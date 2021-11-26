DNA sonuçlandı, Müslüme'nin dedesi babası çıktı
DNA sonuçlandı, Müslüme'nin dedesi babası çıktı
LPG'de söküm dönemi başladı!
LPG'de söküm dönemi başladı!
Dinler arası diyalog yeniden hortladı
Dinler arası diyalog yeniden hortladı
Bakan Yardımcısı Nebati: Faiz indirimlerinde bu kez kararlıyız
Bakan Yardımcısı Nebati: Faiz indirimlerinde bu kez kararlıyız
Koyu renkli giydi diye yüzde 100 kusurlu sayıldı
Koyu renkli giydi diye yüzde 100 kusurlu sayıldı
Vali KADES uygulamasını denedi, Polis 3 dakikada geldi
Vali KADES uygulamasını denedi, Polis 3 dakikada geldi
'Cumhurbaşkanımız süresi gelmeden asgari ücreti ilan edecektir'
'Cumhurbaşkanımız süresi gelmeden asgari ücreti ilan edecektir'
TCMB Başkanı Kavcıoğlu: Bankacılık sektörümüz çok güçlü
TCMB Başkanı Kavcıoğlu: Bankacılık sektörümüz çok güçlü
Polis eşini öldürmüştü! Olayda yeni detaylar ortaya çıktı
Polis eşini öldürmüştü! Olayda yeni detaylar ortaya çıktı
Nurseven öğretmen, Kovid-19'a yenik düştü
Nurseven öğretmen, Kovid-19'a yenik düştü
MGK'den 'ekonomi' vurgusu! İhracat odaklı politikalar değerlendirildi
MGK'den 'ekonomi' vurgusu! İhracat odaklı politikalar değerlendirildi
Günlük Covid-19 vaka sayısı açıklandı
Günlük Covid-19 vaka sayısı açıklandı
Elektrikte kademeli tarife 37 milyon aboneyi ilgilendiriyor
Elektrikte kademeli tarife 37 milyon aboneyi ilgilendiriyor
Çaresiz kadını bıçaklı saldırganların elinden aldı, ödüllendirildi
Çaresiz kadını bıçaklı saldırganların elinden aldı, ödüllendirildi
Türk-İş Başkanı: Asgari ücrette istediğimiz rakamı yetkililer biliyor
Türk-İş Başkanı: Asgari ücrette istediğimiz rakamı yetkililer biliyor
Evinde ölen öğretmenin cesedi 5 yıl sonra fark edildi
Evinde ölen öğretmenin cesedi 5 yıl sonra fark edildi
Zimmetlerine para geçiren 2 PTT çalışanı tutuklandı
Zimmetlerine para geçiren 2 PTT çalışanı tutuklandı
Bölüm başkanı kişiye özel kadroya sosyal medyadan isyan etti
Bölüm başkanı kişiye özel kadroya sosyal medyadan isyan etti
Bıçaklı saldırgan tutuklandı: Savcıdan dikkat çeken sevk yazısı
Bıçaklı saldırgan tutuklandı: Savcıdan dikkat çeken sevk yazısı
Sağlık çalışanları 4'üncü doz aşılarını olmaya başladı
Sağlık çalışanları 4'üncü doz aşılarını olmaya başladı
MB: Enflasyonun kısa dönemde oynak bir seyir izlemesi bekleniyor
MB: Enflasyonun kısa dönemde oynak bir seyir izlemesi bekleniyor
YÖK, üniversitelerin 2020 yılı karnelerini açıkladı
YÖK, üniversitelerin 2020 yılı karnelerini açıkladı
İşverenlerden 'asgari ücreti erken belirlemeye hazırız' açıklaması
İşverenlerden 'asgari ücreti erken belirlemeye hazırız' açıklaması
'Başarılı öğretmenlerin ödüllendirildiği bir model inşa edilmeli'
'Başarılı öğretmenlerin ödüllendirildiği bir model inşa edilmeli'
Bir paket makarna 5 liranın üstüne çıkacak
Bir paket makarna 5 liranın üstüne çıkacak
EPDK'dan 'akaryakıta zam' yalanlaması
EPDK'dan 'akaryakıta zam' yalanlaması
Çalışma Bakanı açıkladı... Asgari ücrette uzlaşmaya yakınız
Çalışma Bakanı açıkladı... Asgari ücrette uzlaşmaya yakınız
Yerli aşı için acil kullanım onayı başvurusu yapıldı
Yerli aşı için acil kullanım onayı başvurusu yapıldı
Kamuda yeni moda: Kayıt dışı yöneticilik...
Kamuda yeni moda: Kayıt dışı yöneticilik...
8 kamu kurumu 236 personel almak için ilana çıktı
8 kamu kurumu 236 personel almak için ilana çıktı
Ana sayfaHaberler Yaşam

Dinler arası diyalog yeniden hortladı

FETÖ'nün dinler arası diyalog projesine benzer bir proje Ortadoğu'da "İbrahimi dinler" adıyla yürütülüyor. BAE ve Bahreyn'in İsrail ile 'normalleşme'sinden sonra gündeme gelen projede İslamiyet, Yahudilik ve Hristiyanlık karması bir din öngörülüyor. Mısır'da hem El Ezher'in baş imamı Ahmed El Tayyib hem Hıristiyan temsilciler çalışmalara tepki gösterdi

Kaynak : Yeni Şafak
Eklenme : 26 Kasım 2021 06:15
Yazdır
Dinler arası diyalog yeniden hortladı

FETÖ'nün Türkiye'de uygulamaya çalıştığı dinler arası diyalog Ortadoğu'da gündemde. Bu kez projenin başında Amerika ve İsrail var. Projenin belirtilen amacı dinler arası farklılıkları ortadan kaldırmak ve çatışmaları sona erdirmek. Birçok ülkede kurulan 'manevi diplomasi merkezi' adıyla kurulan yerlere 3 büyük dinin üst düzey din adamlarını davet ediliyor. Ortadoğu'da kalıcı barışın sağlanması için 'İbrahimi dinin yayılması gerektiği' mesajını veriyorlar. İsrail ile normalleşmenin çerçevesini genişletmek ve bir üst aşamaya geçmek adına yeni dinin ortaya atıldığı iddia ediliyor.

ROCKEFELLER FONLADI

Bu projenin son halinin geçen yıl Harvard Üniversitesi'nde hazırlandığı ve Amerikan İstihbarat Teşkilatı'nın (CIA) kısa sürede devreye sokulduğu öne sürülüyor. Rockefeller ailesinin bu yeni din projesine para desteği sağladığı iddia ediliyor. Bu çerçevede son günlerde Arap dünyasında artan İbrahimi din tartışmalarına son noktayı koymak adına Mısır'daki El-Ezher Camii'nin Baş İmamı Şeyh Ahmed El Tayyib bir açıklama yaptı ve yeni İbrahimi dine daveti reddettiğini duyurdu.

EL EZHER REDDETTİ

El Tayyib, "Anlaşmazlıkları ve çatışmaları ortadan kaldırılması çağrısı gibi görünse de aslında bu inanç özgürlüğüne el koyma çağrısıdır. Rengi, tadı ve kokusu olmayan yeni bir dinin ta kendisidir."

KIPTİLER DE KARŞI

Mısır'daki Hıristiyanlar da tepkisini ortaya koydu. Mısırlı Kıpti Peder Benjamin Al-Muharraki, İbrahimi dine çağrıyı reddettiğini, çünkü bu çağrının dinin sömürüsü altında siyasallaştırılmış bir çağrı olduğunu açıkladı. El Tayyib'in açıklamasının ardından sosyal medyada İbrahimi dini savunucuları harekete geçti. El Ezher'in araştırmacılardan olan Abdullah Rüşdi, İbrahimi fikrin emeklemeden öldürülmesine karşı olduğunu yazdı. İbrahimi terimi ilk kez geçen yıl Eylül ayında BAE ve Bahreyn'in İsrail ile normalleşme anlaşması imzalamasıyla başlamıştı.

Hatice Saka

#dinler arası# diyalog
Suriye sınırında hain saldırı: Bir asker şehit oldu
Suriye sınırında hain saldırı: Bir asker şehit oldu
Cinsel içerikli çikolata üretimi yapan imalathaneye baskın
Cinsel içerikli çikolata üretimi yapan imalathaneye baskın
Libya'da kaçırılan Hidayet Yaprak: Bu vatanın kıymetini bilin
Libya'da kaçırılan Hidayet Yaprak: Bu vatanın kıymetini bilin
Gezmeye korkar olduk! Psikopatlar sokakata kol geziyor
Gezmeye korkar olduk! Psikopatlar sokakata kol geziyor
Meteoroloji'den kuvvetli yağış uyarısı - Haritalı
Meteoroloji'den kuvvetli yağış uyarısı - Haritalı
Cep telefonu görüşmesi için dağa çıkıyorlar
Cep telefonu görüşmesi için dağa çıkıyorlar

Bu Habere Tepkiniz

OHAL sonrası ihraçlarda mecburi hizmet yükümlüleri unutuldu!
OHAL sonrası ihraçlarda mecburi hizmet yükümlüleri unutuldu!
Olağanüstü hal sonrası ihraç edilen kişilerin mecburi hizmet durumu yeni düzenlemede yer almadı!
Bakan Koca: 30 bin sağlık personeli, 10 bin de işçi alımı yapacağız
Bakan Koca: 30 bin sağlık personeli, 10 bin de işçi alımı yapacağız
Bakan Koca: "(Atamalar) KPSS puanına göre ÖSYM tarafından yapılacak yerleştirme ile mülakat olmadan 30 bin sözleşmeli sağlık personeli ve kura ile de 10 bin sürekli işçi alımı yapılacak."
Orman Genel Müdürlüğü görevde yükselme sınav paketi yayında
Orman Genel Müdürlüğü görevde yükselme sınav paketi yayında
https://sinav.memurlar.net/
Sözleşmeli öğretmenlerden hangisi norm kadro fazlası olur?
Sözleşmeli öğretmenlerden hangisi norm kadro fazlası olur?
Sözleşmeli öğretmenler arasında ihtiyaç fazlası öğretmen; sırasıyla atamaya esas sözlü puanı daha düşük olandan başlamak üzere belirlenir, puanının eşitliği durumunda KPSS puanı daha düşük olanın, eşitlik bozulmaz ise sözleşmeli öğretmenliğe daha sonra başlayanın ihtiyaç fazlası olarak belirlenmektedir.
Özel şart koşulan sertifikalara 2007/17 sayılı Başbakanlık Genelgesi sürprizi
Özel şart koşulan sertifikalara 2007/17 sayılı Başbakanlık Genelgesi sürprizi
Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi tarafından ilan edilen sözleşmeli personel alım pozisyonlarına başvuran adaylardan özel firmalardan sertifika alanlar 2007 yılına ait Başbakanlık Genelgesi çerçevesinde elendi!
Öğretim görevlisi alımlarında yönetmelik kanuna uygun hale getirilmedi!
Öğretim görevlisi alımlarında yönetmelik kanuna uygun hale getirilmedi!
Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı, öğretim görevlisi alımlarında lisans ve yüksek lisans derecesini birlikte veren fakülte mezunlarının atama işlemlerinde sakatlık yaşanmaması için yönetmeliği kanuna uygun hale getirmeli!
Gümrük personeline 24 maaşa kadar nakdi ödül verilebilecek. İşte teklifi yapacak makamlar
Gümrük personeline 24 maaşa kadar nakdi ödül verilebilecek. İşte teklifi yapacak makamlar
Gümrük hizmetleri ve kaçakçılıkla mücadele görevlerinde yer alan bazı personele verilecek nakdi ödülde usul ve esaslar belirlendi. Taşrada nakdi ödül tekliflerini Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürü veya Gümrük Müdürü yapacak
AFAD, görevde yükselme sözlü sınav sonuçlarıyla personelini üzdü
AFAD, görevde yükselme sözlü sınav sonuçlarıyla personelini üzdü
AFAD Başkanlığı dün açıkladığı görevde yükselme sözlü sınav sonuçlarıyla personelini üzdü
Oturduğu lojmanı alan memurun bu kadar da olmaz dedirten talebine Yönetmelik 'Olur' veriyor
Oturduğu lojmanı alan memurun bu kadar da olmaz dedirten talebine Yönetmelik 'Olur' veriyor
Milli Emlak Genel Müdürlüğü, yararlanmakta olan lojmanı öncelikli alım hakkı kapsamında satın alan personelin sıra veya görev tahsisli lojmana başvuru yapabileceğini belirtti.
Kişiye özel ilanlara YÖK'ün dur deme zamanı gelmedi mi?
Kişiye özel ilanlara YÖK'ün dur deme zamanı gelmedi mi?
Üniversitelerde kişilere özgü personel alımı ilanlarının sıradan hale gelmeye başladığını ne kadar yazarsak yazalım YÖK'ün gerekli adımı atmadığı sürece mesafe alınması imkansızdır. Maalesef ya YÖK durumun farkında değil ya da böyle gelmiş böyle gider modunda.
Adalet Bakanlığı'na 2022'de, 12 bin 400 yeni personel alınacak
Adalet Bakanlığı'na 2022'de, 12 bin 400 yeni personel alınacak
Adalet Bakan Gül '2022 yılında 12 bin 400 yeni personel alacağız. Bu konudaki planlamamızı tamamladık. Bu sayının artırılması yönündeki çalışmamızı da sürdüreceğiz' dedi.
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi 60 sözleşmeli personel alacak
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi 60 sözleşmeli personel alacak
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi 60 sözleşmeli personel alacak. Son başvuru tarihi 3 aralık 2021
Yerli aşı TURKOVAC'ta son adımlar
Yerli aşı TURKOVAC'ta son adımlar
erli aşı 'TURKOVAC'ın Faz-3 çalışmalarında sona yaklaşılırken, vatandaşlar aşı için gönüllü olmaya devam ediyor. Korona virüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Nurettin Yiyit de yerli aşıya ilişkin "On yıllardır aşı üreten ülkeler, üretim anlamında yaklaşık 1 yılda aşılarına kavuştular. Biz aşı yarışına sonradan giren bir ülke olarak 1,5 yılda aslında aşımızı ürettik. Şu an sadece fazını tamamlayıp bunun tescilini almaya uğraşan bir ülkeyiz" dedi.
Merkez Bankası 65 araştırmacı ve uzman yardımcısı alacak
Merkez Bankası 65 araştırmacı ve uzman yardımcısı alacak
Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası tam zamanlı 25 Araştırmacı ve bilişim alanında çalıştırmak üzere yine tam zamanlı kadrolu 40 uzman yardımcısı almak için ilana çıktı
Zam sonrası araçların depo dolum fiyatları
Zam sonrası araçların depo dolum fiyatları
Akaryakıt fiyatlarında rekor artış gerçekleşti. Araç sahipleri, ortalama 1 liralık artıştan nasibini alırken benzin istasyonlarında uzun kuyruklar oluştu. Bir depo benzin doldurmak araç segmentlerine göre ciddi farklar ortaya çıkarıyor.