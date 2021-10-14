Kıyı Ege'de yarın şiddetli yağış bekleniyor
İzmir'in güney ve batısı ile Aydın'ın kıyı ilçelerinde yarın şiddetli yağış öngörülüyor.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 14 Ekim 2021 12:59
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan uyarıya göre, gece saatlerinden sonra Ege'nin kıyı kesimlerinde başlayacak gök gürültülü sağanağın, yarın öğle saatlerinde etkisini artırarak İzmir ve Aydın çevrelerinde kuvvetli (21-50 kilogram/metrekare), İzmir'in güney ve batısı ile Aydın'ın kıyı ilçelerinde çok kuvvetli ve şiddetli (51-110 kilogram/metrekare) olacağı tahmin ediliyor.
Ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve hortum oluşma riski gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.
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