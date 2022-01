Belediyeden 'Kadrolu işçi'ye yüzde 35, 'şirket işçi'sine yüzde 50 zam!

Kadrolu işçilere yüzde 35, şirket işçilerine ise yüzde 50 zam uygulandı.

Bayburt Belediyesi Başkan Yardımcıları Süreyya Türkmenli ve Nesimuttin Selçuk, birim amirleri ile belediye personelinin katılımıyla gerçekleşen toplantıda zam miktarını açıklayan Başkan Pekmezci'nin oranları söylemesiyle birlikte salonda bulunan belediye personeli verilen zam miktarından memnun olduğunu ifade etti. Bayburt Belediyesi, kadrolu işçilere bir yıl için yüzde 35, şirket işçilerine bir yıl için yüzde 50 zam yaptı. Memurlar için ise devletin yapmış olduğu yüzde 30,5 oranındaki zammı uygulamaya koydu.

Başkan Pekmezci konuşmasında, "Her zaman ifade ettiğimiz bir konu var. Biz Bayburt Belediyesi olarak bir aileyiz. Yöneticisiyle, memuruyla, işçisiyle bir bütün olarak bu şehre hizmet etmek için buradayız. Hepinize çalışmalarınız için teşekkür ediyorum. Sizleri kutluyorum. Biz yöneticiler sizlerin haklarını korumak adına gereken her şeyi yapıyoruz. Hepimiz belediyemiz ve Bayburt'umuz için gayretlerimizi aksatmadan devam ettirmek zorundayız. Bayburt Belediyesi'nde çalışan her bir personelimiz bizim bir parçamız. Onların çalışmaları ve gayretleri bizleri mutlu ediyor" dedi.

Başkanlık dönemi boyunca hiçbir personel arasında ayrım yapmadığını belirten Başkan Pekmezci, "Bizler bir aile olarak dayanışma ruhu içinde birlikte hareket edeceğiz. Bugüne kadar belediyemizde hiçbir zaman siyasi anlayış içinde olduğumu hiç kimse söyleyemez. Bugüne kadar tüm çalışanlarımızı siyasi konulardan uzak tuttuk ve hiçbirini birbirinden ayırmamaya özen gösterdik. Bundan sonra da böyle devam edeceğiz" ifadelerini kulandı.

Daha sonra zam oranlarını açıklayan Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci, "Bildiğiniz gibi yeni yılda maaşlarda değişmeler oldu. Bu bağlamda herhangi bir sağdan soldan esinti değil, yüreğimizden geldiği şekliyle maaşlarla ilgili açıklamalarda bulunacağım. Bayburt Belediyesi olarak kadrolu işçilerimize bir yıl için yüzde 35 zam yaptık. Şirket işçilerimize bir yıl için yüzde 50 zam yaptık. Memurlarımız için devletimizin yapmış olduğu yüzde 30,5 oranındaki zammı aynen uygulamaya koyuyoruz. Şunu bilmenizi istiyorum; Sizin hakkınızın zerre kadar yenilmemesi için her şeyi yapıyoruz. Sizden de bundan sonraki çalışmalarınızı daha şevkle, daha içten ve samimi yapmanızı bekliyoruz. Açıkladığımız tüm artış oranları personelimize feda olsun. Verdiğimiz her kuruş size helal olsun" diye konuştu.