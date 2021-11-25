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Bakan Pakdemirli'den 'süt fiyatı' açıklaması: Çalışmalar sürüyor

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, süt fiyatlarıyla ilgili üreticilerin beklentilerinin bulunduğunu, bu konuda çalışmaların sürdüğünü belirterek, " İnşallah süt fiyatlarıyla ilgili olumlu gelişmeleri de kısa bir süre içerisinde özellikle besicimiz ve yetiştiricimiz ile paylaşabiliriz diye düşünüyorum." dedi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 25 Kasım 2021 14:08
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Bakan Pakdemirli'den 'süt fiyatı' açıklaması: Çalışmalar sürüyor

İzmir programı kapsamında Aliağa ilçesinde kurulacak Küçükbaş Damızlık Koyun Üretim Merkezi'nin protokol töreninde konuşan Pakdemirli, son 19 yılda sağlanan destekler ve yeni projelerle küçükbaş hayvan sayısında önemli artışlar yaşandığını söyledi.

Bu dönemde koyun sayısının yüzde 80 artışla 45,2 milyon başa, keçi sayısının da yüzde 81 artışla 12,2 milyon başa çıktığını belirten Pakdemirli, toplam küçükbaş hayvan sayısının ise yüzde 80 artışla 57,4 milyon başa yükseldiğini bildirdi.

Küçükbaş hayvan sayısının son 30 yılın en yüksek seviyesine ulaştığı bilgisini veren Pakdemirli, "Gururla söylüyorum ki Türkiye bugün küçükbaş varlığında Avrupa'da birinci sıradadır. Küçükbaş hayvancılıkta Ar-Ge ve inovasyona verdiğimiz destek sayesinde hayvan başına süt veriminde önemli bir gelişme sağladık. Son 19 yılda koyun süt verimi yüzde 60 artışla 77 litreye, keçi süt verimi ise yüzde 78 artışla 105 litreye yükseldi. Bu sayede neredeyse 2 koyundan ve keçiden aldığımız sütü bugün 1 hayvandan alıyoruz." diye konuştu.

- Türkiye'den 142 bin hayvan ihracatı

Verimlilik ve hayvan sayısındaki gelişmelerin yanında canlı koyun-keçi ihracatının artmasından dolayı da mutlu olduklarına değinen Pakdemirli, "Bu yıl içerisinde şimdiye kadar Azerbaycan, Katar, Lübnan, Kuveyt ve Suudi Arabistan olmak üzere toplam 5 ülkeye 142 bin küçükbaş hayvan ihraç ettik." dedi.

Türkiye'yi küçükbaşta, dünyanın önemli merkezlerinden biri haline getirmeyi hedeflediklerini aktaran Pakdemirli, çiftçi ve yetiştiriciler için girdi maliyetlerinin ne kadar önemli olduğunu çok iyi bildiklerinin altını çizdi.

Pakdemirli, şunları kaydetti:

"Bu sebeple girdi maliyetleri içerisinde önemli bir paya sahip olan yem fiyatlarındaki aşırı artışa müsaade etmeyeceğimizin altını özellikle çizmek istiyorum. Et, süt ve yem üreticilerimizin bu durumdan olumsuz etkilenmemesi ve maliyetlerinin azaltılmasını sağlamak amacıyla Toprak Mahsulleri Ofisimiz aracılığı ile 'Yem Regülasyon Çalışması' başlattık. Hasatla birlikte takviye edilen TMO stoklarındaki ürünlerin, temmuzdan itibaren uygun fiyatlı satışını yapıyoruz. Bununla birlikte 3,8 milyon ton hububatın piyasaya arzını gerçekleştirerek yetiştiricilerimizin maliyetlerinde oluşacak ilave 2 milyar lira yükün önüne geçtik. Yine hayvancılık sektörünün kaba yem ihtiyacını karşılamak amacıyla yem bitkileri desteğimiz de devam ediyor. Son 19 yılda yaklaşık 8 milyar lira yem bitkileri desteği ödedik. Sağladığımız destekler ve yürütülen çalışmalar ile yem bitkileri ekim alanımız 758 bin hektardan 2,5 milyon hektara yükseldi. Besicimiz ve süt üreticimiz rahat olsun. Tedbirlerimizi aldık, almaya da devam edeceğiz."

- "Hayvancılıkta rekorlarla dolu bir hamle yılı"

Aliağa Belediyesi ile İzmir Tarım ve Orman Müdürlüğü arasında imzalanacak projenin detaylarından da bahseden Pakdemirli, projenin Türkiye ve bölgede küçükbaş hayvancılığın gelişmesi için önemli bir katkı sağlayacağını, projeyi oldukça önemsediğini dile getirdi.

Proje ile küçükbaş hayvan üreticilerine et ve süt verimi yüksek damızlık küçükbaş hayvan temini için önemli bir adım attıklarına işaret eden Pakdemirli, "İlk etapta yaklaşık 2 milyon lira yatırımla başlanacak proje, tam kapasiteye ulaştığında 5 bin küçükbaşı bünyesinde barındıracak. Bu sayede kayıtlı, pedigrili ve kaliteli damızlık değeri yüksek koç ve koyunlar yetiştirilerek bölge yetiştiricisinin hizmetine sunulacak. Bu projemizle damızlık koyun ve koçların her yıl yüzde 20-30'u anaç sürüye katılacak, bunların sayısı kadar dişi koyun sürü dışına çıkarılacaktır.Böylece sürünün giderek daha üstün bir sürü haline gelmesi sağlanacak. Öncelikle Bakırçay havzasında yer alan Aliağa, Menemen, Foça, Bergama, Dikili, Kınık ilçelerindeki koyun yetiştiricileri başta olmak üzere İzmir'in tüm küçükbaş yetiştiricilerinin projeden yararlanmasını hedefliyoruz." ifadelerini kulandı.

Tarım ve hayvancılığa verdiği destekten dolayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür eden Pakdemirli, Türkiye'nin tarım ve orman sektöründe dünyada söz sahibi ülkeler arasında yer almaya devam edeceğini vurguladı.

Pakdemirli, gelecek yılın küçükbaş hayvancılıkta rekorlarla dolu bir hamle yılı olacağına yürekten inandığını belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Sözlerime son vermeden önce önemli bir beklenti var süt fiyatlarıyla ilgili üreticilerimiz tarafından. Çok kısa bir açıklama yapmak istiyorum. Çalışmalarımız hazır. Gıda Komitesindeki çalışmalarımız halen devam ediyor. İnşallah süt fiyatlarıyla ilgili olumlu gelişmeleri de kısa bir süre içerisinde özellikle besicimiz ve yetiştiricimiz ile paylaşabiliriz diye düşünüyorum."

KAPAT [X]

Programda Aliağa Kaymakamı Ömer Karaman ve Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar da birer konuşma yaptı.

Konuşmaların ardından Acar ve İzmir Tarım ve Orman Müdürü Mustafa Özen tarafından Küçükbaş Damızlık Koyun Üretim Merkezi için protokol imzalandı.

Törene MHP İzmir İl Başkanı Veysel Şahin de katıldı.

#hayvan# Küçükbaş# tarım# Tarım ve Orman Bakanı# Bekir Pakdemirli
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