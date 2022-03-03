İdari izindeki memur yurtdışı seyahati yapabilir mi?

Soru: Devlet memuru olan hamile bir personel idari izinli iken yurtdışına seyahat yapabilir mi?

Cevap: 657 sayılı Devlet Memurları Kanununda memurların kanuni izinlerini kullanırken yurt dışına gitmelerine ve izinlerini yurt dışında geçirmelerine engel bir durum bulunmamaktadır. 2011 yılına kadar "ikamet ettiği ilin hudutlarını izinsiz terk etmek" fiili disiplin suçu sayılmış, bu fiil karşılığında aylıktan kesme cezası öngörülmüştü. 657 sayılı Kanunda 2011 yılında 6111 sayılı Kanunla yapılan değişiklikler kapsamında söz konusu fiil disiplin suçu olmaktan çıkarılmıştır.

Halihazırda koronavirüsle mücadele kapsamında kamuda iki grup personel idari izinli sayılmaktadır. Konuya ilişkin olarak 30 Haziran 2021 tarihli ve 31527 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan COVID-19 Kapsamında Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Normalleşme ve Alınacak Tedbirler konulu 2021/13 sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesinde, "Sağlık Bakanlığı ile Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığı hariç kamu kurum ve kuruluşlarında çalışanlardan; Sağlık Bakanlığının belirlediği kronik rahatsızlığı bulunan 60 yaş ve üzeri çalışanlar (yönetici pozisyonundakiler hariç) ile gebeliğinin yirmi dördüncü haftasından otuz ikinci haftasına kadarki süre içerisinde bulunan çalışanlar idari izinli sayılmaya devam edilecektir.

Bu Genelge kapsamında idari izinli sayılanlar göreve gelmedikleri süre zarfında istihdamlarına esas görevlerini fiilen yerine getirmiş sayılır. Söz konusu çalışanların mali ve sosyal hak ve yardımları ile diğer özlük hakları saklı olup hizmetin yürütülmesi açısından sorumlulukları görev yerinde çalışanlar ile eşittir. Bu çalışanlar, amirlerinin izni dışında görev mahallinden ayrılmayacak ve hizmetine ihtiyaç duyulanlar görevlerine dönecektir." denilmektedir.

Genelgede yer alan düzenlemeye göre idari izin kapsamındaki kamu görevlileri ancak amirlerinin izni ile görev mahallinden ayrılabilecek olup, bu kapsamda izin verilmesi halinde yurtdışına da gidebilecektir. Buradaki amirlerden kastın kurumlarda izin vermeye yetkili amirler olduğunu değerlendirmekteyiz. Amirler bu kapsamdaki talepleri değerlendirirken idari iznin veriliş amacı ile izin verilmesi ile elde edilecek yarar arasındaki dengeyi gözetmek durumundadır.

Koronavirüsle mücadele kapsamında alınan önlemlerden belki de ilki yurtdışı seyahatlere getirilen kısıtlamalar olmuştur. İdari iznin, tüm kamu görevlilerine değil virüsten etkilenme riski daha yüksek kesimlere verildiği dikkate alındığında mümkün olduğunca hastalık bulaşma riskinden uzak kalması gereken kişiler için seyahat etmek toplu ortamlarda daha fazla bulunmaya yol açacak ve hastalığa yakalanma ihtimalini artıracaktır. Bu ihtimal ise izin verilmesiyle ulaşılmak istenen amaca hizmet etmeyecektir.

Sonuç olarak 2021/13 sayılı Genelge kapsamında idari izinli sayılan personelin amirlerince uygun bulunması halinde görev mahallini terk edebileeklerini, bu kapsamda yurtdışına da seyahat edebileceklerini değerlendirmekteyiz.