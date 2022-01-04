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Okulların planlamasını MEB yapmıyor mu?

MEB; okulların planlamalarında sadece depreme karşı güçlü mü, güçlendirme mi olmalı yıkım mı diye karar verilirken müdahil olmalıdır.

Kaynak : Memurlar.Net - Özel
Eklenme : 04 Ocak 2022 00:03
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Okulların planlamasını MEB yapmıyor mu?

Bir çok ilde olduğu gibi İstanbul'da da okul binaları depreme dayanıklılığı noktasında taranmaktadır. Bu taramaların neticesinde okullarda ya güçlendirme ya da yeniden yapım kararları çıkmaktadır. Buna karar veren ise Milli Eğitim Bakanlığı değil maalesef bu alandaki teknik heyet olmaktadır.

Maalesef diyoruz çünkü teknik heyet binanın gücüne ve depreme yönelik yapılabileceklere bakmakta ve karar vermektedir. Yani binanın eğitim öğretim kurumu olup olamayacağı, derslik durumu, kapasite artırımının mümkün olup olmadığı, daha sağlıklı ve verimli eğitim ortamına yönelik bir değerlendirme yapmamaktadır.

Bir örnek verecek olursak;

Fatih Mesleki Eğitim Merkezi ; deprem etüdü yapılan bir okul. Üstelik Bakan Mahmut Özer'in son dönemde en çok önem verdiği okul türü.

Okul 70 yıllık bir binada yer alıyor. Derslik sayısı 4, laboratuvar sayısı da bir o kadar. Üstelik derslikler 15-20 metrekare evet Covid-19 şartlarında 15-20 metrekare dersliklerde eğitim yapılıyor. Binaya güçlendirme kararı alınmış. Evet depreme karşı tedbir alınması gerektiği kesin ama güçlendirme bu binaya uymaz. Bir eğitimci olarak bu bina bu haliyle eğitim kurumu olmaz.

Bina 70 yıllık olduğu gibi yığma bina yani kolon kiriş yok . Yığma olduğu için yapılacak bir güçlendirmede derslikler daha da küçülecektir. Hadi bunu da bir tarafa koyalım İstanbul'da kime sorulsa (il müdürü, ilçe müdürleri hatta bakanlık) arsa derdimiz var denilir. Fakat Mevcut arsaları da verimli kullanmamakta ısrar ediliyor. Fatih Mesleki Eğitim Merkezi iyi bir proje ile yeniden yapılmış olsa bir bodrum, bir zemin ve 1. kattan oluşan okulun yerine daha verimli kat sayısı arttırılarak az daha yüksek katlı bir bina yapılabilir. Atölyeleri de yapılabilir, derslikleri de standart hale getirilebilir. Fakat duyuyoruz ki valilik güçlendirme yapmakta ısrarlı. Eğitimcilere soran bile yok. Kimseye dert anlatmak da mümkün değil çünkü herkes topu bir yere atıyor.

Hem arsamız yok diye isyan edeceksiniz, hem pandemide sağlıklı eğitim isteyeceksiniz, hem mesleki eğitim merkezleri önemli deyip arttırmaya çalıştığınız söyleyeceksiniz hem de elinizdeki imkanı da heba edeceksiniz. Akıl alır gibi değil.

MEB; okulların planlamalarında sadece depreme karşı güçlü mü, güçlendirme mi olmalı yıkım mı diye karar verilirken müdahil olmalıdır. Sonuçta eğitim öğretim sürecinin yönetiminden sorumlu olan MEB ve eğitimcilerdir. Aksi halde hem harcanacak kaynaklar heba edilmiş olur hem de eldeki kısıtlı arsa imkanları.

Ülkenin kaynaklarına da yazık, çocuklarımıza da. Fatih Mesleki Eğitim Merkezi bir örnektir fakat çok net bir örnek olup bir eğitimci gezdiğinde çok kolay anlayabileceği bir örnektir. Bakanlık makamı ya da Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü bu konudan haberdar mıdır? İl Müdürünün bu konuda bir tasarrufu ya da bilgisi var mıdır bilmiyoruz fakat iş işten geçtikten sonra farkına varılması nafiledir?

Maksut BALMUK

Öğretmen

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