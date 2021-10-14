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Derya Tuna ve komşusunu davalık eden tekme tokatlı kavga

İbrahim Tatlıses'in eski eşi Derya Tuna'nın oturduğu Sarıyer'deki sitenin bahçesinde kavga çıktı. Derya Tuna'ya misafirliğe gelen grup ve komşusu arasında yaşanan kavga güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Eklenme : 14 Ekim 2021 18:37
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Edinilen bilgiye göre, olay, 26 Ağustos gecesi saat 00.30 sıralarında Sarıyer Uskumruköy Mahallesi'ndeki sitenin bahçesinde yaşandı. İddiaya göre ünlü sanatçı İbrahim Tatlıses'in eski eşi Derya Tuna'ya misafirliğe gelen bir grup kişi bahçede konuşurken yanlarına site sakinlerinden Uğur Şen ve oğlu gelerek bahçeden çıkmalarını istedi ve bunun üzerine tartışma başladı. Bir süre sonra tartışan kişiler arasında tekmeli tokatlı kavga başladı, o anlar ise sitenin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Sitedeki kişilerin ekiplere haber vermesiyle olay yerine jandarma geldi. Kavgaya karışan kişiler ifadeleri alınmak üzere karakola götürüldü. İki grubun da birbirinden şikayetçi olduğu öğrenirken kavgada Uğur Şen'in kolunun, Tuna'nın yakınlarından bir kişinin de burnunun kırıldığı belirtildi. Yaşanan kavga sonrası ise Uğur Şen'in eşi Zübeyde Şen'in kavganın yatışması için Derya Tuna ile görüştüğü ancak Tuna tarafından tehdit edildiği iddia edildi.

"Olayın şüphelisi olarak lanse edilmesi müvekkili derinden üzmüştür"

Olayın ardından Derya Tuna'nın avukatı Alper Tunga Çevik konuyla ilgili bir açıklama yaptı. Açıklamada, "26 Ağustos 2021 tarihinde gece yarısından sonra müvekkilimiz Derya Tuna'nın yaşadığı site içerisinde müvekkilin yeğeninin de mağdurlar arasında yer aldığı tartışma ile ilgili bugün basına yansıyan haberlerde müvekkilin adının geçmesi ve olayın şüphelisi olarak lanse edilmesi müvekkili derinden üzmüştür. Müvekkilin, yeğeninin şiddet gören kişilerden biri olması dışında olayla herhangi bir ilgisi yoktur. Konu yargıya taşınmış olup, çıkan haberler gerçeği yansıtmamaktadır" denilirken olay sonrası Şen ailesinin evlerinden taşındığı öğrenildi.

#derya tuna# kavga#
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