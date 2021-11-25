Matbaacılığı öğrenirken hem kazanıyor hem kazandırıyorlar

Kentte matbaa alanında eğitim veren tek kurum olan bölüm, 30 yıldır sektörün ihtiyaç duyduğu nitelikli insan gücünü yetiştiriyor.

Son teknoloji cihazlarla üretimin sürdüğü okulda özellikle Bursa'daki tüm kamu hastanelerinin hasta yatış dosyaları, arşiv dosyaları, basılı evrak, broşür ve afiş gibi ihtiyaçları karşılanıyor, eğitim kurumları için karneler basılıyor.

Lise çağında ülke ekonomisine katkıda bulunmaya başlayan alandaki 168 öğrenciye aylık ödeme de yapılıyor.

Demirtaşpaşa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Celal Ulusoy, AA muhabirine, 1946'da açılan lisenin bilişim teknolojisi, elektrik-elektronik teknolojisi, makine teknolojisi, matbaa teknolojisi, mobilya ve iç mekan tasarımı ile tesisat ve iklimlendirme teknolojisi alanlarında eğitim verdiğini söyledi.

Üretim ve istihdam odaklı eğitim anlayışıyla hizmet verdiklerini, önceliklerinin mezunların alanlarında çalışması olduğunu belirten Ulusoy, "Alanında tecrübeli öğretmenlerimizin verdiği eğitimler sonrasında öğrencilerimiz üretim yapabilen, mesleğinde başarılı birer teknik eleman konumuna geliyor. Bununla beraber eğitim ve sektör iş birliğini güçlendirmek istiyoruz. Sektörün bizden beklentilerini daha hızlı gerçekleştirebilmek için alanında kurumsallaşmış firmalarla toplantılar yapıyoruz." dedi.

Ulusoy, öğrencilerin okulda hem öğrendiklerini hem de harçlıklarını çıkardığını dile getirdi.

Kovid-19 sürecinde üretime ara vermediklerini aktaran Ulusoy, şu bilgileri paylaştı:

"Sektörle yaptığımız toplantılarda, değişen teknoloji konusunda kendimizi güncelliyoruz. Bursa'daki tüm kamu hastanelerinin hasta yatış dosyaları, arşiv dosyaları, basılı evrakını, broşürlerini ve afişlerini biz üretiyoruz. Bununla beraber okulların karne ihtiyaçlarını bizler karşılıyoruz. Talep olması durumunda diğer illerimize de bu türden hizmetleri verebiliriz. Bu yıl şu ana kadar satmış olduğumuz ürünlerden dolayı ciromuz 2 milyon liraya ulaştı. Öğrencilerimizin üretime katkılarından dolayı ekonomik kazançları da mevcut, aylık geliri 2 bin liraya varan öğrencilerimiz var."

Dizgi hatalarını önlemek için edebiyat öğretmenlerinden destek alıyorlar

Matbaa Alanı Şefi Alkan Doğanay ise 25 yıldır görev yaptığı bölümde hem eğitim hem de üretim faaliyetinde bulunduklarını belirtti.

Sektöre "aranan eleman" yetiştirdiklerini vurgulayan Doğanay, şöyle konuştu:

"Grafik tasarım, matbaacılığın ilk adımıdır. Öğrencilerimizi 9. sınıftan sonra dallara ayırıyoruz. Baskı öncesi programında öğrencilerimize tasarımları gösteriyoruz. Daha sonra grafikten gelen çalışmaların kağıt üzerine aktarıldığı çalışmaları öğrencilerimize gösteriyoruz. Baskı sonrasında da zımbalama, kesme, paketleme gibi dersleri öğrencilere göstererek sektörün ihtiyacı doğrultusunda çalışıyoruz. Öğrencilerimiz grafik, matbaa, reklam, tabela sektörü gibi birçok yerde rahatlıkla iş bulabiliyor."

Doğanay, öğrencilerin dizgi aşamasında Türkçeyi doğru kullanmasını sağlamak ve hataları önlemek için edebiyat öğretmenlerinden yardım aldıklarını bildirdi.

Matbaa öğretmeni Raif Çınar da istihdam için nitelikli üretim yapan öğrencilerin yetişmesi amacıyla mücadele verdiklerini, kamu kurumlarında ekonomik ömrünü tamamlamamış makineleri onararak kendilerine üretim bandı oluşturduklarını anlattı.

Öğrencilerden Fadile Demir de meslek sahibi olmak için bu bölümü seçtiğini ve koluna "altın bilezik" takmak istediğini ifade etti.

Feride Demir, okuldaki çalışmalarla hem aile bütçelerine katkıda bulunduklarına hem de kendi ihtiyaçlarını karşıladıklarına dikkati çekti.

Nisa Çalışkan, kazançlarının bazen asgari ücreti bulduğunu ve kamu kurumlarının siparişlerini almayı beklediklerini aktardı.

Rabia Tuyli ise matbaa bölümünde yaptıkları çalışmalarla mesleklerini pekiştirdiklerini ve geleceğe emin adımlarla yürüdüklerini kaydetti.