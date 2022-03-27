Hangi ülkede ne kadar nükleer silah var?

Soğuk Savaş'tan bu yana nükleer silah cephaneliklerinin azaltılmasındaki önemli ilerlemeye rağmen, dünyanın birleşik savaş başlığı envanteri rahatsız edici derecede yüksek bir seviyede. 1945'ten itibaren ülkelerin silah envanterine giren nükleer savaş başlığı, 1980'lerin sonlarına doğru, 64.000'in üzerine çıkarak zirveye ulaştı.

Günümüzde ise dokuz ülkenin (ABD, Rusya, Fransa, Çin, İngiltere, Pakistan, Hindistan, İsrail ve Kuzey Kore) yaklaşık 12.700 nükleer savaş başlığına sahip olduğu tahmin ediliyor. Nükleer Silahların Yayılmasını Önleme Antlaşması'nın (NPT) imzalanması, nükleer savaş başlıklarında hızlı bir azalmaya yol açtı. Nükleer silahların yayılmasını durdurmakta hemen başarılı olmasa da, nihayetinde ülkelerin nükleer cephaneliklerinin çoğunu etkisiz hale getirdi. 2022 itibarıyla, 9.400'den fazlası askeri stoklarda bulunan yaklaşık 12.700 nükleer savaş başlığının hala kullanımda olduğu tahmin ediliyor.

2022 itibarıyla, dokuz ülkenin cephanelerinde şu anda 9.400'den fazlası füze, uçak, gemi ve denizaltılar tarafından kullanılmak üzere nükleer savaş başlığı bulunuyor. ABD ve Rusya, askeri stoklarında en fazla nükleer savaş başlığına sahip iki ülke olarak dikkat çekiyor.

OSMAN SAĞIRLI