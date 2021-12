Kasapoğlu: 2022 yılında 60 bin genç istihdamla buluşturulacak

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, "Siz isteseniz de istemeseniz de Türkiye'nin dört bir tarafını ihya etmeye; tesislerimizle, gençlik merkezlerimizle, yurtlarımızla, kartlarımızla, projelerimizle desteklemeye devam edeceğiz." dedi.

TBMM Genel Kurulunda, TBMM, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ile Gençlik ve Spor Bakanlığının bütçelerinin görüşmeleri sürüyor.

Bakanlığının bütçesi üzerinde söz alan Kasapoğlu, konuşmasının başında, Antalya'dan gelen elim bir olayın haberini aldıklarını aktardı.

Kasapoğlu, "Elim hadisede hayatını kaybeden genç kardeşimize Allah'tan rahmet niyaz ediyorum, değerli ailesine başsağlığı diliyorum. Konuyu Antalya Valimizle görüştüm, olayın gerçekleştiği mahallin bir özel işletme ya da bir dernek ya da vakfa ait yurt olmadığı bilgisine ulaştım. Konu şu an için savcılığın yakın takibinde, emniyetin takibinde, bizler de hassasiyetle takip edeceğiz." diye konuştu.

Muhalefet sıralarından laf atılması üzerine Kasapoglu, "Hiçbir hadiseyi kirli siyasetisiniz için istismar etmeyin. Burada üzücü bir olay var, takip edelim, aydınlatalım." karşılığını verdi.

Türk sporcuların hem olimpiyatlarda hem paralimpik oyunlarda adlarını tarihe yazdığını dile getiren Kasapoğlu, "Ben tüm Parlamentoyu bu kahramanları, birbirinden değerli yıldızları alkışlamaya davet ediyorum. Bu sevinç hepimizin, bu sevinç hepimizin. İstiklal Marşı'mız, şanlı bayrağımız, bu gurur hepimizin." ifadelerini kullandı.

Tokyo'ya tarihin en çok kadın sporcusuyla gidildiğini, kadınıyla, erkeğiyle tüm sporcuların, paralimpik sporcuların büyük bir gurur yaşattıklarını ve sonraki nesiller için birer rol model olduklarını belirten Kasapoğlu, bu sürece özveri, kararlılık ve geniş bir vizyon ile gelindiğini kaydetti.

- "Dünyaya meydan okuyan mükemmel bir tesis altyapımız var"

Her vatandaşın tüm tesislere rahatlıkla erişimini, spor kültürünün güçlenmesini önemli bir öncelik olarak gördüklerini anlatan Kasapoğlu, şunları kaydetti:

"Her alanda olduğu gibi sporda da bir devrim var, bir destan var. İşte, bunun dönüm noktası da Sayın Cumhurbaşkanımızın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanıyken başlatmış olduğu spor tesisleşmesidir. Bugün tüm dünyada birbirinden değerli sporcularımız var. Sadece bir branşta değil, birkaç branşta değil, pek çok branşta destan yazıyorsak işte bu güçlü altyapı sayesindedir. Tüm Türkiye'de her konuda dünyaya meydan okuyan mükemmel bir tesis altyapımız var. Sadece bugüne değil, yarınlara yapılmış yatırımdır bunlar. Bu ülkenin insanına verdiğimiz değerin göstergesidir; bu ülkenin kadınlarına, bu ülkenin gençlerine, bu ülkenin engelli bireylerine verdiğimiz değerin göstergesidir. Futboluyla, basketboluyla, voleyboluyla, tenis kortlarıyla, yüzme havuzlarıyla her bir tesis 7/24 bu ülkenin tüm vatandaşlarının emrine amadedir. Bizim politikamız, bizim siyasetimiz insanların hayırlısı, insana faydalı olma anlayışıdır. Bizim siyasetimizde iki günü eşit olan ziyandadır."

Kasapoğlu, "Eğitim mi, spor mu?" ikilemini milli sporcu bursuyla ortadan kaldırdıklarının altını çizerek, "Bu projemiz hızlı bir şekilde devam ediyor. 2023 hedeflerimize, 2053 hedeflerimize tam gaz devam ediyoruz. Bir yandan da illerimizdeki yatırımlarımız en hızlı şekilde devam ediyor. Siz isteseniz de istemeseniz de Türkiye'nin dört bir tarafını ihya etmeye; tesislerimizle, gençlik merkezlerimizle, yurtlarımızla, kartlarımızla, projelerimizle desteklemeye devam edeceğiz." dedi.

Tüm politikaları gençleri merkeze alarak gerçekleştirdiklerini aktaran Kasapoğlu, "Gençlik merkezlerimizle, genç ofislerimizle, gençlik kamplarımızla yedi gün yirmi dört saat sosyal, kültürel, sportif, eğitsel faaliyetlerle gençlerimizin yanındayız ve faaliyetlerimizi de gençlerimize sorarak, onların katılımını esas alarak belirliyoruz." diye konuştu.

- "Online olun"

Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile birlikte yürütülen Çalışan ve Üreten Gençler Programı'yla 2022 yılında 60 bin gencin istihdamla buluşturulacağını belirtti.

Kendisinden önce söz alan HDP Diyarbakır Milletvekili Dersim Dağ'ın henüz 22 yaşında milletvekili seçildiğini vurgulayan Kasapoğlu, "Kimin sayesinde? Recep Tayyip Erdoğan sayesinde. Şimdi, bir de bizi milletin iradesini yok saymakla suçluyor. 18 yaşında gençlere seçme ve seçilme hakkını vermek milletin iradesini baş tacı yapmaktır, gençleri göz bebeği yapmaktır, gençlere değer vermektir. Ben gençlere verdiğimiz değeri Diyarbakır annelerinin gözyaşında aramanızı tavsiye ederim, dağlara kaçırdığınız çocukların istikbalinde aramanızı tavsiye ederim." değerlendirmesini yaptı.

Kasapoğlu, bakanlığının yürüttüğü bazı projelerle ve yeni yapılan yurtlarla ilgili bilgi verdi ve tesislerin fotoğraflarını gösterdi.

Kasapoğlu, "Bizim işimiz gücümüz Türkiye, bizim tek sevdamız Türkiye. Size online olmayı tavsiye ediyoruz. Online olun ve milletimizle gençlerimizle aynı frekansı paylaşın. Yoksa milletimizi anlayamazsınız. Kapsam dışı muhalefet. 19 yıldan beri karşı çıkan, inkar eden, iftira eden muhalefetin tablosu var." ifadelerini kullandı.

Mehmet Muharrem Kasapoğlu, 8,5 milyon öğrenci üzerinden yurt hesabı yapıldığını aktararak, bu sene başvuran öğrenci sayısının 624 bin olduğunu söyledi.

Türkiye'deki kadar güçlü burs ve kredi altyapısının dünyanın hiçbir ülkesinde olmadığına dikkati çeken Kasapoğlu, "Biz üniversite harçlarını kaldırdık. Ondan da mı haberiniz yok. İstanbul'da bursları Cumhurbaşkanımız başlattı ve CHP bursları Anayasa Mahkemesine götürerek kestirdi. Bunu da mı bilmiyorsunuz?" dedi.

- "Biz umudu, sevinci büyütme çabasındayız"

Türkiye'nin imkanları ve kaynakları ile Türkiye'ye hizmet ettiklerinin altını çizen Kasapoğlu, "Tek hedefimiz, tek arzumuz gençlerimizin geleceğe emniyet ve güven duygusuyla bakmasıdır. Bizler Yüce Meclisimizin iradesiyle, milletimizin bize verdiği bütçe imkanlarının her kuruşunu bu millet için kullanıyoruz." diye konuştu.

Maddi imkanların yanında herkesin manevi sorumluluklarının da bulunduğunu söyleyen Kasapoğlu, "Ayrımcılık yapmıyoruz, bölgecilik yapmıyoruz, zümrecilik yapmıyoruz, partizanlık yapmıyoruz, yapmayacağız. 'Az olsun, küçük olsun, bizim olsun' demeyeceğiz." ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin gençlerinin önündeki bütün engelleri kaldırmaktan geri durmayacaklarını dile getiren Kasapoğlu, şöyle devam etti:

"Biz umudu, sevinci büyütme çabasındayız. Gelin bu çabaya ortak olun. Biz ekmeğimizi aşımızı paylaşma derdindeyiz. Her gün milyonlarca gencimizin yüzünü güldürebildiğimiz için şükrediyoruz. Bu ülkenin yüz binlerce gencine yurt imkanı sunuyoruz. Gençlerin yatağı, yorganı, yastığı, nevresimi, yemeği, ısınması bizim derdimiz, meselemiz. Muhalefet etmek, hakikate muhalefet etmek değildir. Bir fikirle, bir teklifle muhalefet edilir; çamurla, iftirayla, nefret diliyle muhalefet edilmez. Çamur atarak, sabah akşam 'Cumhurbaşkanına ve onun kadrolarına nasıl hakaret etsem' diye düşünmek bir muhalefet modeli olamaz. Böyle bir ruh haliyle ayakta kalamazsınız.

Cumhurbaşkanı milletin iradesiyle, tercihiyle o makama geldi ve tüm emperyalist güçlere rağmen bu aziz milletin hukukunu aslanlar gibi savunuyor. Türkiye'nin başını önüne eğdirmeyen bir lidere politik olarak karşı olmak kimseyi körleştirmemeli. Muhalefet elbette meşru, saygın, demokratik bir katılım hakkıdır. Gelin, Türkiye'de yolunda giden, milyonların faydalandığı eserleri alkışlayın. Elbette eleştiri kurumu işlesin, elbette alkışlamak zorunda değilsiniz ama iyi olana 'iyi' diyelim, kötü olana 'kötü' diyelim. Bu ülke devlet ve toplum olarak, kamu idaresi ve sivil toplum örgütleriyle, yurtlarıyla, burslarıyla, üniversiteleriyle bütün evlatlarına sahip çıkıyor. Lütfen gelin bu güzelim tabloyu karartmayalım. Gençlerimiz, hepimizin en büyük umudu, ümidi, istikbali."

Kasapoğlu, bütçelerine "Katılımcı Gençlik Bütçesi" adını verdiklerini aktararak, 2022'deki faaliyetlerimizin ağırlığını hangi projelere vereceklerine gençlere sorarak karar vereceklerini bildirdi. Gençlerin katılımını en ön plana koyacaklarını ve karar alma mekanizmalarında etkinliğini artıracaklarını ifade eden Kasapoğlu, "Gençlerimizi güçlendirmekten başka bir gayemiz yok." dedi.

- "İtibarı kaybeden, nezaketi kaybeder"

Bakan Kasapoğlu'nun konuşmasının ardından söz alan CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, Antalya'da kaçak 4 katlı bir binanın 3. ve 4. katında bulunan kaçak öğrenci yurdunda bir öğrencinin hunharca katledildiğini söyleyerek, "Bu olay gerçekleşmişken, Sayın Bakanın burada yurt resimleri göstermesini aziz milletin takdirine bırakıyorum. İnsan üzülür, o çocuk devletin bir yurdunda kalıyor olabilseydi bugün başı kesilmeyecekti. Ve bu nezaketsiz Bakan, size fotoğraf gösterip 'Alkışlayın bakayım' diyebiliyorsa bu da TBMM'ye yapılmış bir saygısızlıktır. Bunu kabul etmemiz mümkün değildir." değerlendirmesini yaptı.

Birçok öğrencinin yurt bulamadığı için sokaklarda olduğunu iddia eden Altay, Bakan Kasapoğlu'nun yurtlara ilişkin sözlerini eleştirerek, "Çıkacaksın namusluca diyeceksin ki 'ben devlet olarak 5 öğrenciden 1'ini barındırabiliyorum.' Doğrusu bu." dedi.

"İtibarı kaybeden, nezaketi kaybeder." ifadesini kullanan Altay'a iktidar milletvekilleri tepki gösterdi.

AK Parti Grup Başkanvekili Mahir Ünal ise Altay'ın nezaketten bahsederken nezaketsizliğin en çirkin halini sergilediğini ifade etti.

İçtüzüğün Genel Kurulda bulunan herkesin hakkını koruduğunu belirten Ünal, "Bugün maalesef hiçbir şekilde bu İçtüzüğe dikkat edilmedi. Bu kürsüden 'haramzade' ifadesi kullanıldı. Haramzadenin Türk Dil Kurumundaki karşılığına baksınlar. Eğer utanırlarsa, o zaman utanmaları var demektir. Utanan bir akıl bunu kullanmaz. Bize nezaket öğretmesinler." diye konuştu.