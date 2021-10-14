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Tarım işçisi kadın devlet desteğiyle sera sahibi oldu

Tarım ve Orman Bakanlığı ile Erzincan Valiliği tarafından verilen yüzde 75 hibe desteğiyle kendi bahçesindeki iki dönümlük arazi üzerine sera kuran Şengül Özege, yetiştirdiği marul, salatalık ile domatesleri kentteki restoran ve pazarcılara satıyor.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 14 Ekim 2021 21:59
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Tarım işçisi kadın devlet desteğiyle sera sahibi oldu

Erzincan'da uzun yıllar tarım işçisi olarak çalışan 53 yaşındaki Şengül Özege, devlet desteğiyle iki dönümlük bahçesine kurduğu serayla tarımsal üretime katkı sağlıyor.

Kentte uzun yıllar tarım işçi olarak çalışan Özege, eşinin de katkılarıyla geçen yıl Tarım ve Orman Bakanlığı ile Erzincan Valiliği tarafından verilen yüzde 75 hibe desteğiyle kendi bahçesindeki iki dönümlük arazi üzerine sera kurdu.

Devlet desteğiyle işinin patronu olan Özege, daha önce işçi olarak çalıştığı sera ve sebze tarlalarında edindiği tecrübeyle ilk yıl kendi serasında ektiği domatesten yaklaşık 40 ton verim aldı.

Serasına bu yıl marul, salatalık gibi sebze çeşitlerini de eken Özege, eşiyle bakım ve hasadını yaptığı mahsullerini kentteki restoran ile pazarcılara satıyor.

Kadın girişimci Özege, AA muhabirine, yıllarca tarımsal üretimde işçi olarak çalıştığını ve işini çok sevdiğini söyledi.

Kadınların da birçok işi başaracağını ve ailesine katkı sağlayabileceğini ifade eden Özege, şöyle konuştu:

"Ben eşime 'hem tarlamız var hem de biz bu işi zaten yapıyoruz ve bu iş elimizden geliyor' dedim. Allah razı olsun o da beni kırmayarak teşvik için Erzincan Tarım ve Orman Müdürlüğüne müracaat etti. Ben öncelikle müdürlükte bulunan ziraat mühendisi Murat beye ve çalışanlarına teşekkür etmek istiyorum. Onlar sayesinde özgüven kazanarak 2 dönümlük arazimize teşvikle birlikte sera kurduk. İlk yılımızda domates ve ardından kıvırcık marul ektik. Şu anda üretimimize devam ediyoruz."

"İyi ki bu işe başvurmuş ve bu işe girmişiz"

Özege, girişimcilikten korkmadığını belirterek, kendisine güvendiğini ve bu işi başaracağına inandığını dile getirdi.

Devletten yüzde 75 hibe desteği aldıklarını anlatan Özege, "İyi ki bu işe başvurmuş ve bu işe girmişiz. Ben herkese bunu tavsiye ediyorum. Özellikle kadınlarımız hiç korkmasınlar, bu tarz işlere girsinler. Hem çocuklarımıza katkımız hem de evimize katkımız oluyor." diye konuştu.

Hamza Özege ise eşinin talebi üzerine bu işe giriştiklerini ifade ederek, "Eskiden tarım işçisi olarak eşim başkalarının işine giderdi artık kendi işinin sahibi oldu. Keşke 10 yıl önce başlamış olsaydık ama o zamanda maddi durumlarımız el vermiyordu. Devletimizin katkısı ile Allah razı olsun geçinip gidiyoruz." dedi.

İl Tarım ve Orman Müdürü Murat Şahin de her alanda olduğu gibi tarımsal sektörde de kadınların önemli bir misyonu üstlendiğini aktardı.

Bakanlıklarının kadınlara pozitif ayrımcılık yaptığına dikkati çeken Şahin, şunları kaydetti:

"Biz ilimizde kadın çiftçilerimizin projelerini desteklemekteyiz. Özellikle sera, küçükbaş hayvan yetiştiriciliği, sebze ve meyve bahçesi üretimi gibi birçok alanda kadınlarımıza destek sağladık. Yüzde 75 hibe vermiş olduğumuz seralarda, 12 kadın çiftçimiz sera sahibi oldu. Burada özellikle tarım işçisi olarak çalışan kadın çiftçilerimiz, vermiş olduğumuz destekle kendi işlerini kurmuş oldular. Kadınlarımız kendi işlerinin sahibi olunca üretime dört elle sarılıp katkı sunmaya başladılar. Biz kadınlarımızın daha çok tarımsal alanda faaliyetlerde bulunmasını istiyoruz. Ben bu vesile ile dünyada, ülkemizde üreten kadınların 15 Ekim Dünya Kadın Çiftçiler Günü'nün hayırlı olmasını diliyorum"

#Tarım işçisi
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