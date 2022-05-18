Engelli işçi emeklisi EKPSS ile memur olursa emekli aylığı kesilir mi?

Merhabalar. Ben yüzde 90 kalıcı/sürekli görme engelliyim.1 Nisan 1997 tarihinde özel bir firmada işe başladım. Sigorta giriş tarihim bu tarihtir.30 Nisan 2012 tarihinde 15 yıl 3600 prim şartlarını sağladığım için emekli oldum. 1 Temmuz 2015 tarihinde Ekpss ile atanarak hizmetli kadrosunda memuriyete başladım. Sıkıntı yaşamamak adına SGK ya başvurarak durumumu anlattım. Oradaki yetkili emeklilik maaşımın kesilmesi için dilekçe vermem gerektiğini aksi halde çalışırken emekli maaşı aldığım tespit edilirse işe başlama tarihinden sonra aldığım emekli maaşımın faiziyle geri alınacağını söylediler. Bende hizmetli kadrosunda memuriyete başladığımı maaşımın kesilmesini istediğimi belirtir bir dilekçe yazarak SGK ya verdim. Birkaç ay sonra emekli maaşım kesildi. Ben hesaba yatan paraları almadım.

Şuan benim sorum ne zaman nasıl emekli olurum?

Memuriyetten de emekli olursam iki kez emekli olup iki emekli maaşımı alırım?

Memuriyete başladıktan sonra dilekçe verip emekli maaşımın kesilmesini istemem doğru bir işlem mi?

İyi çalışmalar...

Sosyal güvenlik kapsamında emekli veya yaşlılık aylığı alanlardan kamu işyerlerinde göreve başlayanların almakta oldukları bu aylıkları kesilmektedir.

2005 yılından itibaren yürürlükte olan 5335 sayılı Kanun Madde 30 hükmü gereği, herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı alanlar bu aylıkları kesilmeksizin; genel bütçeye dahil daireler, katma bütçeli idareler, döner sermayeler, fonlar, belediyeler, il özel idareleri, belediyeler ve il özel idareleri tarafından kurulan birlik ve işletmeler, sosyal güvenlik kurumları, bütçeden yardım alan kuruluşlar ile özel kanunla kurulmuş diğer kamu kurum, kurul, üst kurul ve kuruluşları, kamu iktisadi teşebbüsleri ve bunların bağlı ortaklıkları ile müessese ve işletmelerinde ve sermayesinin %50'sinden fazlası kamuya ait olan diğer ortaklıklarda herhangi bir kadro, pozisyon veya görevde çalıştırılamamakta ve görev yapamamaktadırlar.

2008 yılı Ekim ayından önce memurluk hizmeti olmayıp, bu tarihten sonra memurluk hizmeti olanlar hakkında aylık bağlanma sistemlerinde 5510 sayılı Kanun hükümleri uygulanır ve bu Kanunun Geçici Madde 2 hükmü aylık bağlanma şeklini göstermiştir.

Bu hüküm gereği de, yaşlılık aylığı almakta olan engelli statüdeki işçi emeklisi memurluğa başlar ve memurluktan ayrıldığında yaşlılık aylığı memurlukta geçen süreleri de esas alınarak yaşlılık aylığı tekrar hesaplanarak yükseltilmektedir.

Açıklamalarımız bağlamında durumunuzla ilgili değerlendirmelerimiz;

İşçi statüsünde engellilikten dolayı yaşlılık aylığınız memurluğa başlamanız nedeniyle kesilmesi işleminin doğru olduğunu ve bu konuda SGK na bildirimde bulunma işleminizin doğru bir işlem olduğunu söyleyebiliriz.

2008 yılı Ekim ayından önce hiç memurluk hizmetiniz veya memurluktan sayılan vekil öğretmenlik, yedek subaylık gibi hizmetlerinizin olmaması nedeniyle EKPSS ile atandığınız memurlukta geçen hizmetleriniz için ikinci bir aylık ödemesinin söz konusu olmayacağını, Memurluktan ayrıldıktan sonra memurluktaki çalışmalarınız da esas alınarak işçi statüsündeki yaşlılık aylığınızın tekrar hesaplanarak yükseltilmesi gerektiğini değerlendirmekteyiz.

Yani, hem işçi statüsünde aylık hem memurluk statüsünde aylık olarak 2 aylık alamayacağınızı değerlendirmekteyiz.

Memurluktan ayrı bir emekli olma durumunuz söz konusu olamayacağını değerlendirdiğimizden isterseniz 65 yaşınızı dolduracağınız tarihe kadar memur olarak görev yapabileceğinizi, isterseniz de memurluktan ayrılıp, Sosyal Güvenlik Kurumundan engelli yaşlılık aylık tutarınızın yükseltilmesi açısından tekrar hesaplanmasını talep edebileceğinizi değerlendirmekteyiz.