düzenelem ile birlikte 30.275 TL görev maaşı alan bakan yardımcılarının ilaven emekli maaşı almalarının yolu da açılmış oldu. Eğer emekli olduğu halde görev yapan bakan yardımcısı bir de yönetim kurulu üyeliğine atanırsa toplamda aynı anda üç maaş alır hale getirilmiştir.

Bu tür düzenlemeler sonucunda oluşan yüksek maaşların kamuoyunda eleştiri konusu yapıldığı dikkate alındığında hukuki düzenleme yapılmasının zaruri hale geldiğini ifade etmek isteriz.

Ekonomik sıkıntı döneminde asgari ücretle geçinmeye çalışanların çoğunlukta olduğu düşünüldüğünde birden fazla maaş alanlara çeki düzen verilmesi gerektiğini müekkeden belirtmek isteriz. Biraz can sıkıcı ama maalesef gerçek.

#bakan yardımcısı# maaş

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