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Memurlar, iş stresini atmak için halaya duruyor

TOKAT'ta farklı kurumlarda görev yapan 30 memur, iş streslerini atmak için Halk Eğitim Merkezi tarafından açılan Türk Halk Oyunları ve Tokat Yöresi Halk Oyunları kursuna katıldı. Haftada 3 gün halk oyunu kursu alan memurlar, kurstan memnun olduklarını dile getirdi.

Kaynak : DHA
Eklenme : 25 Kasım 2021 14:31
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Tokat'ta Halk Eğitim Merkezi tarafından açılan Türk Halk Oyunları ve Tokat Yöresi kursuna katılan memurlar iş stresini halay çekerek atıyorlar. Kentte farklı kurumlarda görev yapan yaklaşık 30 memur iş stresini haftada 3 gün mesai sonrası kursa katılıyor.

Kursa katılanlardan Nurşen Koçder (55), "Buraya geliyorsunuz, hem spor oluyor hem de yöremizin halk oyunlarını kültürel anlamda öğreniyoruz. Buraya herkesin gelmesini tavsiye ediyorum. Burada da her meslekten herkes var. Burada stres atmış oluyoruz" dedi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nde sayman olarak görev yapan Ahmet Odacıoğlu (46) ise, "Vazifem gereği pasif bir hayatımız var. Bunu kırmak adına yürüyüşler yapıyorum ama yaş biraz ilerledi. Geçmişten bağlarımızı koparmamak adına, iş stresini atmak için burada halkoyunları kursuna başladım. Çok da mutluyum" diye konuştu.

Tokat İl Özel İdaresi'nde memur olarak görev yapan Fatma Esin Tuna ise, "Masa başında görev yapıyorum. Hareketsiz bir çalışma sistemim var. Buraya gelerek hareketi burada buluyorum" dedi.

Kursa gelenlerin yüzde 80'nin memur olduğunu söyleyen halk oyunları eğitmeni Ahmet Dertli, "Buraya geliyorlar, birlik, beraberlik, kardeşlik içerisinde hem streslerini atıyorlar hem de yöremizin kültürünü öğreniyorlar. Aynı zamanda böylelikle spor yapıyorlar" dedi.

#tokat# memur# halay
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