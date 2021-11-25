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Spekülatif artışlara karşın yatırım, büyüme ve istihdam artıyor

Yenişafak Gazetesi'nin haberine göre: Döviz kurlarındaki spekülatif ve sanal artışlara karşın Türkiye yatırım, büyüme ve istihdamda başarı hikayesi yazıyor. Türkiye ihracat, turizm gelirleri ile konut, araba, beyaz eşya satışlarında geçmiş dönemlere göre artan bir ekonomik hareketlilik yaşıyor.

Kaynak : Yeni Şafak
Eklenme : 25 Kasım 2021 06:50
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Spekülatif artışlara karşın yatırım, büyüme ve istihdam artıyor

Yenişafak Gazetesi'nde yer alan habere göre: Türkiye ekonomisine ilişkin temel göstergeler, kurlardaki hareketliliğin spekülatif olduğunu açıkça ortaya koyuyor. Kur üzerinden yapılan saldırılarla oluşturulan spekülatif fiyatlamaların kasine; büyüme, yatırım, istihdam, ihracat başta olmak üzere ekonomideki aktivitenin güçlü olduğunu gösteren onlarca parametre var. Turizm gelirleri ile konut, araba, beyaz eşya satışları gibi harcama kalemlerinde de Türkiye geçmiş dönemlere göre artan bir ekonomik hareketlilik yaşıyor. Benzer bir parlak tablo, kamu maliyesinin güçlü yapısını ortaya koyan verilerde de var.


ÇİFT HANELİ BÜYÜME GELİYOR

Ülke ekonomisinin bütün alt kalemlerinin yansıması olan büyüme rakamında Türkiye bu yıl zirveye oynuyor. Zorlu pandemi yılında yüzde 1,8 büyüyen Türkiye, bu yıl ilk çeyrekte yüzde 7, ikinci çeyrekte ise yüzde 21,7 büyüme kaydetti. Haftaya açıklanması beklenen üçüncü çeyrek büyümesinin de çift haneli olması bekleniyor. Büyümenin önce göstergeleri yılın son çeyreğinde de güçlü büyümenin sürdüğünü gösteriyor. Türkiye'nin 2021'i yüzde 9-10 bandında bir büyümeyle kapatması bekleniyor.

İHRACATI BU YIL 50 MİLYAR DOLAR ARTTIRDIK

Büyümeye güçlü destek veren kalemlerin başında gelen ihracattaki performans, parmak ısırtıyor. Geçen yıl 169 milyar dolar ihracat yapan Türkiye, yıl başından bu yana ihracatını yaklaşık 50 milyar dolar arttırdı. Türkiye'nin 12 aylık ihracatı Ekim sonu itibariyle 215,7 milyar dolara çıktı. Yurt dışından gelen siparişlere yetiştirmekte zorlanan ihracatçı işletmeler, birçok sektörde 6 ay sonrasına kadar sipariş kotalarını doldurmuş durumda. İhracattaki güçlü performans, geçen yıl 43 milyar dolar olarak gerçekleşen dış ticaret açığının 18,4 milyar dolara kadar düşürülmesinde büyük rol oynadı. İhracatın ithalatı karşılama oranı yüzde 84,3'e çıktı.

YABANCI YATIRIMLAR ARTIYOR

Birleşmiş Milletler Ticaret ve Kalkınma Konferansı'nın (UNCTAD), 2021 Dünya Yatırım Raporu'na göre; 2019'da 1,5 trilyon dolar olarak kaydedilen küresel uluslararası doğrudan yatırımların, geçen yıl yüzde 35 azalarak 999 milyar dolara geriledi. Zorlu salgın ortamında küçülen küresel yatırım pastasından Türkiye 7,9 milyar dolarlık pay almayı başardı. Türkiye'ye bu yılın Ocak-Eylül döneminde gelen uluslararası doğrudan yatırım miktarı 9,8 milyar doları buldu. Bu yıl daha fazla yatırım çekmeye başaran Türkiye'nin bu yılı yaklaşık 12 milyar dolarla kapatması bekleniyor.

KAPASİTE KULLANIMI ZİRVEDE

Ekonomideki üretim çarkına ilişkin en önemli veri kapasite kullanım oranında da Türkiye son yılların zirvesini yaşıyor. Kasım ayı itibariyle kapasite kullanım oranı yüzde 78,1 ile son üç yılın en yüksek seviyesine çıktı.

BÜTÇE DİSİPLİNİ AÇIĞI DA AŞAĞI ÇEKTİ

Kamu maliyesinin güçlü yapısını ortaya koyan kamu borcu ile bütçe açığının Gayrisafi Yurt İçi Hasılaya oranı gibi kalemlerde de Türkiye uluslararası standartlara göre çok güçlü bir yapıya sahip bulunuyor. Hükümetin bu yıl için koyduğu projeksiyonda bütçe açığının gayrisafi yurt içi hasılaya oranı yüzde 4,5 olarak hedeflenmişti. Şu anda yüzde 3,5'e kadar düşürülen bu oranın yıl sonuna kadar daha da aşağıya düşmesi bekleniyor. Avrupa Birliği'nin üye ülkeler için belirlediği Maastricht Kriterleri'nde yüzde 60 seviyesi aşılmaması gereken eşik olarak kabul edilirken, Türkiye'nin kamu borcunun gayrisafi yurt içi hasılaya oranı ise yüzde 39,5'te seyrediyor.

Ticari araç satışı patladı

Türkiye otomotiv pazarı Ocak-Ekim 2021'de geçen senenin aynı dönemine göre yüzde 4,5 büyüyerek 614 bin 891 adet satışa imza attı. Otomobil satışları geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 2,2 artışla 475 bin 312 adede çıkarken, ekonomik faaliyetlerin artışına gösterge olan hafif ticari araç satışları ise yüzde 13,2 artarak 139 bin 579 adedi buldu. Yine ekonomik faaliyetlerin göstergesi olan ağır ticari araçlarda satışlar ise ilk 10 ayda geçene senenin aynı dönemine göre yüzde 69 artış göstererek toplamda 19 bin 845'e yükseldi. Bu rakam 2015 yılından bu yana son 6 yılda en fazla satılan rakamı da oluşturdu. Satılan ağır ticari araçların 13 bin 406 adedini çekiciler oluştururken, 6 bin 439 adedini ise kamyonlar oluşturdu. Çekicideki yüzde 73 'lük artış ise dikkat çekti.

Beyaz eşya satışı %9 arttı

Türkiye genelinde beyaz eşya satışları ocak-ekim arası 10 aylık dönemde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 9 artış gösterdi. Bu dönemde beyaz eşyadaki 6 ana grupta toplamda 7,32 milyon adet ürün satışı gerçekleştirildi. Aynı dönemde ihracat ise yüzde 24 artışla 21,5 milyon adet olarak gerçekleşti.

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Konut satışı 1 milyonu aştı

Konut satışları Ocak-Ekim döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 15,2 azalışla 1 milyon 86 bin 539 olarak gerçekleşti. Türkiye genelinde ekimde 137 bin 401 konut satışı gerçekleştirildi. Ekimde satılan konut sayısı geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 14,9 arttı.

Turizmden 22 milyar $ gelir

Cari açığın kapanmasına büyük etki eden bir diğer kalem ise turizm gelirleri oldu. Ocak-Ekim döneminde Türkiye'ye gelen yabancı ziyaretçi sayısı yüzde 87,98 artışla 21 milyona ulaştı. 2021 yılı için 25 milyon turist ve 20 milyar dolar gelir hedefi kısa süre önce 28 milyon turist ve 22 milyar dolar gelir olarak revize edildi. Yılın ilk dokuz ayında 16,8 milyar dolara çıkan turizm gelirlerinin, son çeyrekte de güzle seyreden yabancı ziyaretçilerle 22 milyar dolara çıkması bekleniyor.

İbrahim Acar

#spekülatif# artış# yatırım
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