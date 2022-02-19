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TİGEM, 9 unvanın görevde yükselme şartlarını değiştirdi

TİGEM'de 9 kadro unvanının görevde yükselme şartlarında değişiklik yaptı

Kaynak : Memurlar.Net - Özel
Eklenme : 19 Şubat 2022 10:38
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TİGEM, 9 unvanın görevde yükselme şartlarını değiştirdi

TİGEM Genel Müdürlüğü görevde yükselme yönetmeliğinde 19 Şubat 2022 tarihi itibariyle değişikliğe gitti.

Yapılan değişikliğe göre "teknik uzman" unvanı yönetmelikten çıkarıldı. Seyis unvanı ise yardımcı hizmetler grubuna alındı.

Yapılan bir başka değişiklikte ise görevde yükselme sınavına girebilmek için "TİGEM'de en az 6 ay görev yapmış olma şartı" getirildi.

Şube müdürü unvanı için alt unvanlarda en az 5 yıl çalışma şartı 2 yıla düşürüldü.

Koruma Güvenlik Müdürü kadrosuna atanabilmek için aranan "Sivil Savunma Uzmanı veya Koruma Güvenlik Amiri kadrosunda/pozisyonunda en az 2 yıl veya güvenlikle ilgili mesleklerde en az 10 yıl çalışmış olmak," şartı "ayrı ayrı veya toplam en az 1 yıl çalışmış olmak," olarak değiştirildi.

Sivil Savunma Uzmanı kadrosuna, Koruma ve Güvenlik Amir Yardımcısı pozisyonunda en az 5 yıl çalışmış olanlar da başvurabilecek.

Şef olarak atanabilmek için alt unvanlarda aranan hizmet süresi şartı " ayrı ayrı veya en az" olarak değiştirildi. Benzer düzenleme; Şef (İşletme), Şef Yardımcısı, Muhasebeci Yardımcısı unvanları için de yapılmıştır.

İŞTE YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER

ESKİ METİN YENİ METİN
Madde 5 - (1) Bu Yönetmelik kapsamında görevde yükselme ve unvan değişikliğine tabi kadro ve pozisyonlar aşağıda belirtilmiştir.

(2) Görevde yükselmeye tabi kadro ve pozisyonlar şunlardır:
a) Yönetim Hizmetleri Grubu;
1) Şube Müdürü, Koruma Güvenlik Müdürü,
2) Teknik Şef, Şef, Koruma ve Güvenlik Amiri,
3) Koruma ve Güvenlik Amir Yardımcısı,
4) Koruma ve Güvenlik Grup Şefi,

ç) Araştırma ve Planlama Hizmetleri Grubu;
1) Uzman, Sivil Savunma Uzmanı, Teknik Uzman,

f) Yardımcı Hizmetler Grubu;
1) Aşçı, Hayvan Bakıcısı, Hizmetli.

(3) Unvan değişikliğine tabi pozisyonlar şunlardır:
a) Avukat, Mühendis, Mimar, Programcı, Veteriner, Biyolog, Tekniker, Teknisyen, Teknik Ressam, Topograf, Veteriner Sağlık Teknisyeni, Sağlık Memuru, Hemşire, Kimyager, Laborant, Seyis.

 MADDE 2 - Aynı Yönetmeliğin 5 inci maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendinin (4) numaralı alt bendi, (ç) bendinin (1) numaralı alt bendinde yer alan "Teknik Uzman," ibaresi ve üçüncü fıkrasının (a) bendinde yer alan ", Seyis" ibaresi yürürlükten kaldırılmış, aynı maddenin ikinci fıkrasının (f) bendinin (1) numaralı alt bendine "Hizmetli" ibaresinden sonra gelmek üzere ", Seyis" ibaresi eklenmiştir.
Madde 7 - (1) Atama yapılacak boş kadro veya pozisyonun bulunması kaydıyla görevde yükselme mahiyetinde yapılacak atamalarda;
a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 68 inci maddesinin (B) bendine göre aranan şartlara sahip olmak,
b) Görevde yükselme sınavında başarılı olmak,
gerekir.		 MADDE 3 - Aynı Yönetmeliğin 7 nci maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki bent eklenmiştir.

"c) TİGEM'de en az altı ay görev yapmış olmak,"
b) Şube Müdürü kadrosuna atanabilmek için;

1) Fakülte veya en az 4 yıllık yüksekokul mezunu olmak,

2) Teknik Şef, Şef, Teknik Uzman, Uzman veya Çözümleyici pozisyonlarının birinde en az 5 yıl çalışmış olmak,

 MADDE 4 - Aynı Yönetmeliğin 8 inci maddesinin birinci fıkrasının (b), (c), (ç), (e), (f) ve (l) bentlerinin (2) numaralı alt bentleri, (g) ve (ğ) bentleri ile (k) bendinin (3) numaralı alt bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, (h) bendi ile (i) bendi yürürlükten kaldırılmıştır.

"2) Teknik Şef, Şef, Uzman veya Çözümleyici pozisyonlarında ayrı ayrı veya toplam en az 2 yıl çalışmış olmak,"
c) Koruma Güvenlik Müdürü kadrosuna atanabilmek için;

1) Fakülte veya en az 4 yıllık yüksekokul mezunu olmak,

2) Sivil Savunma Uzmanı veya Koruma Güvenlik Amiri kadrosunda/pozisyonunda en az 2 yıl veya güvenlikle ilgili mesleklerde en az 10 yıl çalışmış olmak,

"2) Sivil Savunma Uzmanı veya Koruma Güvenlik Amiri kadrosunda/pozisyonunda ayrı ayrı veya toplam en az 1 yıl çalışmış olmak,"
ç) Sivil Savunma Uzmanı kadrosuna atanabilmek için;

1) Fakülte veya en az 4 yıllık yüksekokul mezunu olmak,

2) Koruma ve Güvenlik Grup Şefi veya Koruma ve Güvenlik Amiri pozisyonlarında en az 3 yıl çalışmış olmak, (Mesleki eğitim kursu alanlarda 1 yıl çalışma şartı aranır),

"2) Koruma ve Güvenlik Amiri pozisyonunda en az 3 veya Koruma ve Güvenlik Amir Yardımcısı pozisyonunda en az 5 yıl çalışmış olmak,"
e) Şef olarak atanabilmek için;

1) En az 2 yıllık yüksekokul mezunu olmak,

2) TİGEM'de Bilgisayar İşletmeni, Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni, Memur, Ambar Memuru, Satınalma Memuru, Veznedar pozisyonlarında en az 2 yıl çalışmış olmak ve en az 5 yıl hizmeti bulunmak,

"2) TİGEM'de Bilgisayar İşletmeni, Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni, Memur, Ambar Memuru, Satınalma Memuru, Veznedar pozisyonlarında ayrı ayrı veya en az 2 yıl çalışmış olmak ve en az 5 yıl hizmeti bulunmak,"
f) Şef (İşletme) olarak atanabilmek için;

1) En az 2 yıllık yüksekokul mezunu olmak,

2) Muhasebeci, Şef yardımcısı görevlerinden birinde en az 2 yıl çalışmış olmak,

"2) Muhasebeci veya Şef yardımcısı pozisyonlarında ayrı ayrı veya toplam en az 2 yıl çalışmış olmak,"
l) Şef Yardımcısı ve Muhasebeci Yardımcısı olarak atanabilmek için;

1) En az 2 yıllık yüksekokul mezunu olmak,

2) Bilgisayar İşletmeni, Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni, Memur, Ambar Memuru, Satınalma Memuru, Daktilograf, Puantör, Veznedar pozisyonunda en az 3 yıl çalışmış olmak,

"2) Bilgisayar İşletmeni, Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni, Memur, Ambar Memuru, Satınalma Memuru, Daktilograf, Puantör veya Veznedar pozisyonunda ayrı ayrı veya toplam en az 3 yıl çalışmış olmak,"
g) Koruma ve Güvenlik Amiri olarak atanabilmek için;

1) Fakülte veya en az 4 yıllık yüksekokul mezunu olmak,

2) Koruma ve Güvenlik Amir Yardımcısı olarak en az 2 yıl görev yapmış olmak,

"g) Koruma ve Güvenlik Amiri olarak atanabilmek için;

1) En az 2 yıllık yüksekokul mezunu olmak,

2) Koruma ve Güvenlik Amir Yardımcısı olarak en az 2 veya Koruma ve Güvenlik Grup Şefi olarak en az 3 yıl görev yapmış olmak,
ğ) Koruma ve Güvenlik Amir Yardımcısı olarak atanabilmek için;

1) Fakülte veya en az 4 yıllık yüksekokul mezunu olmak,

2) Koruma ve Güvenlik Grup Şefi olarak en az 2 yıl görev yapmış olmak,

ğ) Koruma ve Güvenlik Amir Yardımcısı olarak atanabilmek için;

1) En az 2 yıllık yüksekokul mezunu olmak,

2) Koruma ve Güvenlik Görevlisi olarak en az 5 yıl görev yapmış olmak,"
k) Muhasebeci olarak atanabilmek için;

1) En az 2 yıllık yüksekokul mezunu olmak,

2) En az 5 yıl hizmeti bulunmak,

3) Muhasebeci Yardımcısı, Şef Yardımcısı görevinde en az 2 yıl çalışmış olmak,

 "3) Muhasebeci Yardımcısı veya Şef Yardımcısı pozisyonlarında ayrı ayrı veya toplam en az 3 yıl çalışmış olmak,"
Madde 16 - (1) Sınava ilişkin görevde yükselme işlemlerini yürütmek üzere beş kişiden oluşan sınav kurulu veya kurulları teşkil edilir.

(2) Sınav kurulu veya kurulları, Genel Müdür veya Genel Müdürün görevlendireceği Genel Müdür Yardımcısı başkanlığında ilgili daire başkanları ve şube müdürlerinden teşekkül eder.

(3) İhtiyaç duyulması halinde kurum dışından kamu görevlileri arasından kurullara üye veya üyeler görevlendirilebilir.

(4) Sınav kurulunu teşkil eden üyeler, görevde yükselme sınavına alınacak personelden, öğrenim ve ihraz ettikleri unvanlar itibariyle daha düşük seviyede olamazlar.

 MADDE 6 - Aynı Yönetmeliğin 16 ncı maddesinin ikinci ve dördüncü fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"(2) Sınav Kurulu veya kurulları, Genel Müdür tarafından belirlenecek personel birimi temsilcisi veya temsilcileri ile diğer üyelerden teşekkül eder."

"(4) Sınav Kurulu üyeleri, görevde yükselme veya unvan değişikliği sınavına alınacak personelden fiilen yürütülmekte olan kadro unvanı ve öğrenim itibarıyla lisansüstü öğrenim hariç daha düşük seviyede olamazlar."
Madde 20 - (1) 5 inci maddede belirtilen hizmet grupları arasındaki geçişler aşağıdaki esaslar çerçevesinde yapılır:

a) Aynı ana görev grubunun alt görev grubu içinde kalmak kaydıyla, sınav yapılmaksızın ilgili personelin isteği ve atanılacak kadro ve pozisyonun gerektirdiği özellikleri taşıyanlar aynı düzey ve alt görevlere atanabilirler.

b) Gruplar arası görevde yükselme niteliğindeki geçişler ile alt gruptan üst gruplara geçişler görevde yükselme sınavına tabidir. Ancak kamu kurum ve kuruluşlarında daha önce bulunulan görevler ile bu görevlerle aynı düzeyde olan görevlere veya alt görevlere, görevde yükselme sınavına tabi tutulmadan, ilgili personelin isteği ile atama yapılabilir.

c) Unvan değişikliğine tabi pozisyonlar arasındaki geçişler ile bu görevlerin kendi aralarındaki geçişler unvan değişikliği sınavına tabidir.

 MADDE 8 - Aynı Yönetmeliğin 20 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"MADDE 20 - (1) 5 inci maddede belirtilen hizmet grupları arasındaki geçişler aşağıdaki esaslar çerçevesinde yapılır:

a) Aynı alt grup içinde kalmak, ilgili personelin isteği ve atanacak kadro için aranan öğrenim, belirli belge veya sertifikalara sahip olma ve toplam hizmet süresi gibi şartları taşımak kaydıyla, diğer görevlere sınavsız atama yapılabilir.

b) Gruplar arası görevde yükselme niteliğindeki geçişler ve alt gruptan üst gruplara geçişler, görevde yükselme sınavına tabidir. Ancak Genel Müdürlükte veya diğer kamu kurum ve kuruluşlarında ihraz edilen unvanlar ile bu unvanlarla aynı düzeydeki görevlere veya alt görevlere, öğrenim, belirli belge veya sertifikalara sahip olmak ve toplam hizmet süresi gibi mevzuatta aranan diğer şartları taşımak kaydıyla, ilgili personelin isteği üzerine görevde yükselme sınavına tabi tutulmadan atama yapılabilir.

c) Unvan değişikliğine tabi kadrolara yapılacak atamalar ile bu kadrolar arasındaki geçişler, ilgili unvan için düzenlenecek unvan değişikliği sınavı sonucuna göre yapılır.

ç) Bu Yönetmelik kapsamındaki personelden doktora öğrenimini bitirmiş olanlar, unvan değişikliği sınavına katılmaksızın öğrenimle ihraz edilen görevlere atanabilirler. Doktora öğrenimini bitirmiş olanlar, öğrenim, belirli belge veya sertifikalara sahip olma ve toplam hizmet süresi gibi mevzuatta aranan diğer şartları taşımak kaydıyla, uzman veya aynı düzeydeki görevlere ya da daha alt görevlere sınavsız atanabilirler.

d) Avukat kadrosundan hukuk müşaviri unvanlı kadroya yapılacak olan atamalarda sınav şartı aranmaz."
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