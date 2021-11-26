PKK'nın Hacker'ı yakalandı

Kayseri'de bulunan Erciyes Üniversitesi'ne ait olan Kampüs TV canlı yayını hacklenerek 8 dakika boyunca HDP'li Leyla Güven'in konuşması yayınlandı. Olay geçtiğimiz yıl Ocak ayında meydana geldi. Kayseri Erciyes Üniversitesi İletişim Fakültesinde bulunan Kampüs TV canlı yayını hacker saldırısına uğradı. Saldırıda yayın kesilerek HDP'li eski Hakkari Milletvekilinin bir konuşması yayınlandı. Yaşanan saldırı sırasında olay 'CYBERGERİLLA21' kod adını kullanan bir kullanıcı tarafından üstlenildi.

79 ADET SOSYAL MEDYA HESABI ÇIKTI

Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı saldırıya ilişkin inceleme başlattı. başkanlık tarafından yapılan araştırmada söz konusu sosyal medya kullanıcısının Muhammet D., isimli kişi olduğu belirlendi. Şüphelinin evinde ve dijital materyallerinde araştırma yapıldı. 119 sayfalık araştırma raporunda PKK terör örgütüyle iltisaklı olduğu belirlenen Muhammet D.'nin cep telefonunda 79 adet sosyal medya hesabı kullanıcısının tanımlı olduğu ortaya çıktı.

SOHBETLERİNDE HACKERLİKLERİNİ ANLATIYOR

'Gerilla' kullanıcı adını taşıyan telefon incelendiğinde 2018 yılı Nisan ayında şahsın kullandığı mail üzerinden hackleme işini üstlendiği sosyal medya kullanıcısının şifre bilgileri bulundu. Şüphelinin telefonundaki bazı sohbet programlarında (Whatsapp, Telegram) yaptığı hackerlik faaliyetlerine ilişkin yazışmalar tespit edildi. Siber Daire Başkanlığının araştırma raporu İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına gönderilerek olayla ilgili ihbarda bulunuldu.

İFADE VERMEYİ REDDETTİ

Yapılan ihbar üzerine İstanbul Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu olaya ilişkin soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında 37 yaşındaki Muhammet D.'nin ifadesine başvuruldu. Gözaltına alınarak nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk edilen şüpheli, kendisinin twitter hesabının olmadığını, hacklenme işlemlerinin hiçbirinden haberdar olmadığını ifade ederek, 'Bundan sonra soracağınız hiçbir soruya cevap vermeyeceğim' diyerek konuşmayı reddetti.

ANONYMOUS GRUBUNDAN ÇIKTI

Tutuklanarak cezaevine gönderilen Muhammet D., hakkında 'Terör Örgütü Propagandası Yapmak', 'Silahlı Terör Örgütüne Üye Olmak', 'Bilişim Sistemlerine Hukuka Aykırı Olarak Girmek ve Orada Kalmak' suçlarından iddianame düzenlendi. Hazırlanan iddianamede, Erciyes Üniversitesine ait Kampüs TV'nin hacklenmesi olayını Anonymous hacker grubu içerisinde faaliyet gösterdiği belirlenen Muhammet D.'nin, sosyal medya hesapları üzerinden de PKK/KCK terör örgütü güdümünde paylaşım ve yayınlar yaptığı tespit edildi.

15 YIL HAPSİ İSTENİYOR

İddianamenin devamında Muhammet D.'nin yer aldığı 2 adet fotoğrafın ele geçirildiği ve fotoğrafta PKK terör örgütünü simgeleyen sözde bayrağı taşıdığı anlatıldı. İddianamede dijital materyallerinin incelendiği anlatılırken kendisinin kullandığı anlaşılan bir video paylaşım kanalı üzerinden PKK terör örgütünün cebir ve şiddet içerikli eylemlerini meşrulaştıracak tarzda video paylaşımları yaptığı kaydedildi. 15 yıla kadar hapsi istenen şüpheli İstanbul Ağır Ceza Mahkemesinde hakim karşısına çıkacak.

TWİTTER TÜRKİYE'Yİ'DE HACKLEMİŞLER

Şüpheli Muhammet D.'nin telefonundaki yapmış olduğu bir yazışmada örgüt iltisakıyla hareket ettiği ve yaptığı yasadışı eylemleri şu şekilde anlattığı ortaya çıktı. Ağabey dediği bir kişiye Twitter Türkiye'nin çalışanlarını da hacklediğini işte şu ifadelerle anlatmış: ''@SEYİTEVRAN21: Selam.. Nasılsın umarım iyisidir. Uzun zamandır görünmüyordun, ben de merak ediyordum..Şimdi yeni gördüm çok sevindim. , Muhammet D: Merhaba abi iyiyim sağ ol sen nasılsın eski hesabım troller tarafından kapatılınca twitter Türkiye çalışanlarını hackledik bunu twitter merkeze ilettik 7 bin troll hesabı kapatıldı basına çıktı buraları düzeltince 6 ay aradan sonra geldim. , @SEYİTEVRAN21: Evet o söylediğin haberleri okudum gayet iyi bir iş yapmışsınız. Elinize sağlık. Geri gelmene de çok sevindim gözüm. Ben iyiyim valla ne olsun uğraşıp duruyorum. , M.HANİFİ DURSUN: İyi ol abi basından arkadaşlar twitterda sorun yaşarsa ajanslar için diyorum twitter Türkiye çalışanlarının tüm iletişim bilgileri artık bizde bir yardıma ihtiyaç olursa buradayım. , @SEYİTEVRAN21: Tamam iki gözüm çok sağ ol eline sağlık. Bu arada belki bir iki hesap lazım olur sanırım sorun olmaz değil mi? Bir de sürekli ajanslar ile gazeteler ve TV'lerin hesapları kapatılıyor biliyorsun.

ATAKAN IRMAK