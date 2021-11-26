Sağlık Bakanı Koca: Sağlıkta şiddeti önleme davamızda kararlıyız
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Diyarbakır'da aile sağlığı merkezinde yaşanan şiddet olayında hekimi yaralayan saldırganın tutuklandığını belirterek, sağlıkta şiddeti önleme davalarında kararlı olduklarını bildirdi.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 26 Kasım 2021 01:17
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Diyarbakır'da aile sağlığı merkezinde yaşanan şiddet olayında hekimi yaralayan saldırganın tutuklandığını belirterek, sağlıkta şiddeti önleme davalarında kararlı olduklarını bildirdi.
Bakan Koca, Twitter'dan yaptığı açıklamada şunları kaydetti:
"Diyarbakır'da bir aile sağlığı merkezinde yaşanan şiddet olayında bir hekim arkadaşımız bıçakla yaralandı. Kamuoyuna da yansıyan görüntüler dehşet uyandırıcı. Psikiyatrik bozukluğu olan saldırgan tutuklanmıştır. Hukuk harekete geçti. Sağlıkta şiddeti önleme davamızda kararlıyız."