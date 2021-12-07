Kasapoğlu: 2022 yılında 60 bin genç istihdamla buluşturulacak

Yetkili memurlar, maaş sistemine iki faktörlü doğrulamayla girecek
Yetkili memurlar, maaş sistemine iki faktörlü doğrulamayla girecek
ASELSAN'dan BAE iddialarına sert yanıt!
ASELSAN'dan BAE iddialarına sert yanıt!
Volkswagen'den sıfır otomobile büyük zam!
Volkswagen'den sıfır otomobile büyük zam!
Buca Metrosu 529 milyon TL fazlasına ikinci olan firmaya verildi
Buca Metrosu 529 milyon TL fazlasına ikinci olan firmaya verildi
Kasım'da 'yaşlı otomobiller' daha çok sattı
Kasım'da 'yaşlı otomobiller' daha çok sattı
Bakan Dönmez: Az elektrik tüketen düşük fatura ödeyecek
Bakan Dönmez: Az elektrik tüketen düşük fatura ödeyecek
Motosikletli genci darp eden komiser yardımcısı ile bekçiye soruşturma
Motosikletli genci darp eden komiser yardımcısı ile bekçiye soruşturma
Günlük Covid-19 vaka sayısı açıklandı
Günlük Covid-19 vaka sayısı açıklandı
YÖKAK Başkanı Elmas: Hocaların saltanatı bitti
YÖKAK Başkanı Elmas: Hocaların saltanatı bitti
Dolandırıcıların yeni tuzağı: 'Karekod' uygulaması
Dolandırıcıların yeni tuzağı: 'Karekod' uygulaması
Gıda etiketleri değişiyor! Yeni etiketler nasıl olacak?
Gıda etiketleri değişiyor! Yeni etiketler nasıl olacak?
Gram altın günü 780 TL'den kapattı
Gram altın günü 780 TL'den kapattı
MEB: Engelli öğretmen alımındaki hatayı düzelteceğiz
MEB: Engelli öğretmen alımındaki hatayı düzelteceğiz
Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi 75 zabıta memuru alacak
Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi 75 zabıta memuru alacak
TİSK Genel Sekreteri: Ümit ederiz ki asgari ücreti bu hafta açıklarız
TİSK Genel Sekreteri: Ümit ederiz ki asgari ücreti bu hafta açıklarız
CHP'li belediye Ak partiye geçti
CHP'li belediye Ak partiye geçti
Motorine büyük zam! 10 lirayı geçti
Motorine büyük zam! 10 lirayı geçti
Tapu memuru uyuşturucu ticaretinden gözaltına alındı
Tapu memuru uyuşturucu ticaretinden gözaltına alındı
ALES/3 sonuçları açıklandı
ALES/3 sonuçları açıklandı
Sinyali Erdoğan vermişti! Stokçuluk yapanın cezası artacak
Sinyali Erdoğan vermişti! Stokçuluk yapanın cezası artacak
Asgari ücret tespit komisyonu ikinci kez toplandı
Asgari ücret tespit komisyonu ikinci kez toplandı
'250-300 liraya dolan torba, artık 600-700 liraya dolmuyor'
'250-300 liraya dolan torba, artık 600-700 liraya dolmuyor'
Memura ek zamda konuşulan iki ihtimal
Memura ek zamda konuşulan iki ihtimal
Kabine toplanıyor: Gündem asgari ücret
Kabine toplanıyor: Gündem asgari ücret
Ebe ile kızı mesai arkadaşı oldu
Ebe ile kızı mesai arkadaşı oldu
Kaymakamdan boya sandığı hediyesi: Tepkiler sonrası kaldırıldı
Kaymakamdan boya sandığı hediyesi: Tepkiler sonrası kaldırıldı
BTK işçilerine yüzde 20 ila yüzde 70 arası zam yapılacak
BTK işçilerine yüzde 20 ila yüzde 70 arası zam yapılacak
Amiraller emir komuta dışında hareket edilmesini hedeflemiş
Amiraller emir komuta dışında hareket edilmesini hedeflemiş
5 öğrencinin olduğu köylerde ana sınıfı açılabilecek
5 öğrencinin olduğu köylerde ana sınıfı açılabilecek
'Erdoğan erken davranarak, her türlü riski göze aldı'
'Erdoğan erken davranarak, her türlü riski göze aldı'
Ana sayfaHaberler Siyasi

Kasapoğlu: 2022 yılında 60 bin genç istihdamla buluşturulacak

Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile birlikte yürütülen Çalışan ve Üreten Gençler Programı'yla 2022 yılında 60 bin gencin istihdamla buluşturulacağını belirtti.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 07 Aralık 2021 23:31
Yazdır
Kasapoğlu: 2022 yılında 60 bin genç istihdamla buluşturulacak

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, "Siz isteseniz de istemeseniz de Türkiye'nin dört bir tarafını ihya etmeye; tesislerimizle, gençlik merkezlerimizle, yurtlarımızla, kartlarımızla, projelerimizle desteklemeye devam edeceğiz." dedi.

TBMM Genel Kurulunda, TBMM, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ile Gençlik ve Spor Bakanlığının bütçelerinin görüşmeleri sürüyor.

Bakanlığının bütçesi üzerinde söz alan Kasapoğlu, konuşmasının başında, Antalya'dan gelen elim bir olayın haberini aldıklarını aktardı.

Kasapoğlu, "Elim hadisede hayatını kaybeden genç kardeşimize Allah'tan rahmet niyaz ediyorum, değerli ailesine başsağlığı diliyorum. Konuyu Antalya Valimizle görüştüm, olayın gerçekleştiği mahallin bir özel işletme ya da bir dernek ya da vakfa ait yurt olmadığı bilgisine ulaştım. Konu şu an için savcılığın yakın takibinde, emniyetin takibinde, bizler de hassasiyetle takip edeceğiz." diye konuştu.

Muhalefet sıralarından laf atılması üzerine Kasapoglu, "Hiçbir hadiseyi kirli siyasetisiniz için istismar etmeyin. Burada üzücü bir olay var, takip edelim, aydınlatalım." karşılığını verdi.

Türk sporcuların hem olimpiyatlarda hem paralimpik oyunlarda adlarını tarihe yazdığını dile getiren Kasapoğlu, "Ben tüm Parlamentoyu bu kahramanları, birbirinden değerli yıldızları alkışlamaya davet ediyorum. Bu sevinç hepimizin, bu sevinç hepimizin. İstiklal Marşı'mız, şanlı bayrağımız, bu gurur hepimizin." ifadelerini kullandı.

Tokyo'ya tarihin en çok kadın sporcusuyla gidildiğini, kadınıyla, erkeğiyle tüm sporcuların, paralimpik sporcuların büyük bir gurur yaşattıklarını ve sonraki nesiller için birer rol model olduklarını belirten Kasapoğlu, bu sürece özveri, kararlılık ve geniş bir vizyon ile gelindiğini kaydetti.

- "Dünyaya meydan okuyan mükemmel bir tesis altyapımız var"

Her vatandaşın tüm tesislere rahatlıkla erişimini, spor kültürünün güçlenmesini önemli bir öncelik olarak gördüklerini anlatan Kasapoğlu, şunları kaydetti:

"Her alanda olduğu gibi sporda da bir devrim var, bir destan var. İşte, bunun dönüm noktası da Sayın Cumhurbaşkanımızın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanıyken başlatmış olduğu spor tesisleşmesidir. Bugün tüm dünyada birbirinden değerli sporcularımız var. Sadece bir branşta değil, birkaç branşta değil, pek çok branşta destan yazıyorsak işte bu güçlü altyapı sayesindedir. Tüm Türkiye'de her konuda dünyaya meydan okuyan mükemmel bir tesis altyapımız var. Sadece bugüne değil, yarınlara yapılmış yatırımdır bunlar. Bu ülkenin insanına verdiğimiz değerin göstergesidir; bu ülkenin kadınlarına, bu ülkenin gençlerine, bu ülkenin engelli bireylerine verdiğimiz değerin göstergesidir. Futboluyla, basketboluyla, voleyboluyla, tenis kortlarıyla, yüzme havuzlarıyla her bir tesis 7/24 bu ülkenin tüm vatandaşlarının emrine amadedir. Bizim politikamız, bizim siyasetimiz insanların hayırlısı, insana faydalı olma anlayışıdır. Bizim siyasetimizde iki günü eşit olan ziyandadır."

Kasapoğlu, "Eğitim mi, spor mu?" ikilemini milli sporcu bursuyla ortadan kaldırdıklarının altını çizerek, "Bu projemiz hızlı bir şekilde devam ediyor. 2023 hedeflerimize, 2053 hedeflerimize tam gaz devam ediyoruz. Bir yandan da illerimizdeki yatırımlarımız en hızlı şekilde devam ediyor. Siz isteseniz de istemeseniz de Türkiye'nin dört bir tarafını ihya etmeye; tesislerimizle, gençlik merkezlerimizle, yurtlarımızla, kartlarımızla, projelerimizle desteklemeye devam edeceğiz." dedi.

Tüm politikaları gençleri merkeze alarak gerçekleştirdiklerini aktaran Kasapoğlu, "Gençlik merkezlerimizle, genç ofislerimizle, gençlik kamplarımızla yedi gün yirmi dört saat sosyal, kültürel, sportif, eğitsel faaliyetlerle gençlerimizin yanındayız ve faaliyetlerimizi de gençlerimize sorarak, onların katılımını esas alarak belirliyoruz." diye konuştu.

- "Online olun"

Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile birlikte yürütülen Çalışan ve Üreten Gençler Programı'yla 2022 yılında 60 bin gencin istihdamla buluşturulacağını belirtti.

KAPAT [X]

Kendisinden önce söz alan HDP Diyarbakır Milletvekili Dersim Dağ'ın henüz 22 yaşında milletvekili seçildiğini vurgulayan Kasapoğlu, "Kimin sayesinde? Recep Tayyip Erdoğan sayesinde. Şimdi, bir de bizi milletin iradesini yok saymakla suçluyor. 18 yaşında gençlere seçme ve seçilme hakkını vermek milletin iradesini baş tacı yapmaktır, gençleri göz bebeği yapmaktır, gençlere değer vermektir. Ben gençlere verdiğimiz değeri Diyarbakır annelerinin gözyaşında aramanızı tavsiye ederim, dağlara kaçırdığınız çocukların istikbalinde aramanızı tavsiye ederim." değerlendirmesini yaptı.

Kasapoğlu, bakanlığının yürüttüğü bazı projelerle ve yeni yapılan yurtlarla ilgili bilgi verdi ve tesislerin fotoğraflarını gösterdi.

Kasapoğlu, "Bizim işimiz gücümüz Türkiye, bizim tek sevdamız Türkiye. Size online olmayı tavsiye ediyoruz. Online olun ve milletimizle gençlerimizle aynı frekansı paylaşın. Yoksa milletimizi anlayamazsınız. Kapsam dışı muhalefet. 19 yıldan beri karşı çıkan, inkar eden, iftira eden muhalefetin tablosu var." ifadelerini kullandı.

Mehmet Muharrem Kasapoğlu, 8,5 milyon öğrenci üzerinden yurt hesabı yapıldığını aktararak, bu sene başvuran öğrenci sayısının 624 bin olduğunu söyledi.

Türkiye'deki kadar güçlü burs ve kredi altyapısının dünyanın hiçbir ülkesinde olmadığına dikkati çeken Kasapoğlu, "Biz üniversite harçlarını kaldırdık. Ondan da mı haberiniz yok. İstanbul'da bursları Cumhurbaşkanımız başlattı ve CHP bursları Anayasa Mahkemesine götürerek kestirdi. Bunu da mı bilmiyorsunuz?" dedi.

- "Biz umudu, sevinci büyütme çabasındayız"

Türkiye'nin imkanları ve kaynakları ile Türkiye'ye hizmet ettiklerinin altını çizen Kasapoğlu, "Tek hedefimiz, tek arzumuz gençlerimizin geleceğe emniyet ve güven duygusuyla bakmasıdır. Bizler Yüce Meclisimizin iradesiyle, milletimizin bize verdiği bütçe imkanlarının her kuruşunu bu millet için kullanıyoruz." diye konuştu.

Maddi imkanların yanında herkesin manevi sorumluluklarının da bulunduğunu söyleyen Kasapoğlu, "Ayrımcılık yapmıyoruz, bölgecilik yapmıyoruz, zümrecilik yapmıyoruz, partizanlık yapmıyoruz, yapmayacağız. 'Az olsun, küçük olsun, bizim olsun' demeyeceğiz." ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin gençlerinin önündeki bütün engelleri kaldırmaktan geri durmayacaklarını dile getiren Kasapoğlu, şöyle devam etti:

"Biz umudu, sevinci büyütme çabasındayız. Gelin bu çabaya ortak olun. Biz ekmeğimizi aşımızı paylaşma derdindeyiz. Her gün milyonlarca gencimizin yüzünü güldürebildiğimiz için şükrediyoruz. Bu ülkenin yüz binlerce gencine yurt imkanı sunuyoruz. Gençlerin yatağı, yorganı, yastığı, nevresimi, yemeği, ısınması bizim derdimiz, meselemiz. Muhalefet etmek, hakikate muhalefet etmek değildir. Bir fikirle, bir teklifle muhalefet edilir; çamurla, iftirayla, nefret diliyle muhalefet edilmez. Çamur atarak, sabah akşam 'Cumhurbaşkanına ve onun kadrolarına nasıl hakaret etsem' diye düşünmek bir muhalefet modeli olamaz. Böyle bir ruh haliyle ayakta kalamazsınız.

Cumhurbaşkanı milletin iradesiyle, tercihiyle o makama geldi ve tüm emperyalist güçlere rağmen bu aziz milletin hukukunu aslanlar gibi savunuyor. Türkiye'nin başını önüne eğdirmeyen bir lidere politik olarak karşı olmak kimseyi körleştirmemeli. Muhalefet elbette meşru, saygın, demokratik bir katılım hakkıdır. Gelin, Türkiye'de yolunda giden, milyonların faydalandığı eserleri alkışlayın. Elbette eleştiri kurumu işlesin, elbette alkışlamak zorunda değilsiniz ama iyi olana 'iyi' diyelim, kötü olana 'kötü' diyelim. Bu ülke devlet ve toplum olarak, kamu idaresi ve sivil toplum örgütleriyle, yurtlarıyla, burslarıyla, üniversiteleriyle bütün evlatlarına sahip çıkıyor. Lütfen gelin bu güzelim tabloyu karartmayalım. Gençlerimiz, hepimizin en büyük umudu, ümidi, istikbali."

Kasapoğlu, bütçelerine "Katılımcı Gençlik Bütçesi" adını verdiklerini aktararak, 2022'deki faaliyetlerimizin ağırlığını hangi projelere vereceklerine gençlere sorarak karar vereceklerini bildirdi. Gençlerin katılımını en ön plana koyacaklarını ve karar alma mekanizmalarında etkinliğini artıracaklarını ifade eden Kasapoğlu, "Gençlerimizi güçlendirmekten başka bir gayemiz yok." dedi.

- "İtibarı kaybeden, nezaketi kaybeder"

Bakan Kasapoğlu'nun konuşmasının ardından söz alan CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, Antalya'da kaçak 4 katlı bir binanın 3. ve 4. katında bulunan kaçak öğrenci yurdunda bir öğrencinin hunharca katledildiğini söyleyerek, "Bu olay gerçekleşmişken, Sayın Bakanın burada yurt resimleri göstermesini aziz milletin takdirine bırakıyorum. İnsan üzülür, o çocuk devletin bir yurdunda kalıyor olabilseydi bugün başı kesilmeyecekti. Ve bu nezaketsiz Bakan, size fotoğraf gösterip 'Alkışlayın bakayım' diyebiliyorsa bu da TBMM'ye yapılmış bir saygısızlıktır. Bunu kabul etmemiz mümkün değildir." değerlendirmesini yaptı.

Birçok öğrencinin yurt bulamadığı için sokaklarda olduğunu iddia eden Altay, Bakan Kasapoğlu'nun yurtlara ilişkin sözlerini eleştirerek, "Çıkacaksın namusluca diyeceksin ki 'ben devlet olarak 5 öğrenciden 1'ini barındırabiliyorum.' Doğrusu bu." dedi.

"İtibarı kaybeden, nezaketi kaybeder." ifadesini kullanan Altay'a iktidar milletvekilleri tepki gösterdi.

AK Parti Grup Başkanvekili Mahir Ünal ise Altay'ın nezaketten bahsederken nezaketsizliğin en çirkin halini sergilediğini ifade etti.

İçtüzüğün Genel Kurulda bulunan herkesin hakkını koruduğunu belirten Ünal, "Bugün maalesef hiçbir şekilde bu İçtüzüğe dikkat edilmedi. Bu kürsüden 'haramzade' ifadesi kullanıldı. Haramzadenin Türk Dil Kurumundaki karşılığına baksınlar. Eğer utanırlarsa, o zaman utanmaları var demektir. Utanan bir akıl bunu kullanmaz. Bize nezaket öğretmesinler." diye konuştu.

Memurlar.Net'i Facebook'tan takip etmek için tıklayınız
#bütçe# Mehmet Kasapoğlu# TBMM
Bitkisel Üretime Destekleme Ödemesi Yapılmasına Dair Tebliğ Yayımlandı
Bitkisel Üretime Destekleme Ödemesi Yapılmasına Dair Tebliğ Yayımlandı
8 Aralık 2021'den önemli gündem başlıkları
8 Aralık 2021'den önemli gündem başlıkları
Kılıçdaroğlu, partisinin il başkanlarıyla toplantı yaptı
Kılıçdaroğlu, partisinin il başkanlarıyla toplantı yaptı
'TEİAŞ'ın özelleştirilmesi halka arz şeklinde olacak'
'TEİAŞ'ın özelleştirilmesi halka arz şeklinde olacak'
TBMM'de 'HDP kapatılsın' kavgası
TBMM'de 'HDP kapatılsın' kavgası
Şamil Tayyar: İktidarlar evdeki tencereyle sınanır
Şamil Tayyar: İktidarlar evdeki tencereyle sınanır

Bu Habere Tepkiniz

Jandarma'nın, memur alımında 2021 KPSS puanını kullanması doğru mu?

Jandarma'nın, memur alımında 2021 KPSS puanını kullanması doğru mu?

Jandarma Genel Komutanlığı bu hafta yayımladığı ilanla 2021 KPSS puanlarına göre 60 memur alacağını duyurdu. Bu uygulama doğru mu?
Ali Yalçın, yüzde 30-35 zamma açıklık getirdi

Ali Yalçın, yüzde 30-35 zamma açıklık getirdi

Memur Sen Başkanı Ali Yalçın NTV'de yaptığı açıklamada, dün yaptığı açıklama sonrasında, memurlara yüzde 30-35 ek zam yapılacağı şeklinde başlıklar atıldığını ancak bunun doğru olmadığını belirtti.
Üniversitelere yönelik online görevde yükselme sınav paketi yayında

Üniversitelere yönelik online görevde yükselme sınav paketi yayında

https://sinav.memurlar.net/
Ek protokol ile kamu görevlilerine zam yapılabilir mi?

Ek protokol ile kamu görevlilerine zam yapılabilir mi?

Hükümet yetkilileri ve en çok üyeye sahip konfederasyon olan Memur Sen'in, ek bir protokolle, kanun çıkarmaksızın, kamu görevlilerine ilave maaş artışı sağlaması mümkün müdür?
Memur emekliliğindeki yaş karmaşası neden kaynaklanmaktadır?

Memur emekliliğindeki yaş karmaşası neden kaynaklanmaktadır?

Memurların emeklilik yaşı 'e-devlet'te farklı SGK'nın HİTAP bölümünde farklı çıkabilir mi?
Çarşı ve mahalle bekçileri yıpranma payı düzenlemesi istiyor

Çarşı ve mahalle bekçileri yıpranma payı düzenlemesi istiyor

Görevlerini büyük bölümünü gece icra eden çarşı ve mahalle bekçileri, beraber görev yaptıkları emniyet personeli gibi yıpranma hakkı talep ediyor
Üniversite, araştırma görevlisi alımına okçuluk şartı koydu!

Üniversite, araştırma görevlisi alımına okçuluk şartı koydu!
Çalışma Bakanlığı kümülatif artışla neyi kast etti?

Çalışma Bakanlığı kümülatif artışla neyi kast etti?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının yaptığı açıklamada yer alan kümülatif artış ibaresi nasıl anlaşılmalıdır?
'Ek protokol ile kamu çalışanlarına refah payı verilecek'

'Ek protokol ile kamu çalışanlarına refah payı verilecek'

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı: Bütün sağlık personelini gözeten, bununla da sınırlı kalmayıp tüm kamu personelimizi kapsayacak şekilde enflasyon farkının üzerinde bir sosyal refah düzenlemesi yapılacaktır.
'Ocak'ta ek protokol ile tüm kamu çalışanlarına zam yapılacak'

'Ocak'ta ek protokol ile tüm kamu çalışanlarına zam yapılacak'

Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın: 3600 ek gösterge konusunda, asgari ücret belli olduktan sonra komisyonu topluyoruz. Çalışmalara başlayacağız. Ocak ayında ek protokol ile tüm kamu çalışanlarının maaşına zam yapılacak.
Kızının üzerinden banka hissesi alıp satan BDDK bürokratına verilen disiplin cezasına onay

Kızının üzerinden banka hissesi alıp satan BDDK bürokratına verilen disiplin cezasına onay

BDDK bürokratı kızının hesabı üzerinden 'banka hissesi' aldı, müdürlükten uzmanlığa atandı. Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu görevden alınmayı haklı bulan derece mahkemesi kararını onadı
Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi 75 zabıta memuru alacak

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi 75 zabıta memuru alacak

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi 2020 KPSS P3 puan türünden en az 70 puan alan adaylar arasında 75 zabıta memuru alacak
Pompalı tüfek taktılar: 'Şöyle güzel bir alkış alabilir miyiz?'

Pompalı tüfek taktılar: 'Şöyle güzel bir alkış alabilir miyiz?'

İstanbul Beylikdüzü'ndeki bir düğünde, damada kırmızı kurdeleyle pompalı tüfek takıldı.
Jandarma Genel Komutanlığı 60 memur alacak

Jandarma Genel Komutanlığı 60 memur alacak

Jandarma Genel Komutanlığı 60 memur alacak. Son başvuru tarihi 21 aralık 2021
Omicron'da 'olağan dışı' semptom!

Omicron'da 'olağan dışı' semptom!

Yaklaşık 2 yıldır koronavirüsün pençesindeki dünya bir kez daha alarma geçmiş durumda. Bilim dünyası Omicron'u deşifre etmek için zamana karşı yarış verirken varyantı tespit eden doktor virüste görülen yeni 'olağan dışı' semptomu açıkladı.