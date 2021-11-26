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LPG'de söküm dönemi başladı!

Litresi 8,25 TL'ye yükselen otogaz, avantajını kaybetti. Dönüşüm esnafı "Benzin 9,65 TL. LPG hala daha ucuz olsa da; gaz, daha hızlı tükenmesi ve bakım maliyetleri ile pahalı bir yakıt oldu. Avantaj için LPG fiyatının 5,50'de olması gerekiyor. Vatandaşlar artık tüp taktırmak için değil tanklarını söktürmek için geliyor" dedi.

Kaynak : Türkiye
Eklenme : 26 Kasım 2021 06:40
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LPG'de söküm dönemi başladı!

Küresel çapta yaşanan enerji krizi ve döviz fiyatlarında yaşanan artış, otogaz ile benzin arasındaki makasın daralmasına sebep oluyor. Son olarak benzinin litre fiyatı 9,65 lira iken otogazın fiyatı 8,25 liraya yükseldi. Hal böyle olunca otogaz, benzine göre avantajını yitirmiş oldu. Otogazın benzine göre yüzde 25 daha hızlı yanması (yakıt tüketmesi) ve bakım maliyetleri, vatandaşları artık benzinli otomobillere yönlendiriyor. Mevcutta otogaz kullananlar ise LPG dönüşüm istasyonlarına giderek söküm işlemi yaptırmak istiyor. İstanbul Haramidere Sanayi Sitesi'nde LPG dönüşümü yapan Kadir Karaçay "Yıllardır LPG'ye geçmek için sıra bekleyenler, şimdi LPG tanklarını söktürmek için geliyor" dedi. Otogazın cazip olmaktan çıktığını söyleyen Karaçay "Bir zamanlar benzinden kaçan insanlar, şimdi benzinli otomobil tercih ediyor. Benzinli motorun bakım maliyetleri daha düşük, ayrıca motor ömrü daha uzun. Açıkçası LPG, motoru yoran bir sistem. Eskiden avantajı sebebiyle tercih ediliyordu. Şimdi bu da yok. Her gün telefon alıyoruz. 'Sökümü kaç liraya yaparsınız' diye soruyorlar" dedi.

SÖKÜM FİYATI 700 TL

Yeni bir LPG sisteminin bir otomobile takılması için 1.200 lira aldıklarını söyleyen Karaçay "Sadece söküm için ise 700 lira talep ediyoruz. Gelip bakanlar, soranlar var. Bazısı söktürüp benzin ile devam etmeyi tercih ediyor. LPG, yakıt olarak daha hızlı tükeniyor. Hızlı yanıyor. Benzine göre avantajlı olması için 5,50 lira civarında olması gerekiyor. Ancak o zaman daha az yakacaktır ve tasarruf sağlayacaktır. Bu durumda benzinli bir otomobile göre daha fazla tüketiyor bile diyebiliriz" dedi. Beykent Sanayi Sitesi'nde LPG dönüşümü yapan Mustafa Yıldız ise "LPG artık uzun yolda avantajlı hale geldi. İstanbul trafiğinde LPG kullanımı benzine göre daha maliyetli. Tanklarını söktürmek isteyenler çoğaldı. Artık takmak değil sökmek isteyenler sıra oluşturuyor" dedi.

Otogaz kullanan milyonlarca kullanıcı, benzin ile aradaki fiyat farkının azalmasının ardından söküm işlerine başladı

AVRUPA LİDERİYİZ

Türkiye, Avrupa ülkeleri arasında LPG'yi en fazla tercih eden ülke oldu. Eurostat (Avrupa İstatistik Ofisi) verilerine göre Türkiye'deki her 100 otomobilden 38'inde LPG kullanılıyor. Yaklaşık 4 milyon 661 bin LPG'li aracın bulunduğu Türkiye'de LPG'li araç sayısı son 10 yılda ikiye katlandı. Türkiye yüzde 37,40 ile Avrupa'nın en fazla LPG'li araç kullanan ülkesi olurken Polonya, yüzde 14'le ikinci sırada yer aldı. İtalya ise yüzde 6,6 ile üçüncü...

AKARYAKIT LİTRE FİYATLARI

YIL BENZİN DİZEL LPG

2015 4,24 3,75 1,79

2016 4,20 3,47 1,39

2017 5,24 4,56 2,55

2018 5,56 5,11 2,67

2019 5,99 5,82 3,59

2020 6,98 6,32 4,99

KAPAT [X]

SON 9,65 9,75 8,25

EPDK UYARDI

Akaryakıt fiyatlarına dün de zam geleceği haberleri dolaşmaya başladı. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu haberleri yalanladı. Son günlerde akaryakıt fiyatlarındaki artışlar üzerinden toplumda infial oluşturmayı amaçlayan haber ve yorumlar yapıldığına dikkat çekilen açıklamada "Toplumumuzda huzursuzluğa sebep olan böylesi gerçek dışı haber ve yorumlar yapan ya da yaptıran kişiler hakkında da kurumumuz tarafından suç duyurusunda bulunulacaktır. Özellikle merkezi konumda bulunan akaryakıt bayileri önünde oluşan kuyruklardan ötürü de bir ikmal krizi yaşandığı algısı oluşturmaya çalışmak, sektörümüze yönelik haksız ve yakışıksız bir tavırdır" denildi

KAAN ZENGİNLİ

#lpg# söküm # başladı
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