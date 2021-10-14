Kıyı Ege'de yarın şiddetli yağış bekleniyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan uyarıya göre, gece saatlerinden sonra Ege'nin kıyı kesimlerinde başlayacak gök gürültülü sağanağın, yarın öğle saatlerinde etkisini artırarak İzmir ve Aydın çevrelerinde kuvvetli (21-50 kilogram/metrekare), İzmir'in güney ve batısı ile Aydın'ın kıyı ilçelerinde çok kuvvetli ve şiddetli (51-110 kilogram/metrekare) olacağı tahmin ediliyor.

Ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve hortum oluşma riski gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.