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Kasım ayında 25 sağlık çalışanı şiddet mağduru oldu

Rapora göre, kasım ayında meydana gelen 17 şiddet olayında 25 sağlık çalışanı mağdur oldu. Sendika Genel Başkanı Semih Durmuş: Siyasetçi, sanatçı, yazar, sporcu gibi kitleler nezdinde rol model olan kimseler, kullandığı ifadelere dikkat etmeli, sağlık çalışanlarını hedef haline getirmemelidir

Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 17 Aralık 2021 11:15
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Kasım ayında 25 sağlık çalışanı şiddet mağduru oldu

Sağlık ve Sosyal Hizmet Çalışanları Sendikasının (Sağlık-Sen) kasım ayına ilişkin hazırladığı "Sağlık Şiddet Raporu"na göre, 17 şiddet olayında 25 sağlık çalışanı mağdur oldu.

Sağlık-Sen'den kasım ayı raporuna ilişkin yapılan yazılı açıklamada, kasım ayının da sağlık çalışanları açısından salgın tehdidi, ağır çalışma şartları, özlük haklarındaki kronik sorunlar, yoğun nöbetler, hakkaniyetsiz ücret politikaları ve şiddet sarmalında geçtiği, birkaç aydır düşüş eğilimi gösteren şiddet olaylarının, kasım ayında yeniden tırmandığı ifade edildi.

Kasım ayı boyunca 26 saldırgan tarafından 17 şiddet olayın gerçekleştirildiği bildirilen açıklamada, bu olaylarda 25 sağlık çalışanının mağdur olduğu aktarıldı.

- "Bakanlık koruyucu ve önleyici tedbirler almak mecburiyetinde"

Sağlık çalışanlarının can güvenliğini sağlama ve onların çalışma ortamlarını güvenli hale getirmenin, Sağlık Bakanlığının en temel sorumlulukları arasında bulunduğu belirtilen açıklamada, Bakanlığın koruyucu ve önleyici tedbirler almak mecburiyetinde olduğu kaydedildi.

Açıklamada şunlar kaydedildi:

"Aksi takdirde sağlık çalışanlarına yönelik şiddet 'vaka-i adiye' yani hayatın normal akışına uygun, şaşırılmaması gereken, sıradan hadise olmaya doğru ilerlemektedir. Bu gidişe bir an önce 'dur' demek icap etmektedir. Çünkü aksi bir yaklaşım, hem sağlık çalışanlarının hem de sağlık sisteminin çökmesi anlamına gelecektir."

Rol model konumundaki kişilerin söylem ve eylemlerinin, sağlık çalışanlarına yönelik şiddeti özendirdiğine işaret edilen açıklamada, Sağlık Bakanlığının ilgili kurum ve kuruluşlarla iş birliğine giderek dizi, film ve program yapımcıları ile rol modellerden bunun tersi bir misyon üstlenmelerini sağlayabileceği ifade edildi.

Şiddetin her gün sağlık çalışanlarını tehdit ettiği, ortaya konulan günübirlik tepki ve anlık söylemlerin sağlık çalışanlarının can güvenliğini sağlamadığı belirtilen açıklamada, sağlık çalışanlarının, şiddet kurbanı olmamak için acil ve kapsamlı icraat bekledikleri ifade edildi.

- "17 şiddet olayının 10'unu hastalar, 5'ini hasta yakınları gerçekleştirdi"

Açıklamada, şu bilgiler yer aldı:

"Kasım ayında yaşanan şiddet olaylarını gerçekleştirenlere baktığımızda yine baş faillerin değişmediğini görüyoruz. Ay boyunca 17 şiddet olayının 10'unu hastalar gerçekleştirirken 5'ine hasta yakınları, 2'sine ise kendini bilmez kişiler sebebiyet verdi. Şiddet olaylarının bizzat hasta ve hasta yakınları tarafından gelmesi, sağlık çalışanlarını derinden yaralarken aynı zamanda nitelikli sağlık hizmetinin verilmesini de aksatmaktadır. Kasım ayındaki 17 şiddet vakasının 15'i hem sözlü hem fiili, 2'si sözlü olarak vuku buldu. Şiddet olaylarının en çok yaşandığı yer yine hastaneler oldu. 14 şiddet olayı hastanelerde cereyan ederken 2 olay aile sağlığı merkezlerinde, bir olay ise sahada yaşandı. Ay boyunca 6 doktor, 6 sağlık çalışanı, 6 güvenlik görevlisi, 3 hemşire, 3 ATT ve bir idareci şiddete maruz kaldı. Branş ve görev ayrımı yapmayan şiddet, cinsiyet ayrımı da yapmadı. 3'ü kadın, 22'si erkek olmak üzere 25 sağlık çalışanı şiddet mağduru oldu. Kasım ayı boyunca yaşanan şiddet vakalarına sebebiyet veren 26 saldırganın 13'ü hakkında herhangi bir işlem yapılmadı. Gözaltına alınan 6 saldırgan serbest bırakılırken 4 saldırgan hakkında ise soruşturma başlatıldı. Bir saldırgan, yöneticileri tarafından görevden uzaklaştırıldı. Saldırganlardan sadece 2'si tutuklandı."

- "Şiddete karşı bir farkındalık kampanyası acil olarak hayata geçirilmeli"

Sağlık-Sen Genel Başkanı Semih Durmuş, 2021'in "Sağlık Çalışanları Yılı" ilan edildiğini ancak sağlık çalışanlarına şiddetin bir türlü önlenemediğini ifade etti.

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Şiddetin her geçen gün sağlık çalışanlarını daha fazla tehdit ettiğine dikkati çeken Durmuş, bu olaylara karşı toplumsal farkındalığın oluşmamasının en acısı olduğunu bildirdi.

Durmuş, şu ifadeleri kullandı:

"Hayatın her alanında şiddete karşı bir farkındalık kampanyası acil olarak hayata geçirilmelidir. Siyasetçi, sanatçı, yazar, sporcu gibi kitleler nezdinde rol model olan kimseler, kullandığı ifadelere dikkat etmeli, sağlık çalışanlarını hedef haline getirmemelidir. Çünkü sağlık çalışanları, can kurtarmak gibi kutsal bir meslek icra ediyorlar. Bakanlığın bir an önce sağlıkta şiddete karşı bir duyarlılık kampanyası oluşturması elzem hale gelmiştir. Yapılacak bir kampanyada Sağlık-Sen olarak elimizi taşın altına koymaktan asla geri durmayacağımızın bilinmesini istiyorum."

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