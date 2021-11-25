Çaresiz kadını bıçaklı saldırganların elinden aldı, ödüllendirildi

Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Antalya Ulaşım A.Ş.'de 07 AU 336 plakalı şehir içi otobüste CV47 hattında şoförlük yapan Barış Aytar (31), geçtiğimiz 30 Mart tarihinde sabah saat 06.30 sıralarında Muratpaşa ilçesi Yeşildere Mahallesi Aşık Veysel Caddesi'nde bir kadının sokak ortasında darp edildiğini gördü. Saçından sürüklenen kadının zorla araca bindirilmek istendiğini gören Aytar, aracını sağa çekip olay yerine gitti. Barış Aytar şiddet gören kadını kurtarırken şüpheliler bıçak çekti. Kadın bölgeden uzaklaşırken, iki şüpheli ise bıçakla Aytar'ı tehdit etti. Kadının uzaklaştığını gören Aytar da otobüse binerek olay yerinden ayrıldı. Duyarlı şoförün darp edilen kadını kurtarma anı otobüsün güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Barış Aytar'ın bu duyarlılığı ise Antalya Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından ödüllendirildi. Muratpaşa Kaymakamı Orhan Burhan, kadına yönelik şiddet karşısında gösterdiği duyarlılıktan dolayı Aytar'a plaket takdim etti.

"Amacım kadını kurtarmaktı"

30 Mart'ta yaşadığı olayı anlatan Barış Aytar, "Aşık Veysel Caddesi üzerinde bir kadın iki kişi tarafından darp ediliyordu. Aracımı durdurup indim ve kadını kenara çektim. Bu kez kişi bana çektiği bıçakla saldırmaya başladı. İkinci kişi de bana bıçak çekti ve o da geldi. Amacım onlarla kavga etmek değil kadını kurtarmaktı. O kişilerin sakinleşmesini istedim. Ama onlar tekrardan kadını kovalamaya başladılar. Kadın o esnada kendini kurtarmıştı" diye konuştu.

"Bugün olsa aynı şeyi yine yaparım"

O an yaralanmayı bile göze aldığını dile getiren Aytar, "Bugün olsa yine aynı şeyi yaparım, hiç düşünmem. Anlık gelişen bir olaydı. İçimde hiçbir korku yoktu. Yoluma devam edemezdim. Trafikte çok sürücü vardı, bana yardım etmek yerine hepsi seyretmeyi tercih etti. Yaralanabilirdim ama kendimden ziyade o kadının kurtarılması önemliydi. Bugün olsa aynı şeyi yine yaparım, korkmam. Bu davranışı da bir ödül için yapmadım. Kadını kurtardıktan sonra yoluma devam ettim. Sonradan böyle oldu. Ama Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü'nden arama olunca şaşırdım. Plaket verildiği için de mutlu oldum" dedi.