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MHP Lideri Devlet Bahçeli'den Başak Cengiz mesajı!

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, İstanbul'da kılıçlı saldırganın kurbanı olan Başak Cengiz'in ailesine baş sağlığı dileyerek, "Katilin en ağır şekilde cezalandırılmasını hassaten ve ısraren bekliyor, bunun takipçisi olacağımın altını çiziyorum. Akli dengesi bozuk bahanelerinin işlenen cinayeti perdelemesine müsaade edilmemesini de ümit ediyorum" ifadelerine yer verdi.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Eklenme : 13 Kasım 2021 17:31
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MHP Lideri Devlet Bahçeli'den Başak Cengiz mesajı!

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, sosyal medya hesabından İstanbul'da kılıçlı saldırganın kurbanı olan Başak Cengiz'e ilişkin bir dizi paylaşım yaptı.

Bahçeli, kadınlara, kızlara ve çocuklara yönelik her türden saldırı ve şiddet girdabının genişleyerek toplumsal huzur ve sükuneti tehdit etmeye başladığından üzüntü duyduğunu ifade ederek, "Aldığımız her acı haber, duyduğumuz her vahşi olay hüznümüze hüzün eklemekte, yüreklerimize ateş düşürmektedir" dedi.

İstanbul Ataşehir'de eline aldığı samuray kılıcı ile masum bir kişiye hunharca sallayıp katleden kişiyi cani olarak niteleyen Bahçeli, "Bu cani hepimizin tüylerini diken diken etmiştir. Ne üzücü bir kayıptır ki Mimar Başak Cengiz kızımız 28 yaşında hayata gözlerini yummuştur" ifadelerine yer verdi.

Acının sadece Cengin ailesinin acısı olmadığına dikkati çeken Bahçeli, "İçinde yetiştikleri camiamızın ve aziz milletimizin de acısıdır. Başak Cengiz kızımıza Cenab-ı Allah'tan rahmetler diliyorum. Mekanı cennet olsun. Hem muhterem ailesine hem de camiamıza baş sağlığı temennilerimi iletiyorum" değerlendirmesini yaptı.

Bahçeli, paylaşımına şöyle devam etti:

"Ayrıca katilin en ağır şekilde cezalandırılmasını hassaten ve ısraren bekliyor, bunun takipçisi olacağımın altını çiziyorum. Akli dengesi bozuk bahanelerinin işlenen cinayeti perdelemesine müsaade edilmemesini de ümit ediyorum."

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