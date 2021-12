Kurum içi sınavla gelir uzmanı olanlar 3600 ek göstergeden yararlanabilir mi?

İstanbul Mecidiyeköy Vergi Dairesi Müdürlüğünde yoklama memuru olarak görev yapmakta iken 5345 sayılı Gelir İdaresi Başkanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun'un Geçici 3. maddesi uyarınca yapılan Gelir Uzmanlığı Özel Sınavı sonucunda gelir uzmanlığına atanan davacı kendisine 3600 ek gösterge ödenmemesi yolundaki Gelir İdaresi Başkanlığının 29/08/2007 tarihli ve 75854 sayılı Genel Yazısını dava etmiştir.

Danıştay 12. Dairesi, yarışma ve yeterlik ile gelen gelir uzmanlarına ödenen ek gösterge rakamlarının tarafına uygulanabilmesi için, davacının gerekli olan mesleğe özel yarışma sınavı ile girmek ve yeterlik sınavına tabi tutulmak şartlarını taşımadığı gerekçesi ile davayı reddetmiştir.

Davacı, arkadaşlarının aynı unvanı taşıdıkları halde 3600 ek göstergeye sahip iken kendisinin 32 yıllık hizmetine ve aynı unvana sahip olmasına rağmen 2200 ek gösterge ile 1. Derecenin 4. Kademesinde görev yaptığı, bu uygulamanın Anayasa'nın 10. Maddesinde belirtilen eşitlik ilkesine de aykırı olduğu ileri sürmüştür.

Danıştay İDDK, özel sınav ile gelir uzmanı olanlara yarışma ve yeterlik ile atanan gelir uzmanları için belirlenen ek göstergenin ödenmemesini hukuka uygun bulmuştur.

T.C.

DANIŞTAY

İDARİ DAVA DAİRELERİ KURULU

Esas No: 2020/2171

Karar No: 2021/629

Karar tarihi: 29.03.2021

TEMYİZ EDEN (DAVACI) : .

KARŞI TARAF (DAVALI) : . Başkanlığı

VEKİLİ: Av. ...

İSTEMİN KONUSU:

Danıştay Onikinci Dairesinin 18/09/2019 tarih ve E:2018/3263, K:2019/5993 sayılı kararının temyizen incelenerek bozulması istenilmektedir.

YARGILAMA SÜRECİ:

Dava konusu istem:

İstanbul Mecidiyeköy Vergi Dairesi Müdürlüğünde yoklama memuru olarak görev yapmakta iken 5345 sayılı Gelir İdaresi Başkanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun'un Geçici 3. maddesi uyarınca yapılan Gelir Uzmanlığı Özel Sınavı sonucunda gelir uzmanlığına atanan davacı tarafından, Gelir İdaresi Başkanlığının 29/08/2007 tarih ve 75854 sayılı Genel Yazısının ve intibakının 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 43. maddesi ve anılan Kanun'un ekinde yer alan (I) sayılı Cetvelin Genel İdare Hizmetleri Sınıfı Bölümünün (h) bendinde belirtilen ek gösterge oranı dikkate alınarak yapılması istemiyle yaptığı başvurunun reddine ilişkin . tarih ve .sayılı işlemin iptali ile işlemler nedeniyle yoksun kalınan parasal hakların başvuru tarihinden itibaren işletilecek yasal faiziyle birlikte ödenmesine karar verilmesi istenilmiştir.

Daire kararının özeti:

Danıştay Onikinci Dairesinin 18/09/2019 tarih ve E:2018/3263, K:2019/5993 sayılı kararıyla;

Davacı tarafından Gelir İdaresi Başkanlığının 29/08/2007 tarihli Genel Yazısının tamamının iptali istenilmiş ise de; anılan düzenlemenin sadece 3. maddesi davacının menfaatini ihlal ettiğinden davanın bu madde ile sınırlı olarak incelendiği;

Gelir İdaresi Başkanlığının 29/08/2007 tarih ve 75854 sayılı Genel Yazısının 3. maddesine yönelik kısmının iptali istemi yönünden;

657 sayılı Kanun'un ekinde yer alan (I) sayılı Cetvelin 1. maddesinin (h) ve (i) bendinde yer alan düzenlemelere atıfta bulunularak (h) bendinde yer alan ek gösterge rakamlarının, mesleğe özel yarışma sınavı ile giren ve yeterlik sınavına tabi tutulan gelir uzmanları için (h) bendine göre, bu şartları taşımayan gelir uzmanlarının ek gösterge rakamlarının ise (i) bendine göre belirleneceğinin belirtildiği, bu düzenlemede Kanun hükmünü genişletici ya da daraltıcı bir düzenleme söz konusu olmadığı gibi düzenlemenin farklı uygulamaların doğmasına yol açacak açıklamalar da içermediği, yeni bir kural konulmadığı, bu nedenle hukuka aykırılık bulunmadığı,

. tarih ve . sayılı davalı idare işlemi ve yoksun kalınan parasal hakların ödenmesi istemi yönünden;

Davacının, davalı idarede yoklama memuru olarak görev yapmakta iken 5345 sayılı Kanun'un Geçici 3. maddesi uyarınca 02/12/2006 tarihinde yapılan Gelir Uzmanlığı Özel Sınavında başarılı olması sonucu gelir uzmanı olarak atandığı,

Davacı tarafından, 657 sayılı Kanun'un ekinde yer alan (I) sayılı cetvelin Genel İdare Hizmetleri Sınıfı başlıklı 1. maddesinin (h) bendinde belirlenen ek gösterge rakamları üzerinden intibakının yapılmasının talep edildiği ancak anılan bentte yer alan ek gösterge rakamlarının tarafına uygulanabilmesi için gerekli olan mesleğe özel yarışma sınavı ile girmek ve yeterlik sınavına tabi tutulmak şartlarını taşımadığı, bu nedenle işlemde hukuka aykırılık bulunmadığı,,

İptali istenen düzenleme ve dava konusu işlemde hukuka aykırılık olmadığından, davacının tazmini gereken bir zararı da bulunmadığı gerekçesiyle davanın reddine karar verilmiştir.

TEMYİZ EDENİN İDDİALARI:

Davacı tarafından, 5345 sayılı Kanun'un 29/3. maddesinde gelir uzmanlığı için tayin edilen özel yarışma ve özel yeterlilik sınavları ile, Geçici 3/d-4. maddesinde tayin edilen özel sınavın yapılış amacı ve niteliklerinin aynı olduğu, aralarındaki tek farkın 29/3. maddede tanımlanan kriterlerin Devlet kamu hizmetine ilk kez atanacaklar arasından alınması ön görülen uzman yardımcılığı pozisyonlarına uygulanacak kriterler olduğu, bu kriterlerin bir kısmının Geçici 3/d-4. madde kapsamında hizmet kadroları arasından alımı yapılacaklar için öngörülmemiş olduğu, bunun nedeninin kendisi gibi Geçici 3/d-4. maddede tanımlı sınava girecek olanların, evvelce memuriyete alımları sırasında 39/3. maddede tanımlı sınava denk bir sınavı başarı ile verdikten sonra memuriyet kadrolarına atandıkları, dolayısıyla bu kişilerin devlet kamu hizmetlerinde çeşitli pozisyon ve unvanlar altında on yıllarca hizmet vermek sureti ile hizmette nitelik seviyesini kanıtladığı ve olumlu sicil aldığı, dolayısıyla her iki durumda olanlara aynı sınavların uygulanması şekli ve içeriğinin aynı olmasının beklenemeyeceği, her ne kadar yeterlilik sınavını kazanmak suretiyle gelir uzmanlığı unvanını almış olsa dahi dava konusu Genel Yazı ile idarenin, yapılan atamanın sosyal güvenlik tabanlı özlük haklarına bir katkısının olmadığı, bu atama ile olan kazanımlarının, yoklama memurluğu unvanı ile sahip olduğu eski sosyal güvenlik hakları ile sınırlı olduğunu belirttiği, dolayısıyla gelir uzmanı unvanını isim olarak kazandığı, bunun kendisinin sosyal güvenlik haklarına bir katkısı olmadığı, çalışırken gelir uzmanlığı sorumluluğu ile çalıştırılacağı ancak emeklilik aşamasında yoklama memuru edinimleri ile emekliye sevk edileceği, 29/3. madde uyarınca atanan arkadaşlarının aynı unvanı taşıdıkları halde 3600 ek göstergeye sahip iken kendisinin 32 yıllık hizmetine ve aynı unvana sahip olmasına rağmen 2200 ek gösterge ile 1. derecenin 4. kademesinde görev yaptığı, bu uygulamanın Anayasa'nın 10. maddesinde belirtilen eşitlik ilkesine de aykırı olduğu ileri sürülmektedir.

KARŞI TARAFIN SAVUNMASI:

Davalı idare tarafından, Danıştay Onikinci Dairesince verilen kararın usul ve hukuka uygun bulunduğu ve temyiz dilekçesinde öne sürülen nedenlerin, kararın bozulmasını gerektirecek nitelikte olmadığı belirtilerek temyiz isteminin reddi gerektiği savunulmaktadır.

DANIŞTAY TETKİK HAKİMİNİN DÜŞÜNCESİ:

Temyiz isteminin reddi ile Daire kararının onanması gerektiği düşünülmektedir.

TÜRK MİLLETİ ADINA

Karar veren Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulunca, Tetkik Hakiminin açıklamaları dinlendikten ve dosyadaki belgeler incelendikten sonra, dosya tekemmül ettiğinden yürütmenin durdurulması istemi hakkında ayrıca bir karar verilmeksizin gereği görüşüldü:

HUKUKİ DEĞERLENDİRME:

Danıştay dava dairelerinin nihai kararlarının temyizen incelenerek bozulması, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 49. maddesinde yer alan;

"a) Görev ve yetki dışında bir işe bakılmış olması,

b) Hukuka aykırı karar verilmesi,

c)Usul hükümlerinin uygulanmasında kararı etkileyebilecek nitelikte hata veya eksikliklerin bulunması" sebeplerinden birinin varlığı halinde mümkündür.

Temyizen incelenen karar usul ve hukuka uygun olup, temyiz dilekçesinde ileri sürülen iddialar kararın bozulmasını gerektirecek nitelikte görülmemiştir.

KARAR SONUCU:

Açıklanan nedenlerle;

1. Davacının temyiz isteminin reddine,

2.Davanın yukarıda özetlenen gerekçeyle reddine ilişkin Danıştay Onikinci Dairesinin temyize konu 18/09/2019 tarih ve E:2018/3263, K:2019/5993 sayılı kararının ONANMASINA,

3. Kullanılmayan .-TL yürütmeyi durdurma harcının istemi halinde davacıya iadesine,

4. Kesin olarak, 29/03/2021 tarihinde oyçokluğu ile karar verildi.

KARŞI OY

X-Dava dilekçesi incelendiğinde; davacı tarafından Gelir İdaresi Başkanlığının 29/08/2007 tarih ve 75854 sayılı Genel Yazısının tamamının iptalinin istenildiği anlaşılmaktadır. Davacının bu açık talebi karşısında davanın, dava konusu edilen Genel Yazının bir kısmına hasren incelenmesi mümkün değildir.

Bu nedenle temyiz isteminin kısmen kabulü ile Dairece, Gelir İdaresi Başkanlığının 29/08/2007 tarih ve 75854 sayılı Yazısının 1, 2 ve 4. maddeleri yönünden de bir hüküm kurulması gerektiğinden, kararın bozularak Dairesine gönderilmesi gerektiği oyuyla, karara katılmıyorum.