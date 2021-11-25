Fahrettin Altun: Cumhurbaşkanımız her zamanki gibi sözü tuttu

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, İzmir'deki depremzedelere yarın ev ve iş yerlerinin teslim edileceğini böyledi.

Altun, paylaşımında şunları kaydetti;

"Cumhurbaşkanımız, İzmir halkına bir söz vermişti. "Yaralarınızı saracağız, sıcak yuvalarınıza, ekmek teknelerinize kavuşturacağız" demişti. Her zamanki gibi verdiği sözü tuttu. İzmir depreminde hasar gören ev ve iş yerlerinin tapuları yarın sahiplerine teslim edilecek. Bu vesile ile İzmir'de meydana gelen depremde vefat eden vatandaşlarımıza bir kez daha Allah'tan rahmet, ailelerine ve sevenlerine başsağlığı diliyorum. Benzer acıların bir daha yaşanmaması duasıyla."