Bakanlık başarı belgesi veriyor ama valilikler ödül vermiyor

19.01.2022 tarihli ödül yazımız olumlu tepkiler alınca konuyu detaylı bir şekilde inceleme kararı aldık. Bilindiği üzere ödül alan personelin listesi Tebliğler Dergisi'nde yayınlanmaktadır. Ödül alanların listelerinin yayınlandığı Tebliğler Dergilerini incelediğimizde Memurlar.Net olarak bizi bile şaşırtan rakamlarla karşılaştık. 2013 yılından bu yana hiçbir personeline ödül vermeyen ya da sadece birkaç personeline ödül vererek görüntüyü kurtarmaya çalışan il müdürlükleri olduğuna şahit olduk. Bu yazımızda ödül istatistiklerini paylaşacağız.

Memur, başarı belgesini almasına rağmen sıra ödül almaya geldiğinde ödül almanın o kadar kolay olmadığı görülüyor. Hatta Bartın örneğinde olduğu gibi bu imkansız hale gelebiliyor. Bilindiği gibi ödül 2013 yılından beri veriliyor. İsmi, daha önce aylıkla ödüllendirme olan belge 2013 yılında çıkarılan "Milli Eğitim Bakanlığı Personeline Başarı, Üstün Başarı Belgesi Ve Ödül Verilmesine Dair Yönerge" ile belli kurallara bağlanıp "ödül" adını almıştı.

Yönerge gereği milli eğitim personeli 3 başarı belgesi aldığında üstün başarı belgesi almakta, üstün başarı belgesi alan memura ise Bakan ve Valiliklerce ödül verilebilmektedir. Personel, ödül almak için belli bir puanlamaya tabi tutulmaktadır. Merkez teşkilat için Bakanın, iller için valinin vereceği karara göre en yüksek Devlet memuru aylığının (ek gösterge dahil) %200'üne kadar artırımlı olarak para ödülü verilebilmektedir.

Yönerge gereği bir mali yıl içinde ödül verilebileceklerin sayısı, kurumun yılbaşındaki dolu kadro mevcudunun binde yirmisini geçememektedir. Cari yıl içinde kaç kişiye ödül verilebileceğine yönelik kontenjan bilgisi taşra teşkilatı için iller bazında, merkez teşkilatı için birimler bazında İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğünce belirlenip, her yıl Ocak ayı içerisinde illere ve ilgili birimlere bildirilmektedir. Ancak Bakanlıktan illere verilen ödül kontenjanı ile merkez teşkilatta ve illerde ödül alan personel sayısı karşılaştırıldığında bir uçurum ortaya çıkmaktadır. 2013 yılından bu zamana kadar 8 yıllık süreç içerisinde Bakanlık tarafından illere verilen kontenjan hiçbir zaman dolmamıştır. 2021 yılı verileri Bakanlık tarafından paylaşılmadığından 2021 yılı ödül istatistiği hakkında konuşmak için verilerin paylaşılmasını bekleyeceğiz.